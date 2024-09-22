Дерби — огонь! «Спартак» был хорош, Маухуб чудом все не испортил, а Тюкавин сделал разницу
Давайте честно: у этого дерби изначально не было шансов на то, чтобы пройти скучно, без голов и зашкаливающего количества атак. Но реальность все равно превзошла ожидания.
Марцел Личка уже настрадался из-за отсутствия разрушителей в центре поля (Чавес и Лаксальт по-прежнему недоступны) и в матче с «Ахматом» убедился, чем это грозит. Но к «Спартаку» не стал изобретать антикризисное решение и снова выставил тройку Фомин — Бителло — Карраскаль.
Из других сюрпризов — появление Маричаля на левом фланге обороны, а также возвращение в старт Нгамале — сразу после восстановления от травмы.
План Деяна Станковича читался так же, как состав «Спартака» (в который после дисквалификации вернулся Зобнин). Никакого низкого блока у соперника, распахнутый центр и минимальная плотность в финальной трети — идеальные условия для команды серба. И возможность выкрутить до предела атакующий потенциал. Даже если все с самого начала пошло не так.
Нужно отметить старт в исполнении «Динамо»: могли пропустить в первой же атаке, но выстояли и выжали максимум из контрвыпада. Бителло разогнал атаку передачей на Нгамале, тот не затормозил атаку, хотя обработал мяч не в темп, а Тюкавин безупречно ее завершил — второй тур подряд.
Проблема Лички в том, что 1:0 на 3-й минуте для его команды — это вообще не преимущество, учитывая, сколько она пропускает в последних матчах. В «Спартаке» это отлично понимали, поэтому не стали ничего менять, а спокойно провели пару классических подходов и уже к середине тайма вели в счете. Причем по делу.
Показательно, что Угальде вообще не понадобился никто из партнеров, чтобы отыграться в стенку (помог Карраскаль) и сравнять. Медина тоже сработал очень качественно на очень ограниченном пространстве: доработал сложный эпизод до конца, прострелил и заработал пенальти для Барко.
«Динамо» терпело, играя в крайне непривычный для себя футбол: без владения, под высоким прессингом и ставкой на быстрые контратаки. Опять же, все это было ожидаемо — но при такой модели важна реализация. А с этим возникали проблемы — моменты-то были. Например, покати Артур на Тюкавина, и к перерыву «Спартак» не факт, что вел бы в счете. Конечно, он в первом тайме выглядел лучше и более структурно, но оставлял сопернику неплохие шансы. Которыми «Динамо» не пользовалось.
Ключевой вопрос второго тайма — сколько еще выдержит команда Станковича в таком темпе? Стартовые 45 минут дались очень непросто, но даже ведя в счете, хозяева продолжали душить «Динамо» на каждом участке поля. Хоть и не так интенсивно, как до перерыва.
Личка попытался встряхнуть игру свежими Кутицким и Маухубом. Но стало только хуже: марокканец вышел настолько заряженным, что схватил две желтые карточки за три минуты. Возможно, вторую можно было и не показывать, но, во-первых, основания точно были: форвард «рисовал» фол в штрафной. Во-вторых, первоочередно вопросы нужно задавать игроку, а не арбитру. Маухуб выходил переворачивать игру, но удалился через три минуты — за недовольство решением судьи и симуляцию.
Казалось, концовка испорчена: «Динамо» и в равных составах выглядело хуже. Но в меньшинстве неожиданно взбодрилось — и исполнило трюк «Спартака» из матча с «Рубином»! То, что сотворил Тюкавин в голевой атаке, достойно громких и продолжительных аплодисментов: обработка мяча, ювелирный дриблинг вместо скидки под удар и хладнокровное завершение. В 22 года это уже не вундеркинд, подающий надежды, а готовый топ-форвард — который на старте сезона жертвует результативностью ради игры на команду, а в больших матчах в одиночку делает разницу и вытаскивает «Динамо» в безнадежной ситуации.
Обидно ли «Спартаку»? Конечно. Повезло ли, что Гладышев простил в самой концовке? Естественно, да!
Команда Станковича была хороша, но дерби нужно играть до конца — как бы удачно все ни складывалось на поле.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|22-2
|23
|
2
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|16-5
|21
|
3
|Локомотив
|8
|6
|0
|2
|19-12
|18
|
4
|Динамо
|9
|5
|2
|2
|17-10
|17
|
5
|Спартак
|9
|4
|4
|1
|13-6
|16
|
6
|ЦСКА
|9
|4
|2
|3
|16-6
|14
|
7
|Ростов
|9
|3
|3
|3
|13-15
|12
|
8
|Рубин
|9
|3
|2
|4
|12-15
|11
|
9
|Динамо Мх
|9
|2
|4
|3
|4-7
|10
|
10
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
11
|Акрон
|9
|2
|2
|5
|12-18
|8
|
12
|Пари НН
|8
|2
|1
|5
|6-15
|7
|
13
|Оренбург
|9
|1
|4
|4
|11-17
|7
|
14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|9-16
|7
|
15
|Факел
|9
|1
|2
|6
|4-17
|5
|
16
|Ахмат
|8
|0
|5
|3
|6-14
|5
|21.09
|14:00
|
Акрон – Краснодар
|2 : 5
|21.09
|16:30
|
Зенит – Факел
|3 : 1
|21.09
|19:00
|
Рубин – ЦСКА
|1 : 1
|22.09
|14:15
|
Химки – Оренбург
|0 : 0
|22.09
|16:30
|
Спартак – Динамо
|2 : 2
|22.09
|16:30
|
Ростов – Динамо Мх
|0 : 0
|22.09
|19:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|23.09
|18:30
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1