Мускулы Станковича против фестиваля Лички. Тюкавин и Угальде — главные герои роскошного дерби
Какое же шикарное дерби мы увидели! С интригой и сюжетом. С эмоциями, стычками и удалением. Со спорными судейскими решениями (а куда без них?) и красивыми голами. С героями в каждой команде. С удивительным спасением в меньшинстве и потом еще шансом бело-голубых вырвать победу. Отличная реклама РПЛ!
Болельщиков словно раскачивало на качелях в парке аттракционов. «Спартак» начинает с момента Зобнина — и тут же пропускает. Всего на 3-й минуте. Тюкавин весь старт сезона тщетно ждет удобных передач. Но вот вернулся после травмы Нгамале — и сразу дело пошло. А вскоре бело-голубые обязаны были делать 0:2 при выходе «два в один».
Но дальше почти до конца матча настало время «Спартака» — для гостей из Петровского парка качели пошли резко вниз. А мы наглядно увидели в командах отражение тренеров. Деян Станкович — могучий, мускулистый, агрессивный, такими были и красно-белые — более дисциплинированными, заряженными, мощными и целеустремленными. «Динамо» же в стиле Марцела Лички — фестиваль, риск и анархия. Моменты бело-голубые тоже создавали, но цельность оставалась за «Спартаком», и казалось, это принесет ему победу.
Тогда мы точно знали бы, кого назвать лучшим игроком встречи. Прекрасное дерби провел Угальде: зацепился за все мячи, собрал на себе кучу фолов, отдавал и сам угрожал воротам. И гол забил на этом кураже — после «стенки» с Карраскалем и рикошета. Удача любит настырных.
Но все же Тюкавин затмил костариканца, напомнив, за что его в минувшем сезоне признали лучшим футболистом РПЛ. Динамовец до мозга костей всегда хорош против «Спартака». Вспомнить хотя бы его первый гол в карьере — пяткой с лета. А теперь он в одиночку спас команду, продавив в штрафной двух соперников. Выдающийся гол в добавленное время стал подарком не только для всех динамовцев, но и персонально для Лички. Чех стоял на грани шестого поражения в семи матчах со «Спартаком» — это было бы совсем печально для тренера. И породило бы мощнейшую волну критики.
А ведь на последней компенсированной минуте мог еще и Гладышев забить после скидки все того же Тюкавина. И все это гости соорудили в меньшинстве — Маухуб умудрился удалиться за шесть минут, проведенных на поле, после отмашки и симуляции.
Но победа «Динамо» стала бы уже совсем феерическим завершением. Дерби и без того получилось роскошным.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|22-2
|23
|
2
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|16-5
|21
|
3
|Локомотив
|9
|7
|0
|2
|22-13
|21
|
4
|Динамо
|9
|5
|2
|2
|17-10
|17
|
5
|Спартак
|9
|4
|4
|1
|13-6
|16
|
6
|ЦСКА
|9
|4
|2
|3
|16-6
|14
|
7
|Ростов
|9
|3
|3
|3
|13-15
|12
|
8
|Рубин
|9
|3
|2
|4
|12-15
|11
|
9
|Динамо Мх
|9
|2
|4
|3
|4-7
|10
|
10
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
11
|Акрон
|9
|2
|2
|5
|12-18
|8
|
12
|Пари НН
|9
|2
|1
|6
|7-18
|7
|
13
|Оренбург
|9
|1
|4
|4
|11-17
|7
|
14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|9-16
|7
|
15
|Факел
|9
|1
|2
|6
|4-17
|5
|
16
|Ахмат
|8
|0
|5
|3
|6-14
|5
|21.09
|14:00
|
Акрон – Краснодар
|2 : 5
|21.09
|16:30
|
Зенит – Факел
|3 : 1
|21.09
|19:00
|
Рубин – ЦСКА
|1 : 1
|22.09
|14:15
|
Химки – Оренбург
|0 : 0
|22.09
|16:30
|
Спартак – Динамо
|2 : 2
|22.09
|16:30
|
Ростов – Динамо Мх
|0 : 0
|22.09
|19:00
|
Пари НН – Локомотив
|1 : 3
|23.09
|18:30
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1