16 ноября 1996 года красно-белые вернули чемпионский титул на «Петровском».

Огненный финиш

Пятый чемпионат России по футболу впервые в новейшей истории завершился золотым матчем. Тогда регламент был еще не так строг, как сейчас. Все решалось просто: если два лидера набирают одинаковое число очков, назначается дополнительная встреча за золото на нейтральном поле.

Хотя у «Алании» было больше побед, у «Спартака» — лучше разница мячей, да и в личных встречах москвичи превзошли конкурента (4:1 дома и 2:2 в гостях).

Вообще тот сезон выдался зрелищным. За четыре тура до финиша верхняя пятерка таблицы выглядела так:

И В Н П М О 1. Ротор 30 19 6 5 55-24 63 2. Алания 30 19 6 5 56-32 63 3. Спартак 30 18 8 4 60-28 62 4. Динамо 30 18 7 5 50-27 61 5. ЦСКА 30 18 6 6 52-29 60

Как раз в 30-м туре был сыгран ключевой матч: «Ротор» проиграл в гостях у «Алании» 2:3, а до этого единолично лидировал. И в случае победы, скорее всего, стал бы чемпионом.

В четырех оставшихся турах «Алания» уступила ЦСКА, а «Спартак» сыграл вничью с «Ростсельмашем». В остальных встречах москвичи и владикавказцы победили, поэтому финишировали с равным числом очков. При этом матч последнего тура «Зенит» — «Спартак» оказался скандальным: красно-белые выиграли 2:1 благодаря грубым ошибкам Романа Березовского. Голкипера тогда открыто обвиняли в сдаче игры, а газета «Коммерсантъ» даже называла сумму — 30 тысяч долларов. Просачивалась информация и о том, что «Алания» обещала «Зениту» 250 тысяч долларов за ничью — да, были времена, когда владикавказцы могли стимулировать сине-бело-голубых.

Итоговая таблица верхней пятерки выглядела так:

1. Алания 34 22 6 6 64-35 72 2. Спартак 34 21 9 4 70-34 72 3. Ротор 34 21 7 6 58-27 70 4. Динамо 34 20 7 7 60-35 67 5. ЦСКА 34 20 6 8 58-35 66

Петербург болел за «Спартак»

Датой золотого матча назначили 16 ноября, аж через две недели после заключительного тура — в то время проходили отборочные игры ЧМ-1998, так что раньше провести игру никто не мог. Выбирали между двумя городами — Сочи и Санкт-Петербургом, но остановились на последнем, что не понравилось представителям «Алании». «Играли Москва и Владикавказ. Значит, матч должен был пройти где-то между этими городами, чтобы болельщики были в одинаковых условиях, правильно? — вспоминал бывший капитан «Алании» Инал Джиоев. — Сочи, Ростов — пожалуйста, но нет. Нас загнали за Москву — в Питер. Это было нечестно. Если бы там не было стадиона у «Зенита», то нас бы загнали в Северный Ледовитый океан. Зимой они решили играть в футбол в Санкт-Петербурге. Хотя там дело не в футболе было вообще, им там даже не пахло. Полный стадион их болельщиков, за нас болело десять человек. Это что такое?»

Спустя четверть века сложно в это поверить, но в 1996 году заполненный «Петровский» почти целиком поддерживал «Спартак». «Зенит» тогда и близко не считался топ-клубом — в 96-м он занял десятое место, а за год до этого вообще играл в первой лиге. Санкт-Петербург не был избалован статусными матчами даже на уровне России, так что ажиотаж был объясним. Интересно, что болельщики «Зенита» на трибунах вывесили баннеры со словами поддержки Павла Садырина — за пару недель до этого его отправили в отставку.

16 ноября 1996 года. Санкт-Петербург. «Спартак» — «Алания» — 2:1. Фото Александр Федоров, «СЭ»

На Неву приехали не только тысячи поклонников «Алании» и «Спартака», но и сам Олег Романцев. Он покинул красно-белых ради сборной России в 1995-м, а после Евро-96 оставался без тренерской работы, но в должности президента клуба. «Спартак» в то время возглавлял Георгий Ярцев, но Романцев прибыл в Петербург и спокойно курил на скамейке рядом с главным тренером.

Действующим чемпионом на тот момент была «Алания» Валерия Газзаева, но на «Петровском» ее поддерживало заметно меньше болельщиков. Тем не менее именно владикавказцы выглядели лучше на финише сезона, да и имели больше опыта — Ярцев в то время значительно омолодил «Спартак», так что шансов на успех у красно-белого «пионеротряда» было меньше.

Спартак — Алания — 2:1 (1:0)

Голы: Цымбаларь, 27 — 1:0. Тихонов, 84 — 2:0. Канищев, 88 — 2:1.

«Спартак»: Филимонов, Ананко, Горлукович, Мамедов, Евсеев (Липко, 63), Цымбаларь, Коновалов (Безродный, 55), Аленичев, Титов, Джубанов (Мелешин, 46), Тихонов.

«Алания»: Крамаренко, Пагаев, Тетрадзе, Шелия, Джиоев, Дергач, Тедеев, Яновский, Агаев (Датдеев, 46), Канищев, Сулейманов.

16 ноября 1996 года. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 24 000 зрителей

«Спартак» выглядел чуть лучше «Алании». Это подтверждала и статистика: красно-белые превзошли соперника и по ударам, и по голевым моментам. Логично, что на перерыв команда Ярцева ушла, ведя в счете — Цымбаларь замкнул подачу Коновалова. «Мы решили Цылю из-под прессинга вывести и поставили на его позицию Коновалова, — объяснял Ярцев. — Правый защитник «Алании» долго не мог разобраться, против кого ему действовать, и в итоге после подачи Коновалова Цымбаларь и открыл счет».

Тихонов до перерыва действовал на правом фланге, но во втором тайме перешел в атаку. И именно он забил победный мяч. Хотя во втором тайме «Алания» играла бодрее, чем в первом. Но гол владикавказцы соорудили лишь один — Канищев в концовке отыграл мяч.

У «Алании» был шанс спастись и перевести матч в овертайм — в добавленное время Сулейманов не попал по мячу из убойной позиции. Так «Алания» попрощалась с титулом, который вернулся к «Спартаку».

Круг почета по «Петровскому»

Финальный свисток петербургский стадион встретил с восторгом, а затем Тихонов вместе с другими спартаковцами устроил круг почета по беговым дорожкам «Петровского» (еще одна сюрреалистичная картина для 2021 года). После матча Тихонов — лучший футболист года по оценкам «СЭ» — не сдерживал эмоций: «Было ощущение, что мы должны стать чемпионами. После забитого мяча я просто хотел порвать майку на себе, я... Не знаю, что со мной было, в голове мелькнуло — все, мы чемпионы! На какое-то мгновение показалось, что я потерял сознание... Нет, это не поддается описанию».

Олег Романцев тоже сиял от радости: «Нет слов, нет слов. Мы все счастливы. Я испытываю огромную радость. Соперники сегодня были достойны победы. Но это спорт — чемпионом могла стать только одна команда. Нельзя останавливаться на достигнутом. В следующем году «Спартаку» предстоит играть в предварительных матчах Лиги чемпионов. Нам нужно укрепить состав и усилить игру. Если это удастся, то и в Лиге чемпионов сможем выступить успешно».

Валерий Газзаев, напротив, с трудом подбирал слова: «Встреча прошла с равными шансами на успех, даже с некоторым нашим преимуществом. К сожалению, отдельные ошибки решили ее исход не в нашу пользу. Можно только сожалеть о том, что мы не реализовали свои голевые моменты, в том числе стопроцентные. Вместе с тем я доволен своей командой, тем, что она проявила характер. Думаю, мы сделали все для сохранения титула чемпиона».

16 ноября 1996 года. Санкт-Петербург. «Спартак» — «Алания» — 2:1. Андрей Тихонов. Фото Григорий Филиппов, —

Последствия

В 2002-м Газзаев с ЦСКА проиграет еще в одном золотом матче — «Локомотиву». А затем выступит с резкой критикой этого правила: «Я категорически против золотого матча! Чемпионат — не Суперкубок и не коммерческий турнир, чтобы определять победителя в одной встрече. В этом случае обесценивается наработанное командой в течение всего сезона. Если она больше всех выиграла, больше всех забила, пришла к финишу с лучшей разницей мячей, то почему снова должна доказывать свое превосходство? В одной встрече может произойти все что угодно. Результат чемпионата не должен зависеть от стечения обстоятельств».

Для «Алании» вообще тот сезон остался лебединой песней — уже в 1997-м она рухнула на десятое место, что было логично с учетом перестройки команды. На высокие места владикавказцы так и не вернулись, а в 1999-м Газзаев перебрался в «Динамо».

Больше всего за поражение досталось форварду Назиму Сулейманову — именно он на 90-й минуте не попал по мячу из выгодной позиции. Газзаев даже обвинил его в сдаче матча. «Мелькни у меня даже мысль продать золотой матч, я бы живым не остался. В моей карьере не было ни одной продажи игры, в разговоры на эту тему не вступал. В раздевалке рядом со мной сидел Толя Канищев, и Газзаев обвел нас тяжелым взглядом: «Канищеву простил бы. Тебе — никогда!» Приезжаю в клуб получать серебряную медаль, а мне вице-президент дает ее на порванной ленте. Я взорвался: «Это что? Неужели такого заслуживаю?» Разумеется, медаль сохранилась. Так и лежит на порванной ленте. Никому ее не отдам, все равно она очень мне дорога».

Если «Алания» после золотого мяча вошла в пике, то для «Спартака» тот день стал отправной точкой к новому восхождению. Красно-белые вернули себе звание лучшей команды страны, а вскоре после этого Романцев официально вернулся на пост главного тренера. С золота-1996 началась самая длинная серия побед в истории чемпионатов России — «Спартак» доминировал шесть сезонов подряд.