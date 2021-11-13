«Утопили в болоте». Как убивали «Динамо». Почему 10 лет назад матч в Самаре прошел на воде?

Андрей Воронин вспомнил скандальный матч.

На днях бывший нападающий, а сейчас тренер «Динамо» Андрей Воронин в интервью на YouTube-канале «Ответь по-братски» вспомнил скандальный матч бело-голубых в 2011 году в Самаре на поле, залитом водой. Тогда москвичи, шедшие в лидерах чемпионата, уступили аутсайдеру — 0:1.

— Матч против «Крыльев» на залитом водой поле. 2011 год. Это самая безумная игра в вашей карьере?

— Да. «Динамо» целенаправленно убивали, чтобы мы не набрали очки. Я как капитан сказал, что мы не выйдем на поле, но руководство говорило, что нужно играть. А я даже сейчас считаю, что это была ошибка. Если бы мы тогда не вышли, то был бы грандиозный скандал. И не только в России, а везде. И с нас бы не сняли три очка. Как капитану мне нужно было настоять.

— Зачем убивали?

— Чтобы мы не стали чемпионами. В тех условиях играть было нельзя. Все в воде. Мяч даже толком не скакал.

Чтобы убрать лишнюю воду с газона, сотрудники стадиона включают фантазию. Фото Игорь Горшков, —

«Не выйдете играть — поражение 0:3 »

Спустя 10 лет «СЭ» вспоминает перипетии той странной встречи в Самаре.

К 25-му туру чемпионата России «Крылья» и «Динамо» располагались на разных полюсах таблицы. Бело-голубые шли на втором месте, на два очка отставая от «Зенита». Самарцы, возглавляемые Андреем Кобелевым, — на предпоследнем.

Чемпионат России. 25-й тур

«Крылья Советов» — «Динамо» — 1:0 (1:0)

Гол: Корниленко, 11.

«Крылья Советов»: Веремко, Таранов, Пономаренко, Джорджевич, Бобер, Соснин, Цаллагов, Воробьев (Концедалов, 61), Петров, Корниленко, Яковлев.

«Динамо»: Шунин, Фернандес, Ломич, Уилкшир, Гранат, Юсупов (Рыков, 33), Нехайчик (Смолов, 73), Самедов (Епуряну, 46), Семшов, Воронин (к), Кокорин.

Удаление: Гранат (33, фол последней надежды).

Судьи: Егоров (Нижний Новгород), Семенов (Гатчина), Кудрявцев (Санкт-Петербург).

25 сентября. Стадион «Металлург», Самара. 8700 зрителей.

С Ворониным сложно не согласиться. Судя по видеокартине, на том поле проводить матч было нельзя. С 12 часов дня в Самаре не переставая шел дождь, и к вечеру стадион «Металлург» впору было переименовывать в бассейн...

Так почему же гости все-таки решили выйти на игру?

— Всех деталей я уже не помню. Но мы консультировались по поводу того, что будет, если «Динамо» откажется играть, — рассказывает «СЭ» бывший гендиректор московского клуба Роман Дьяков. — И с Сергеем Прядкиным, и с судьями.

— И к чему пришли?

— Они все настаивали на том, что в таком случае нам засчитают поражение со счетом 0:3. Вот и все.

— Воронин считает, что таким образом «Динамо» просто снимали с дистанции.

— Таких доказательств у меня нет. Как предположение? Почему бы и нет? Можно и так объяснить. Но играть в тот день было нельзя.

— Вам выкрутили руки?

— Это опять же ваша эмоциональная оценка.

— Но может быть, все-таки стоило рискнуть и не выйти на игру?

— Да я и сам был против проведения матча. Помню, такое же мнение высказывал помощник главного тренера Дмитрий Хохлов. Но нам сказали, что тогда грозит...

— Помню, что Андрей Воронин выражал недовольство — нельзя играть, — говорит экс-защитник бело-голубых Владимир Рыков. — Мы его, конечно, поддерживали. Еще до начала матча было видно, что все поле в воде. Ну какой может быть футбол? Начало встречи все время переносилось...

Олег Самсонов и Марко Ломич — кому достанется мяч? Фото Игорь Горшков, —

Говорю судье: «Это же издевательство!» Он: «Ничего не знаю — продолжайте играть».

«Крылья» быстрее приспособились к особенностям своего поля. Самым активным в их составе был Сергей Корниленко. Он и открыл счет на 11-й минуте, когда после заброса в сторону динамовских ворот «поляна» подвела Леандро Фернандеса, не рассчитывавшего на подобный отскок, и на мяче первым оказался белорусский форвард — 1:0.

А на 33-й минуте Корниленко вновь вывалился один на один с Шуниным, его настигал Гранат, и арбитр Егоров посчитал, что игрок «Крыльев» упал не без помощи динамовца. Вердикт рефери: фол последней надежды и удаление.

— На таком поле улетучились все сильные стороны того яркого «Динамо», — замечает Рыков. — Игра низом, короткий пас, комбинации, забегания. Там уже никакого футбола не было и в помине. Просто борьба, борьба, борьба. Водное поло... Люди плавали на поле. Мучились. А мастерство ушло на второй план.

— В перерыве мы общались с главным арбитром Игорем Егоровым, — рассказывает «СЭ» Дьяков. — Я подошел и сказал ему: это не игра, а издевательство над здравым смыслом. Он ответил: ничего не знаю, продолжайте.

— А что вам перед игрой говорил Прядкин?

— Он сказал, что последнее слово за главным арбитром. Решайте все с ним. Егоров посчитал, что играть можно. Все же упирается в какие-то регламенты, которые контролируют определенные люди.

— А по регламенту можно было проводить матч на таком поле?

— А вот это очень интересный вопрос. Может быть, я сейчас и ошибаюсь, но на тот момент в регламенте было все очень интересно сформулировано. То есть какой-то процент поля должен был соответствовать каким-то требованиям. При этом нигде не было прописано, что это за требования...

— Регламент можно было трактовать по-разному?

— Некие нюансы всегда остаются при принятии решения. Мне Прядкин так и сказал: «Есть главный судья. Если он посчитает, что невозможно проводить встречу, то хорошо»... Но ведь был матч «Крылья» — ЦСКА, который перенесли на резервный день. Там еще Игнашевич фотографии газона прислал, и встречу отменили. Но даже тогда поле было более пригодное, чем в нашем случае!

— Разве нельзя было перенести и вашу игру на резервный день?

— Руководители «Крыльев» говорили, что уже нет свободных дат и что с газоном будет только хуже. В общем, возникла бы еще куча организационных проблем. Понимаете, согласно регламенту, есть главный арбитр. Он в таких ситуациях — Бог. В тот день он решил вот так вот...

После удаления Граната Сергей Силкин заменил Юсупова на Рыкова. Как раз Владимир мог спасти этот матч для гостей. При его участии бело-голубые и сравняли счет: защитник в центре штрафной пробил по воротам после подачи углового, а Фернандес, стоя у правой штанги, подправил мяч в сетку. Игроки «Крыльев» были на несколько метров ближе к вратарю, однако судья на линии поднял флажок. В дополнительное время Рыков замыкал подачу Кокорина от лицевой, но в ворота не попал.

— Тяжело, когда против тебя не только такое поле, но и люди с флажками, которые не засчитывают чистейшие голы, — вздыхает Рыков. — Какой офсайд? Там игроки «Крыльев» на два метра были ближе к вратарю.

— Цитата из интервью Воронина: «Динамо» целенаправленно убивали, чтобы мы не набрали очки". Согласны?

— Согласен с Андреем. Ну не может все так совпасть. И матч проводить на таком поле, и судейские ошибки. Сложно было даже при желании усмотреть такой офсайд. Значит, у того матча была какая-то подоплека... Раз на игре настаивали и «Крылья», и РФС или РФПЛ, то...

Пресс-служба «Динамо» посвятила тому матчу материал: «Утопили в болоте».

Московский клуб выступил тогда с жестким заявлением по поводу судейства:

«Руководство ФК «Динамо» направило официальное письмо на имя Президента РФС с требованием дать оценку решениям бригады арбитров во главе с Игорем Егоровым, дисквалифицировать лайнсмена Александра Кудрявцева на максимально возможный срок за проявление предвзятости и не назначать впредь Игоря Егорова на матчи с участием «Динамо».

Мы будем настаивать на применении самых жестких мер по отношению к лицам, ответственным за вопиющие судейские решения, которые порождают скандалы вокруг нашего клуба и лишают команды очков в турнирной таблице чемпионата России".

Павел Яковлев и Леандро Фернандес сражаются за мяч. Фото Игорь Горшков, —

«70 процентов поля не было залито водой. Поэтому матч и состоялся»

Спустя 10 лет мы не могли не дать слово главному арбитру того матча Игорю Егорову.

— Роман Дьяков утверждает, что последнее слово было в тот день за вами.

— Да мы звонили всем, кому только можно! Всем руководителям. Спрашивали: играть, не играть? Все от себя, как говорится, отгребли... А спустя 10 лет мы, получается, рассуждаем: можно ли было в таких условиях проводить матч или нет. Странно.

— Можно?

— В наших правилах тогда было прописано следующее. Для того чтобы отменить матч, 70 процентов поля должно было быть залито водой. Но было залито только 50. Поэтому и решили, что игру проводить можно. А давайте вспомним еще, как Томск сыграл с тем же «Динамо» в минус 21. Это сейчас есть регламентная норма, что если температура ниже 15 градусов — все, заканчиваем. Тогда были другие положения.

Понимаете, неправильно переносить регламент 10-летней давности на сегодняшний день. Некорректно. Я звонил в Москву, с инспектором говорили. И слышал ответ: принимайте решение сами, у вас есть инструктивные письма. Вот в тех письмах и было записано про 70 процентов. Так что играли, забивали. «Крылья» победили — 1:0.

— Но ведь «Динамо» в концовке счет сравняло...

— Да, счет должен был быть 1:1. Но лайнсмен немного ошибся. Потом, помню, говорили с Розетти. Он мне сказал, что нельзя было проводить матч. Но я ему объяснил свою позицию, что руководители не стали брать ответственность на себя, а мне надо было руководствоваться инструктивными письмами. Мы ходили по полю с капитанами. Пинали мяч. Где-то он скользил, где-то вставал. Да, получился такой болотный футбол. Но, повторюсь, 70 процентов поля не было залито водой. Уверен, если бы «Динамо» сыграло вничью, все было бы потом гораздо спокойнее. Но получилось так, как получилось. Теперь уже это часть российского футбола. История. Меня никто потом не ругал, не журил. Играли по тем законам, которые принял на тот момент РФС.