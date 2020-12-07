Старший тренер «Сочи» Олег Фоменко и главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев ответили на вопросы журналистов

— Начали немного неудачно, ребята действовали закрепощенно. Давило то, что играли с конкурентом и было очень важно взять три очка, — начал Фоменко. — После первого гола стали действовать увереннее. Второй тайм сыграли по счету, старались использовать пространство, которое давал «Ахмат». Могли увеличить преимущество, не дали сопернику создать моменты.

— Разве это закрепощенность?

— Пятки когда начались? После 1:0. После гола стали играть в тот футбол, который тренируем.

— Насколько отбитый пенальти повлиял на ход матча?

— 0:0 — одна ситуация, а 1:0 — другая. Он придал дополнительные силы ребятам.

— Бурмистров и Заболотный в запасе. Почему?

— Ребята были не совсем готовы. У Антона небольшие проблемы со спиной, Никита почувствовал проблемы с ногой. Решили поберечь. Появятся ли со «Спартаком»? Высока вероятность, они и сегодня могли выходить. Но не хотели рисковать. Кто будет готов, тот сыграет.

— Что думаете о дебюте Дуганджича?

— Нападающий должен забивать голы. У него были еще моменты, оставил на следующие игры.

— Известно, где пройдут сборы?

— Нет, это не от нас зависит. Был запланирован сбор в Турции, а там посмотрим.

Андрей Талалаев: «Когда Нобоа на поле — сопернику сложнее»

— Поздравляю «Сочи» с победой, победила команда, которая забивает, — сказал главный тренер «Ахмата».

— Почему заменили Беришу и Поляруса?

— Хочется так.

— Согласны, что незабитый пенальти стал решающим фактором?

— Не думаю. Повлиял второй гол. Играли неагрессивно? Вам показалось. Есть цифры, надо понимать футбол изнутри. Плохая статистика по забитым пенальти? Когда Бериша три пенальти подряд забивает, эти вопросы не задают. Пусть попробуют выйти и забить четыре пенальти подряд. Понятно, надо использовать такие моменты. Но за четыре месяца нельзя научить игрока тому, чему он не научился за 20 лет. Есть еще психологический фактор. «Сочи» — агрессивная, неприятная команда. С ней футбол идет до гола, ну и класс футболистов сказывается. Когда Нобоа на поле, сопернику сложнее, чем когда его нет.