«Чалов не прогрессирует. Почему клуб не купил Деспотовича?» Резкое интервью экс-капитана ЦСКА о матче с «Рубином»

Острое мнение ветерана красно-синих Дмитрия Кузнецова о поражении от казанцев в 16-м туре премьер-лиги (0:1).

— Пожалуй, ничья стала бы более закономерным результатом, — считает Кузнецов. — По-моему, команды создали примерно одинаковое количество опасных моментов. Но замена Слуцкого в итоге сработала — Деспотович четко использовал свой шанс. У армейцев таких исполнителей в Казани не нашлось.

— Сейчас все, наверное, будут обсуждать момент у Чалова в первом тайме.

— Да уж. Позиция-то убойная. Подвело исполнительское мастерство. Здесь и должно проявляться хладнокровие форварда, инстинкт убийцы. У Федора его, видимо, сейчас нет.

— Куда же он пропал? В позапрошлом сезоне Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ.

— Это вы у него спросите. Не знаю. Я вам могу только наводку дать: проанализируйте, сколько Федор передач принял, сколько мячей потерял. Просто посчитайте — и все поймете.

— Интересно ваше мнение.

— КПД очень низкий! Все от него зависит. Если бы Чалов хотел, то дальше продолжал бы расти, а не останавливался в развитии. Но я вижу, что давно не прогрессирует.

— Многих удивила открытая критика Черчесова в адрес Чалова. Мол, чай пьет...

— Да критика в принципе полезна. Зачем молчать, если футболист не выполняет установку? Иначе и дальше все будет катиться по наклонной...

— Но стоило ли так говорить про форварда армейцев открыто, в СМИ?

— Это уже другой вопрос. И потом — все должны нести ответственность за поражение со счетом 0:5. Зачем кто-то ищет отговорки? Вы понимаете, о ком я?

— О Черчесове?

— Ну конечно. Нельзя такой провал списывать на кого-то одного. Все плывут в одной лодке. Считаю, надо открыто говорить о проблемах! Это касается не только сборной, но и ЦСКА.

— Что вы имеете в виду?

— Да ту же селекцию! Разве Эджуке — удачный трансфер? Пока так сказать не могу. Нигериец просто не тянет!

— Почему так считаете?

— На мой взгляд, он не до конца понимает, зачем пускается в дриблинг. Где завершение-то? Какая-то буря в стакане, ей-богу... Где последний пас? Крутится на месте, а что дальше? Какой у него КПД? Сколько он забил?

— 2 гола в 11 матчах.

— По-моему, маловато...

— Ну вот в Казани отдал хороший пас на Чалова.

— И чего? Не забили же... Повторяю, у него многовато сумбура. Говорят, африканцу нужно время для адаптации. Но парень уже в основном составе выходит! Сколько еще ждать?

— Гайч опять не убедил?

— Пусть вам ответят селекционеры. Что показал аргентинец в ЦСКА? Выходит только на замену на 10-15 минут... Ну и как его можно назвать острым форвардом?

— На ваш взгляд, в нападении ЦСКА сейчас патовая ситуация?

— Судите сами. У Чалова не получается. Замены ему нет... Гайч — не то. Шкурин? Это вообще непонятный персонаж для меня. Комментатор начал его нахваливать: мол, он забил 16 голов в чемпионате Белоруссии... Как не стыдно такое говорить? Ну пусть там и забивает дальше! Здесь совсем другой уровень...

Деспот вышел на замену и уже через три минуты открыл счёт!



? #РубинЦСКА на #МАТЧПРЕМЬЕР

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? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/JsB6I2KNdZ — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 29, 2020

Проблемы впереди очевидны. Вышел же у «Рубина» на замену Деспотович и сразу все решил. Почему его не взяли? (В этом сезоне в 14 матчах РПЛ 28-летний серб забил 7 голов. — Прим. «СЭ») Ходили же разговоры, что он интересен ЦСКА. Нет, я не критикан. Но считаю, что нужно говорить то, что видишь. Не боюсь кого-то обидеть. Зачем все время думать о какой-то субординации? Раньше ЦСКА постоянно попадал в точку с трансферами. Сейчас что-то идет не так, наверное, начали сдавать в этом плане. Ну вот зачем в прошлом сезоне брали Лукаса Сантоса? Кто его привел? Кто за это ответил? Смешно же...

— Влашич устал?

— Конечно. Столько матчей на себе команду тянул. Видно, что силы не безграничны. Хотя он против «Рубина» и старался, бил, отдавал. Сражался, одним словом.

— Вопрос про казанцев. Иван Игнатьев так и останется вечно подающим надежды?

— Думаю, дело в команде. В «Краснодаре» он выходил на поле рядом с более опытными исполнителями. В «Рубине» нужно больше брать игру на себя, становиться лидером. Пока ему тяжеловато.