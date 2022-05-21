Слуцкий отказался общаться с журналистами после вылета «Рубина» в ФНЛ

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отказался общаться с журналистами после поражения от «Уфы» (1:2) в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ.

«Огромное спасибо болельщикам, если бы не они, не было бы такой драматичной концовки. Спасибо им огромное», — сказал Слуцкий, после чего встал и ушел с пресс-конференции.

Из-за поражения от уфимцев «Рубин» занял 15-е место в РПЛ по итогам сезона-2021/22 и вылетел в ФНЛ напрямую.

«Уфа» примет участие в стыковых матчах за право выступать в премьер-лиге в сезоне-2022/23, команда встретится с «Оренбургом», который стал третьим в ФНЛ.