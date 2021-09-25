О чем три года молчал Галицкий. Главное в интервью миллиардера

Владелец «Краснодара» вернулся в публичное поле.

Сергей Галицкий вышел из тени, дав большое интервью «Коммент.Шоу». Событие громкое — до этого владелец «Краснодара» последний раз общался с журналистами в апреле 2019 года, и то это не было спортивное СМИ, а речь в первую очередь шла о продаже «Магнита».

На сей раз Сергей Николаевич старательно отмахивался от определения «уникальный», но тут двух мнений быть не может. У миллиардера действительно уникальная для нашего футбола ситуация — это полностью его клуб (со стадионом и академией), с которым он может делать все, что душе угодно.

Тот же Федун, если говорить о частниках, или акционеры «Динамо», «Локомотива», «Зенита», ЦСКА совершенно в других позициях. У них нет права заявить: «Мы лучше в ФНЛ вылетим, но будем играть в комбинационный футбол». Потому что клубы с армией болельщиков были до этих владельцев/акционеров и будут после. С этим невозможно не считаться.

Галицкий строил с нуля, четко очерчивая для болельщиков рамки: клуб — мой, правила — мои, если вас это устраивает, то я вам очень рад и сделаю все, чтобы нам вместе было круто. Если не устраивает, вы, к примеру, хотите сколотить банду и распевать матерные кричалки или требовать результат, то извините, вы пришли не по адресу. Это прозрачная и понятная история. Уникальная.

Есть ощущение, что и к журналистам у Галицкого примерно такой же подход, поэтому со спортивными СМИ он не общался три года. Но между болельщиками и репортерами большая разница. И я не сомневаюсь, что 90 процентов критики «Краснодара», на которую остро реагировал миллиардер, не от желания принизить провинциальный клуб, а напротив — из-за ожидания, что «быки» будут тянуть РПЛ вверх, расти, навязывать реальную конкуренцию не только «Зениту» на внутренней арене, но и европейским грандам в еврокубках. Станут флагманом и образцом. Галицкий тратит свои собственные деньги, что исключает любые подозрения в нецелевом расходовании средств, а значит, по логике, это должно было обернуться постоянным прогрессом.

Но «Краснодар» буксует. Игра при Перейре и Смолове была куда зрелищнее, а прошлогоднее десятое место — вообще провал.

Журналисты, как и болельщики, искренне переживают. Возможно, Галицкий со временем это понял — в интервью он заметил, что надо чаще рассказывать о происходящем в клубе. И мы узнали много интересного. Нет, Сергей Николаевич не признает, что у клуба стагнация, считает селекцию удачной, а все решения по воспитанникам — правильными. Все это заставляет сомневаться, что «Краснодар» в ближайшее время снова будет в тройке. Революций точно ждать не стоит.

Но при этом самый главный вывод: у Галицкого по-прежнему горят глаза, он живет футболом. У него нет того потребительского подхода к воспитанникам, который порой представляется со стороны. Наоборот, очень четкая и грамотная система мотивации, по которой мальчишек не заваливают деньгами, отбивая охоту прогрессировать, но при должной работе оставляют им возможность постепенно выйти на уровень своих звездных легионеров: «Сафонов скоро будет в топ-2 по зарплате среди вратарей РПЛ».

Он признает проблемы в селекции академии ребят 2000—2004 годов рождения, но уверен в мальчишках начиная с 2005-го. Никогда не определяет состав за тренеров, хотя и требует от них атакующего стиля — не агрессивного и быстрого, как у того же «Динамо», а именно комбинационного.

Галицкий планирует создать эндаумент-фонд, который будет обеспечивать клубу бюджет 50—70 миллионов евро даже без вложений владельца.

Интервью оставляет ощущение, что у хозяина «Краснодара» перед глазами четкая модель развития, так что рано или поздно он добьется своего. «Быки» вновь заиграют зрелищно, а в составе будет 11 воспитанников академии. «Это случится точно!»

Главное, чтобы медицина отвела миллиардеру достаточно времени, чтобы в полной мере насладиться плодами своего труда. Рассказ о проблемах — конечно, самая пронзительная часть беседы.

Здоровья, Сергей Николаевич.