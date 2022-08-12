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«Спартак» победит «Сочи», «Зенит» не сыграет вничью с ЦСКА. Прогнозы на 5-й тур РПЛ

Леонид Александров
Корреспондент
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«Спартак» — «Сочи».
Фото ФК «Спартак»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов и музыкант Вячеслав Малежик.

«Факел» — «Урал»

Андрей Чернышов — 2:1. Думаю, «Факелу» поможет поддержка трибун домашнего стадиона. Обе команды из нижней части таблицы, игра будет за шесть очков. «Урал» сменил тренера, но не думаю, что он успеет воспрянуть за такой короткий промежуток времени.

Вячеслав Малежик — 1:1. Обе команды — аутсайдеры чемпионата. «Факел» и «Урал» будут сильно стараться, но напорются на чрезмерное желание друг друга. Мне кажется, матч закончится ничьей.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
12 авг, 19:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Урал

«Локомотив» — «Крылья Советов»

Андрей Чернышов — 1:1. Обе команды неудачно проводят последние встречи. «Локомотиву» дома нужно будет играть в атаку, а самарцы сыграют от обороны и воспользуются шансом на контратаке. Соперники забьют друг другу по одному голу и разойдутся миром.

Вячеслав Малежик — 2:2. «Локомотив» меня очень сильно расстраивает слабыми вторыми таймами. Думаю, будет результативная ничья. Хозяева будут вести в счете, но из-за слабой игры после перерыва упустят преимущество над «Крыльями».

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
13 авг, 15:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Крылья Советов

«Зенит» — ЦСКА

Андрей Чернышов — 3:1. «Зенит» играет на своем поле, нужно реабилитироваться перед болельщиками за ничью в Грозном. Питерцы мощно играют дома в начале чемпионата. ЦСКА хоть и наверху турнирной таблицы, но побеждал пока только дома, в Нижнем Новгороде допустил осечку. Не думаю, что армейцы добудут хотя бы очко в Санкт-Петербурге.

Вячеслав Малежик — 1:2. Мне понравился ЦСКА в начале чемпионата, буду болеть за него. Хотелось бы, чтобы армейцы победили.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
13 авг, 17:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
ЦСКА

«Динамо» — «Краснодар»

Андрей Чернышов — 2:0. «Динамо» — очень хорошая команда. Видел вживую матч с «Торпедо», мне нравится игра бело-голубых, у клуба отличный тренер. Думаю, что краснодарцам будет тяжело взять очки в Москве.

Вячеслав Малежик — 2:1. Больно хорош «Краснодар», который я видел в последнее время, но я посмею поставить на свою команду — «Динамо».

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
13 авг, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Краснодар

«Химки» — «Ахмат»

Андрей Чернышов — 1:1. Поставлю на ничью. «Химки» сменили тренера, но за такой короткий промежуток времени новый наставник вряд ли даст что-то, кроме эмоций. Хоть красно-черные и в первой половине турнирной таблицы, но они не справятся с организованным «Ахматом».

Вячеслав Малежик — 1:2. Думаю, что игроки любили Сергея Юрана. Мне кажется, они могут плохо провести первый матч после увольнения тренера. Грубо говоря, «Химки» сыграют за тренера и проиграют.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
14 авг, 15:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Ахмат

«Оренбург» — «Торпедо»

Андрей Чернышов — 2:1. Как бы я ни симпатизировал автозаводцам, где работает много моих друзей, но думаю, что в Оренбурге им будет сложно. Команды примерно одного уровня, здесь сыграет фактор своего поля.

Вячеслав Малежик — 1:0. «Оренбург» в последнее время выглядел солиднее, да еще и играет дома.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
14 авг, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Торпедо М

«Нижний Новгород» — «Ростов»

Андрей Чернышов — 1:3. Команда Валерия Карпина показывает очень хороший футбол. Она способна играть красиво в атаке и сбалансированно в обороне. О «Нижнем Новгороде» могу сказать, что это один из главных претендентов на вылет, видно уже сейчас. Уверенно победит «Ростов».

Вячеслав Малежик — 1:2. «Ростов» хорош, мне нравится его нападение. Так как играют в Нижнем Новгороде, думаю, ростовчане выиграют всего лишь в один мяч.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
14 авг, 17:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
Ростов

«Спартак» — «Сочи»

Андрей Чернышов — 2:0. «Спартак» на ходу, наконец-то находится вверху. Уже пошли разговоры о борьбе за чемпионство. Верю, что красно-белые способны бороться за самые высокие места. «Сочи» пока не может найти себя образца прошлого сезона, повлияла и смена тренера, пазл пока не складывается.

Вячеслав Малежик — 2:1. «Спартак» — веселая команда. Несмотря на то что я, как болельщик «Динамо», всегда болел против красно-белых, сейчас мне хочется, чтобы они вновь были лидерами нашего футбола. Думаю, обе команды забьют и «Спартак» одержит победу.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
14 авг, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Сочи

Андрей Чернышов
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
ФК Оренбург
ФК Ростов
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
ФК Урал
ФК Факел (Воронеж)
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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