«Заплатили по 500 рублей каждому». Договорняк из советского футбола: почти все игроки «Спартака» сдали матч в Одессе
Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев, ставший в мае 2020 года героем «Разговора по пятницам», рассказал, что в 1970-м красно-белые сдали матч одесскому «Черноморцу». Игра прошла в Одессе 30 октября и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
— Я не играл договорные матчи! — первым делом заявил Ловчев, когда в интервью затронули скандальную тему.
— Предлагали часто?
— Да подходили капитаны. Была история, наш вратарь Сашка Прохоров говорит: «Привезли деньги». Причем предлагала третья команда за то, чтобы мы выиграли...
— Что за команда?
— «Черноморец». Я ответил: «Сань, я играю за «Спартак», а не за «Черноморец».
— Вы же еще специально проиграли как-то «Черноморцу».
— В 1970-м, в Одессе. Это совсем другая история! С самого начала все было странно. Какие-то люди ходят по гостинице, заглядывают к нашим ребятам. А мы уже заняли третье место — и с него ни вверх, ни вниз. «Черноморец» же стоит на вылет. Меня Кавазашвили удивил.
— Все-таки взял денежки?
— Я был уверен — взял! А годы спустя Анзор возглавил комиссию по договорнякам. Вспомнил Одессу: «Мне там предлагали, а я не взял». Я даже приподнялся: «Не сомневался, что ты взял тогда». — «Нет!»
— А играл так, будто взял?
— Я был уверен, что не взяли трое — я, Витька Папаев, кристальный футбольный человек, и Коля Абрамов. Но Коле принесли в перерыве.
— Ну и дела.
— Игра удивительная. Я отдаю мячик нашему нападающему — а тот пасует Секечу из «Черноморца». Волтузят нас!
— Так что Кавазашвили?
— Мне показалось по настроению — знает, что когда-нибудь все равно забьют.
— Как можно было в перерыве донести Абрамову?
— Кто-то у нас управлял! Это ж не к каждому подходили и давали. Могли просто сказать. Здесь говорилось все заранее. Генка Логофет все знал — в Одессу вообще не поехал.
— Вам-то как игралось?
— Для меня это было откровение! Уже к перерыву вижу — что-то не то. Всё за спину мне забрасывают и забрасывают. Говорю в перерыве Симоняну: «Никита Павлович, я играть не буду». Он перед командой встал: «Если это продолжится — я на медаль не дам наиграть этому, этому и этому...»
— Кому?
— Володьке Петрову и еще кому-то. После матча вызывает меня Старостин. Говорит спокойно, с расстановкой: «Женя, ты думаешь, игра сдавалась?» Тут Симонян вмешался: «Николай Петрович, вы что? Разве не видно было, что сдают?» Но «Черноморцу» та победа не помогла. Его «Арарат» обошел.
— Сколько тогда заплатили?
— По 500 рублей каждому. Мне ребята рассказывали.
— Кто именно?
— Не скажу.
Дополнил рассказ Ловчева его бывший партнер по «Спартаку», вратарь Анзор Кавазашвили — в «Разговоре по пятницам» в июле 2020 года.
— Вы обиделись на Ловчева за рассказ о матче в Одессе, где в 1970-м «Спартак» сдал игру «Черноморцу»?
— Меня задела фраза — дескать, не сомневался, что Анзор тогда взял деньги. Вот что у Ловчева в голове? Как я мог «взять», если все мячи ловил?! А главное, мы же вдвоем с Женькой, заподозрив неладное, подбежали в перерыве к Симоняну: «Никита Палыч, игра-то продана! Вы посмотрите, что ребята творят! В центральной зоне проходной двор!» Симонян — к Старостину. Тот, как обычно, очки снял, платочком протер, покачал головой и произнес отчетливо: «Не может быть!»
— А дальше?
— Самое удивительное — ни тот ни другой в перерыве команде ни слова не сказали! Будто ничего не произошло!
— Странно.
— Мне кажется, Симонян и Старостин просто не поверили, что такое возможно. В том «Спартаке» договорные матчи не играли. Но здесь совпало — нам уже ничего не надо, а «Черноморец» стоит на вылет.
— Логофет еще в Москве был в курсе — и соскочил. Не поехал в Одессу. Как же вас, авторитетного человека, не проинформировали?
— Потому что ребята знали — откажусь. Мараться не буду. Вот и решили втихую между собой раздербанить. Думали, откроют «шлагбаум» — и одесситы забьют сколько нужно. Только забыли, что Анзор умеет мячи ловить.
— Полтора тайма тащили всё?
— Да! У нас с первых минут середина голая, атака за атакой, выходы один на один, удары в упор — я беру! В какой-то момент Женя Евлентьев, бывший нападающий «Спартака», крикнул: «Твою мать, ты что делаешь? Тебе не сказали, что деньги дали?!» — «Какие деньги?» Он сразу притих. Понял — я не в теме. Как и Ловчев с Папаевым.
— В отличие от Абрамова и Хусаинова?
— Давайте без фамилий. Все, кто это организовал, уже покойники. Не будем бередить их души на небесах... Да и «Черноморец» победа не спасла от вылета.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1