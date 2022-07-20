«Заплатили по 500 рублей каждому». Договорняк из советского футбола: почти все игроки «Спартака» сдали матч в Одессе

Легендарные спартаковцы Евгений Ловчев и Анзор Кавазашвили рассказывали о черной странице в истории красно-белых в «Разговоре по пятницам».

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев, ставший в мае 2020 года героем «Разговора по пятницам», рассказал, что в 1970-м красно-белые сдали матч одесскому «Черноморцу». Игра прошла в Одессе 30 октября и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

— Я не играл договорные матчи! — первым делом заявил Ловчев, когда в интервью затронули скандальную тему.

— Предлагали часто?

— Да подходили капитаны. Была история, наш вратарь Сашка Прохоров говорит: «Привезли деньги». Причем предлагала третья команда за то, чтобы мы выиграли...

— Что за команда?

— «Черноморец». Я ответил: «Сань, я играю за «Спартак», а не за «Черноморец».

— Вы же еще специально проиграли как-то «Черноморцу».

— В 1970-м, в Одессе. Это совсем другая история! С самого начала все было странно. Какие-то люди ходят по гостинице, заглядывают к нашим ребятам. А мы уже заняли третье место — и с него ни вверх, ни вниз. «Черноморец» же стоит на вылет. Меня Кавазашвили удивил.

— Все-таки взял денежки?

— Я был уверен — взял! А годы спустя Анзор возглавил комиссию по договорнякам. Вспомнил Одессу: «Мне там предлагали, а я не взял». Я даже приподнялся: «Не сомневался, что ты взял тогда». — «Нет!»

— А играл так, будто взял?

— Я был уверен, что не взяли трое — я, Витька Папаев, кристальный футбольный человек, и Коля Абрамов. Но Коле принесли в перерыве.

Николай Абрамов. Олег Неелов, Фото архив «СЭ»

— Ну и дела.

— Игра удивительная. Я отдаю мячик нашему нападающему — а тот пасует Секечу из «Черноморца». Волтузят нас!

— Так что Кавазашвили?

— Мне показалось по настроению — знает, что когда-нибудь все равно забьют.

— Как можно было в перерыве донести Абрамову?

— Кто-то у нас управлял! Это ж не к каждому подходили и давали. Могли просто сказать. Здесь говорилось все заранее. Генка Логофет все знал — в Одессу вообще не поехал.

— Вам-то как игралось?

— Для меня это было откровение! Уже к перерыву вижу — что-то не то. Всё за спину мне забрасывают и забрасывают. Говорю в перерыве Симоняну: «Никита Павлович, я играть не буду». Он перед командой встал: «Если это продолжится — я на медаль не дам наиграть этому, этому и этому...»

— Кому?

— Володьке Петрову и еще кому-то. После матча вызывает меня Старостин. Говорит спокойно, с расстановкой: «Женя, ты думаешь, игра сдавалась?» Тут Симонян вмешался: «Николай Петрович, вы что? Разве не видно было, что сдают?» Но «Черноморцу» та победа не помогла. Его «Арарат» обошел.

— Сколько тогда заплатили?

— По 500 рублей каждому. Мне ребята рассказывали.

— Кто именно?

— Не скажу.

Анзор Кавазашвили. Владимир Гребнев, Фото архив «СЭ»

Дополнил рассказ Ловчева его бывший партнер по «Спартаку», вратарь Анзор Кавазашвили — в «Разговоре по пятницам» в июле 2020 года.

— Вы обиделись на Ловчева за рассказ о матче в Одессе, где в 1970-м «Спартак» сдал игру «Черноморцу»?

— Меня задела фраза — дескать, не сомневался, что Анзор тогда взял деньги. Вот что у Ловчева в голове? Как я мог «взять», если все мячи ловил?! А главное, мы же вдвоем с Женькой, заподозрив неладное, подбежали в перерыве к Симоняну: «Никита Палыч, игра-то продана! Вы посмотрите, что ребята творят! В центральной зоне проходной двор!» Симонян — к Старостину. Тот, как обычно, очки снял, платочком протер, покачал головой и произнес отчетливо: «Не может быть!»

— А дальше?

— Самое удивительное — ни тот ни другой в перерыве команде ни слова не сказали! Будто ничего не произошло!

«Спартак"-1970. footballfacts.ru

— Странно.

— Мне кажется, Симонян и Старостин просто не поверили, что такое возможно. В том «Спартаке» договорные матчи не играли. Но здесь совпало — нам уже ничего не надо, а «Черноморец» стоит на вылет.

— Логофет еще в Москве был в курсе — и соскочил. Не поехал в Одессу. Как же вас, авторитетного человека, не проинформировали?

— Потому что ребята знали — откажусь. Мараться не буду. Вот и решили втихую между собой раздербанить. Думали, откроют «шлагбаум» — и одесситы забьют сколько нужно. Только забыли, что Анзор умеет мячи ловить.

— Полтора тайма тащили всё?

— Да! У нас с первых минут середина голая, атака за атакой, выходы один на один, удары в упор — я беру! В какой-то момент Женя Евлентьев, бывший нападающий «Спартака», крикнул: «Твою мать, ты что делаешь? Тебе не сказали, что деньги дали?!» — «Какие деньги?» Он сразу притих. Понял — я не в теме. Как и Ловчев с Папаевым.

— В отличие от Абрамова и Хусаинова?

— Давайте без фамилий. Все, кто это организовал, уже покойники. Не будем бередить их души на небесах... Да и «Черноморец» победа не спасла от вылета.