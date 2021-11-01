Карасев назначен на матч любимой команды его руководителя. Как так получилось?
Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым назначена на матч 4-го тура Лиги чемпионов «Спортинг» — «Бешикташ». Интересно, что в любви к этой португальской команде признался глава департамента судейства РФС Витор Мануэл Мелу Перейра.
«Я с рождения болею за «Спортинг», — заявил он в сентябре российским журналистам.
Помощниками Карасева назначены Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным — Кирилл Левников. Обязанности видеоассистентов возложены на испанца Хуана Мартинеса Мунуэру и поляка Бартоша Франковски.
Их работу оценит Франк Де Блекере, член экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.
Встреча «Спортинг» — «Бешикташ» состоится 3 ноября в Лиссабоне и начнется в 23.00 по московскому времени.
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