Карасев назначен на матч любимой команды его руководителя. Как так получилось?

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым назначена на матч 4-го тура Лиги чемпионов «Спортинг» — «Бешикташ». Интересно, что в любви к этой португальской команде признался глава департамента судейства РФС Витор Мануэл Мелу Перейра.

«Я с рождения болею за «Спортинг», — заявил он в сентябре российским журналистам.

Помощниками Карасева назначены Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным — Кирилл Левников. Обязанности видеоассистентов возложены на испанца Хуана Мартинеса Мунуэру и поляка Бартоша Франковски.

Их работу оценит Франк Де Блекере, член экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

Встреча «Спортинг» — «Бешикташ» состоится 3 ноября в Лиссабоне и начнется в 23.00 по московскому времени.