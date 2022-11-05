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Сегодня, 18:56

Семак: «Что касается второго пропущенного гола, там Чистяков виноват на все сто»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал причины поражения в матче 16-го тура РПЛ от «Ахмата» (1:2).

— К сожалению, начало матча повлияло на ход всей игры. Первый тайм мы просто провалили, действовали безобразно в обороне. Во втором тайме, на мой взгляд, мы отыграли хорошо. Но забитого мяча не хватило даже для ничьей. Нужно было забивать больше. Моменты были, но, к сожалению, сегодня не получилось. Будем готовиться к следующему матчу.

— Что произошло в первые 10 минут. Как вы себе объясняете произошедшее?

— Надо посмотреть. И тогда уже сделать какие-то выводы. На тех скоростях, на которых мы играли в обороне, как мы перестраивались, это было со стороны достаточно тяжелое зрелище. Что касается второго пропущенного гола, там Дима виноват на все сто. Что касается других моментов, тут не только он. К сожалению, сегодня по какой-то причине Дима выглядел очень неуверенно. Но и вся линия обороны позволяла сопернику слишком много пространства за спиной. Не вовремя перестраивались. В атаке не хватало остроты. Во втором тайме было больше моментов. По качеству игры первым таймом мы абсолютно недовольны. Второй тайм был хорошим с точки зрения качества игры. Но этого не хватило для достижения положительного результата.

— Вы сказали, что Чистяков не очень смотрелся. Причиной может быть отсутствие игрового тонуса?

— Он же хорошо смотрелся 45 минут прошлой игры. В этой игре не так хорошо, как нам хотелось.

— Не слишком ли запоздалыми были замены в концовке?

— Думаю, ход матча, тот рисунок игры не требовал больших изменений. Все равно давление оказывали, моменты создавали. И своя игра смотрелась. Конечно, ждали, что можем забить мяч. Выпустили свежих игроков для того, чтобы добавить энергии и сил в концовке.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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28%

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ИТБ2 (1.5)

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Сергей Семак
ФК Ахмат
ФК Зенит
3
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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Химки – Оренбург
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5.11 14:00
Сочи – Спартак
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5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 1 : 2
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 3 : 3
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
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 - : -
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