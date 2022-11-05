Семак: «Что касается второго пропущенного гола, там Чистяков виноват на все сто»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал причины поражения в матче 16-го тура РПЛ от «Ахмата» (1:2).
— К сожалению, начало матча повлияло на ход всей игры. Первый тайм мы просто провалили, действовали безобразно в обороне. Во втором тайме, на мой взгляд, мы отыграли хорошо. Но забитого мяча не хватило даже для ничьей. Нужно было забивать больше. Моменты были, но, к сожалению, сегодня не получилось. Будем готовиться к следующему матчу.
— Что произошло в первые 10 минут. Как вы себе объясняете произошедшее?
— Надо посмотреть. И тогда уже сделать какие-то выводы. На тех скоростях, на которых мы играли в обороне, как мы перестраивались, это было со стороны достаточно тяжелое зрелище. Что касается второго пропущенного гола, там Дима виноват на все сто. Что касается других моментов, тут не только он. К сожалению, сегодня по какой-то причине Дима выглядел очень неуверенно. Но и вся линия обороны позволяла сопернику слишком много пространства за спиной. Не вовремя перестраивались. В атаке не хватало остроты. Во втором тайме было больше моментов. По качеству игры первым таймом мы абсолютно недовольны. Второй тайм был хорошим с точки зрения качества игры. Но этого не хватило для достижения положительного результата.
— Вы сказали, что Чистяков не очень смотрелся. Причиной может быть отсутствие игрового тонуса?
— Он же хорошо смотрелся 45 минут прошлой игры. В этой игре не так хорошо, как нам хотелось.
— Не слишком ли запоздалыми были замены в концовке?
— Думаю, ход матча, тот рисунок игры не требовал больших изменений. Все равно давление оказывали, моменты создавали. И своя игра смотрелась. Конечно, ждали, что можем забить мяч. Выпустили свежих игроков для того, чтобы добавить энергии и сил в концовке.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45-7
|39
|
2
|Спартак
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|
6
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|2 : 0
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 1
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|1 : 2
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|3 : 3
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|15
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2