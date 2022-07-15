«Человечище! Яркий! Как жаль, что не успел с ним обняться...» Титов вспоминает Ярцева
— В конце 1995 года Олег Иваныч Романцев осознанно решил сосредоточиться на работе в сборной России и в то же время остаться президентом «Спартака». Команду принял Георгий Александрович Ярцев.
Его все будут помнить как человека, который встал у руля нашего «пионеротряда». И вот мы во главе с Ярцевым в итоге выиграли золотые медали. 26 лет назад... Мы добились такого успеха в первую очередь благодаря этому прекрасному человеку. Достойному спартаковцу! В 1977 году он пришел в команду, в 79-м стал с ней чемпионом. Получается, 45 лет человек душой и телом — за «Спартак»! При этом вы знаете, что родом он не из Москвы, а из Костромы, но и там выступал за местный «Спартак». Это его судьба...
Буквально недавно мы все вместе были в Питере, играли ретро-матч с «Зенитом». Потом остались на Суперкубок. И я сейчас жалею, что мы сидели с ним в разных ложах. Так было предусмотрено. Очень жалею, что не смог его обнять...
Последняя беседа с Георгием Санычем? Если говорить непосредственно об игре с ветеранами «Зенита», то в раздевалке были рабочие моменты. Он очень эмоционально на все реагировал, переживал, ходил взад-вперед, перекуривал в окошко. И тогда я понял, что он вернулся в свою ипостась, в тренерство! Это была его жизнь, его призвание. Сразу после первого тайма он ко мне подошел: «Егор, будет момент — ударь! Надо бить. Ты же можешь положить»! Пытался мне подсказать... Повторюсь, он оказался в своей среде, своем вакууме... Среди ребят, которых очень любил.
А если отмотать время чуть назад, когда мы собрались в гостинице, пообедали, он очень много шутил, подкалывал. Много обнимался с Андреем Валеричем Тихоновым. Если вы помните, как раз в 1996 году Тихонов провел потрясающий сезон, его признали лучшим игроком России, он внес значительный вклад в наше золото. Так что у них была какая-то своя связь... Знаете, это так бросалось в глаза! Они общались на том обеде, как отец с сыном...
Что он мне дал как тренер? Георгий Александрович мне просто полностью доверял на поле. Понятно, что в тот год мы чувствовали себя более раскованно, так как на нас не довлел результат, как это было, допустим, в 1995-м или 1997-м годах.
Именно в 1996 году мы никому ничего не были должны. Просто играли в свой футбол. В итоге «пионеротряд» с Горлуковичем и во главе с Георгием Санычем всех обошел. Конечно, вспоминаю золотой матч с «Аланией». Последние минуты... Наша тренерская скамейка на «Петровском». Вскакивают Романцев и Ярцев. И я помню этот победный кулак Саныча... Вот в этом он весь. Его эмоции...
Человечище! Личность. Яркий. Он был ярким во всем, во всех своих проявлениях. Светлая ему память!
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -