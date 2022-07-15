«Человечище! Яркий! Как жаль, что не успел с ним обняться...» Титов вспоминает Ярцева

Монолог бывшего капитана «Спартака»

— В конце 1995 года Олег Иваныч Романцев осознанно решил сосредоточиться на работе в сборной России и в то же время остаться президентом «Спартака». Команду принял Георгий Александрович Ярцев.

Его все будут помнить как человека, который встал у руля нашего «пионеротряда». И вот мы во главе с Ярцевым в итоге выиграли золотые медали. 26 лет назад... Мы добились такого успеха в первую очередь благодаря этому прекрасному человеку. Достойному спартаковцу! В 1977 году он пришел в команду, в 79-м стал с ней чемпионом. Получается, 45 лет человек душой и телом — за «Спартак»! При этом вы знаете, что родом он не из Москвы, а из Костромы, но и там выступал за местный «Спартак». Это его судьба...

Буквально недавно мы все вместе были в Питере, играли ретро-матч с «Зенитом». Потом остались на Суперкубок. И я сейчас жалею, что мы сидели с ним в разных ложах. Так было предусмотрено. Очень жалею, что не смог его обнять...

Последняя беседа с Георгием Санычем? Если говорить непосредственно об игре с ветеранами «Зенита», то в раздевалке были рабочие моменты. Он очень эмоционально на все реагировал, переживал, ходил взад-вперед, перекуривал в окошко. И тогда я понял, что он вернулся в свою ипостась, в тренерство! Это была его жизнь, его призвание. Сразу после первого тайма он ко мне подошел: «Егор, будет момент — ударь! Надо бить. Ты же можешь положить»! Пытался мне подсказать... Повторюсь, он оказался в своей среде, своем вакууме... Среди ребят, которых очень любил.

А если отмотать время чуть назад, когда мы собрались в гостинице, пообедали, он очень много шутил, подкалывал. Много обнимался с Андреем Валеричем Тихоновым. Если вы помните, как раз в 1996 году Тихонов провел потрясающий сезон, его признали лучшим игроком России, он внес значительный вклад в наше золото. Так что у них была какая-то своя связь... Знаете, это так бросалось в глаза! Они общались на том обеде, как отец с сыном...

Что он мне дал как тренер? Георгий Александрович мне просто полностью доверял на поле. Понятно, что в тот год мы чувствовали себя более раскованно, так как на нас не довлел результат, как это было, допустим, в 1995-м или 1997-м годах.

Именно в 1996 году мы никому ничего не были должны. Просто играли в свой футбол. В итоге «пионеротряд» с Горлуковичем и во главе с Георгием Санычем всех обошел. Конечно, вспоминаю золотой матч с «Аланией». Последние минуты... Наша тренерская скамейка на «Петровском». Вскакивают Романцев и Ярцев. И я помню этот победный кулак Саныча... Вот в этом он весь. Его эмоции...

Человечище! Личность. Яркий. Он был ярким во всем, во всех своих проявлениях. Светлая ему память!