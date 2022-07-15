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«Человечище! Яркий! Как жаль, что не успел с ним обняться...» Титов вспоминает Ярцева

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Георгий Ярцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Монолог бывшего капитана «Спартака».

— В конце 1995 года Олег Иваныч Романцев осознанно решил сосредоточиться на работе в сборной России и в то же время остаться президентом «Спартака». Команду принял Георгий Александрович Ярцев.

Его все будут помнить как человека, который встал у руля нашего «пионеротряда». И вот мы во главе с Ярцевым в итоге выиграли золотые медали. 26 лет назад... Мы добились такого успеха в первую очередь благодаря этому прекрасному человеку. Достойному спартаковцу! В 1977 году он пришел в команду, в 79-м стал с ней чемпионом. Получается, 45 лет человек душой и телом — за «Спартак»! При этом вы знаете, что родом он не из Москвы, а из Костромы, но и там выступал за местный «Спартак». Это его судьба...

Георгий Ярцев. «В последнее время он очень плохо спал...» Не стало легендарного Георгия Ярцева

Буквально недавно мы все вместе были в Питере, играли ретро-матч с «Зенитом». Потом остались на Суперкубок. И я сейчас жалею, что мы сидели с ним в разных ложах. Так было предусмотрено. Очень жалею, что не смог его обнять...

Последняя беседа с Георгием Санычем? Если говорить непосредственно об игре с ветеранами «Зенита», то в раздевалке были рабочие моменты. Он очень эмоционально на все реагировал, переживал, ходил взад-вперед, перекуривал в окошко. И тогда я понял, что он вернулся в свою ипостась, в тренерство! Это была его жизнь, его призвание. Сразу после первого тайма он ко мне подошел: «Егор, будет момент — ударь! Надо бить. Ты же можешь положить»! Пытался мне подсказать... Повторюсь, он оказался в своей среде, своем вакууме... Среди ребят, которых очень любил.

А если отмотать время чуть назад, когда мы собрались в гостинице, пообедали, он очень много шутил, подкалывал. Много обнимался с Андреем Валеричем Тихоновым. Если вы помните, как раз в 1996 году Тихонов провел потрясающий сезон, его признали лучшим игроком России, он внес значительный вклад в наше золото. Так что у них была какая-то своя связь... Знаете, это так бросалось в глаза! Они общались на том обеде, как отец с сыном...

1996 год. Георгий Ярцев. Ворвался в «Спартак» из низшей лиги в 29 лет и тренировал легендарный «детский сад». Памяти Георгия Ярцева

Что он мне дал как тренер? Георгий Александрович мне просто полностью доверял на поле. Понятно, что в тот год мы чувствовали себя более раскованно, так как на нас не довлел результат, как это было, допустим, в 1995-м или 1997-м годах.

Именно в 1996 году мы никому ничего не были должны. Просто играли в свой футбол. В итоге «пионеротряд» с Горлуковичем и во главе с Георгием Санычем всех обошел. Конечно, вспоминаю золотой матч с «Аланией». Последние минуты... Наша тренерская скамейка на «Петровском». Вскакивают Романцев и Ярцев. И я помню этот победный кулак Саныча... Вот в этом он весь. Его эмоции...

Человечище! Личность. Яркий. Он был ярким во всем, во всех своих проявлениях. Светлая ему память!

Андрей Тихонов
Егор Титов
Олег Романцев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Георгий Ярцев
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