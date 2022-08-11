«Моя главная цель — золото со «Спартаком». Игнатов — о травме Мозеса, Абаскале и битве с «Зенитом»

«СЭ» поговорил с полузащитником красно-белых.

В прошлом сезоне Михаил Игнатов ярко вернулся в основу «Спартака»: отыграл 24 матча в РПЛ, отдал голевую передачу в финале Кубка и был признан болельщиками лучшим молодым игроком. Но при Гильермо Абаскале оказался в запасе.

Новое появление в составе получилось эффектным: в матче с «Уралом» 22-летний полузащитник заменил травмированного Виктора Мозеса, а через 11 минут забил свой первый гол в сезоне.

В интервью «СЭ» Игнатов рассказал, почему не удивлен мощным стартом «Спартака», назвал главное отличие Абаскаля от Ваноли и озвучил ключевую цель на сезон.

Травма Мозеса, конкуренция с Зиньковским, извинения Рыбуса

— После победы над «Уралом» «Спартак» делит первое место с ЦСКА.

— Очень рад, что мы увезли из Екатеринбурга три очка — это самое важное. Создали очень много моментов — жаль, забили только два гола. Будем работать над реализацией.

Легких побед не бывает. Каждая команда настраивается на нас по-особенному, выходят доказывать с горящими глазами. Мы детально разбираем соперников, готовимся. Рад, что мне удалось внести вклад в победу над «Уралом».

— Ты вышел на замену и забил впервые в сезоне.

— Я усердно тренировался, отдавал все силы и ждал шанса. Хотя то, что Витя (Виктор Мозес. - Прим. «СЭ» ) получил травму, конечно, расстроило. Желаю ему скорейшего восстановления! Мозес — потрясающий футболист, это все знают. Он играет значительную роль в нашей команде: помогает и индивидуальными качествами, и опытом. Это серьезнейшая потеря для нас. Мы будем играть в том числе за него!

Михаил Игнатов в матче против «Урала». Александр Ступников, Фото ФК «Спартак»

— Но травма Мозеса — твой шанс закрепиться в основе.

— У нас очень сильная группа атаки: Промес, Соболев, Николсон, Зиньковский. Выбор за тренером — он разрабатывает план на каждую игру. Плюс многое зависит от соперников. Но, конечно, я чувствую себя отлично, готов на сто процентов.

На самом деле не так важно, кто начинает в старте, а кто на замене. Главное — помогать «Спартаку». Если выходить на замену, то очень злым, голодным и готовым рвать всех на поле.

— Ты не выходил в старте в четырех матчах подряд — это сильно давило?

— Это выбор главного тренера — он определяет состав. Все это время со мной общались тренеры, Артем Ребров — они говорили мне, что нужно работать и ждать шанса: «Рано или поздно он будет». Я много работал и доказывал, что готов. Очень круто, что у нас такая атмосфера: каждый поддерживает каждого, все пашут. За счет этого и такой результат.

— Правильно понимаю, что теперь твой главный конкурент — Антон Зиньковский?

— Дело в том, что мы играем по очень гибкой схеме, в которой любой человек из группы атаки может выйти на фланге, «десяткой» или в центре нападения. Поэтому не скажу, что Зиньковский — мой прямой конкурент.

— Как тебе его трансфер из «Крыльев»?

— Хороший парень, мы быстро нашли общий язык. Видно, что он с классной футбольной школой: отличные технические данные, легко обыгрывает один в один, может идеально отдать любую передачу. Что подтверждает его статистика по ассистам в прошлом сезоне. Уверен, он поможет «Спартаку».

— Еще один новичок — Мацей Рыбус. Пока он производит неоднозначное впечатление — удалился в первом же матче.

— После игры он сразу извинился. Даже несколько раз! И поблагодарил за то, что команда вытащила ничью с «Ахматом». Было видно, что он сильно переживал. Но ничего страшного, со всеми бывает. По тренировкам видно, что Мацей — очень качественный игрок с огромным опытом: все-таки поиграл и в Европе, и за сборную. И, кстати, вообще не скажешь, что ему скоро 33 — возраст на нем никак не сказывается.

Гильермо Абаскаль. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Отъезд Ваноли, Абаскаль

— В чем секрет Гильермо Абаскаля? Ты мог представить, что «Спартак» так удачно начнет сезон?

— Конечно, мог! Каждый в «Спартаке» хочет побеждать, все понимают тренера и выходят на поле голодными. Заряженность, самоотдача и атмосфера — все это выливается в результат.

Сложно сказать, сказался ли календарь. Прошло всего четыре тура — на дистанции станет понятно. Но мы сделаем все, чтобы и дальше радовать болельщиков.

— Еще два месяца назад все были уверены, что «Спартак» начнет сезон с Паоло Ваноли. Тебя шокировало его решение уйти?

— Это футбольная жизнь, такое случается. При этом я очень благодарен Ваноли за все, что он сделал для меня и для «Спартака». Я многому у него научился.

— Как тебе Абаскаль?

— Классный тренер, мы хорошо понимаем друг друга. У Гильермо очень качественные и продуктивные тренировки. Он привнес свежие идеи — лично я учусь у него многим вещам. Это круто! Еще бросается в глаза то, насколько детально мы разбираем каждого нового соперника.

— При нем «Спартак» начал играть по схеме с «ромбом» в центре — насколько она комфортна для тебя?

— Я поиграл на многих позициях, поэтому мне не важно, где именно выходить. Тем более тренер замечательно все объясняет. Например, в матче с «Уралом» я успел поиграть и на фланге, и в центре. Схема у нас гибридная, все время меняется. Это хорошо и интересно. Мне очень комфортно.

— Абаскаль работает в «Спартаке» меньше двух месяцев. Ты уже полностью понимаешь все его требования?

— Думаю, да. Но совершенству нет предела. Нужно работать дальше, чтобы не останавливаться в прогрессе. Базовые вещи уже закрепились в головах. С каждым днем понимаем Абаскаля все лучше и лучше. Еще есть много нюансов, над которыми стоит поработать. Надеюсь, мы будем и дальше прибавлять вместе с тренером.

Малком и Михаил Игнатов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Разгром в Суперкубке, гонка с «Зенитом»

— 0:4 в матче за Суперкубок — что это было?

— Думаю, мы просто не успели подготовиться. Тренировались всего две недели — у «Зенита» было на две недели больше, но это не оправдание. В любом случае все уже в прошлом — мы забыли про тот матч и двигаемся дальше. Сейчас самое главное — сфокусироваться на чемпионате, где совсем скоро у нас новая встреча с «Зенитом». Нужно хорошо подготовиться и показать свой уровень.

— Считаешь, «Зенит» сейчас на одном уровне со «Спартаком»?

— Я привык смотреть только на свою игру и от нее отталкиваться. Нам нужно двигаться от матча к матчу и не думать о «Зените». Нам играть через три недели — тогда и подумаем об этом.

— В следующем туре игра с «Сочи». Какие ожидания?

— Если честно, за этой командой в начале сезона не следил, видел только мельком одну игру. Будем работать, обязательно их разберем. Мы будем готовы на все сто процентов. Не важно, кто играет против нас, у «Спартака» всегда один настрой — выйти и забрать три очка.

— У тебя есть персональные цели на сезон?