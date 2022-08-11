«Моя главная цель — золото со «Спартаком». Игнатов — о травме Мозеса, Абаскале и битве с «Зенитом»
В прошлом сезоне Михаил Игнатов ярко вернулся в основу «Спартака»: отыграл 24 матча в РПЛ, отдал голевую передачу в финале Кубка и был признан болельщиками лучшим молодым игроком. Но при Гильермо Абаскале оказался в запасе.
Новое появление в составе получилось эффектным: в матче с «Уралом» 22-летний полузащитник заменил травмированного Виктора Мозеса, а через 11 минут забил свой первый гол в сезоне.
В интервью «СЭ» Игнатов рассказал, почему не удивлен мощным стартом «Спартака», назвал главное отличие Абаскаля от Ваноли и озвучил ключевую цель на сезон.
Травма Мозеса, конкуренция с Зиньковским, извинения Рыбуса
— После победы над «Уралом» «Спартак» делит первое место с ЦСКА.
— Очень рад, что мы увезли из Екатеринбурга три очка — это самое важное. Создали очень много моментов — жаль, забили только два гола. Будем работать над реализацией.
Легких побед не бывает. Каждая команда настраивается на нас по-особенному, выходят доказывать с горящими глазами. Мы детально разбираем соперников, готовимся. Рад, что мне удалось внести вклад в победу над «Уралом».
— Ты вышел на замену и забил впервые в сезоне.
— Я усердно тренировался, отдавал все силы и ждал шанса. Хотя то, что Витя (Виктор Мозес. - Прим. «СЭ») получил травму, конечно, расстроило. Желаю ему скорейшего восстановления! Мозес — потрясающий футболист, это все знают. Он играет значительную роль в нашей команде: помогает и индивидуальными качествами, и опытом. Это серьезнейшая потеря для нас. Мы будем играть в том числе за него!
— Но травма Мозеса — твой шанс закрепиться в основе.
— У нас очень сильная группа атаки: Промес, Соболев, Николсон, Зиньковский. Выбор за тренером — он разрабатывает план на каждую игру. Плюс многое зависит от соперников. Но, конечно, я чувствую себя отлично, готов на сто процентов.
На самом деле не так важно, кто начинает в старте, а кто на замене. Главное — помогать «Спартаку». Если выходить на замену, то очень злым, голодным и готовым рвать всех на поле.
— Ты не выходил в старте в четырех матчах подряд — это сильно давило?
— Это выбор главного тренера — он определяет состав. Все это время со мной общались тренеры, Артем Ребров — они говорили мне, что нужно работать и ждать шанса: «Рано или поздно он будет». Я много работал и доказывал, что готов. Очень круто, что у нас такая атмосфера: каждый поддерживает каждого, все пашут. За счет этого и такой результат.
— Правильно понимаю, что теперь твой главный конкурент — Антон Зиньковский?
— Дело в том, что мы играем по очень гибкой схеме, в которой любой человек из группы атаки может выйти на фланге, «десяткой» или в центре нападения. Поэтому не скажу, что Зиньковский — мой прямой конкурент.
— Как тебе его трансфер из «Крыльев»?
— Хороший парень, мы быстро нашли общий язык. Видно, что он с классной футбольной школой: отличные технические данные, легко обыгрывает один в один, может идеально отдать любую передачу. Что подтверждает его статистика по ассистам в прошлом сезоне. Уверен, он поможет «Спартаку».
— Еще один новичок — Мацей Рыбус. Пока он производит неоднозначное впечатление — удалился в первом же матче.
— После игры он сразу извинился. Даже несколько раз! И поблагодарил за то, что команда вытащила ничью с «Ахматом». Было видно, что он сильно переживал. Но ничего страшного, со всеми бывает. По тренировкам видно, что Мацей — очень качественный игрок с огромным опытом: все-таки поиграл и в Европе, и за сборную. И, кстати, вообще не скажешь, что ему скоро 33 — возраст на нем никак не сказывается.
Отъезд Ваноли, Абаскаль
— В чем секрет Гильермо Абаскаля? Ты мог представить, что «Спартак» так удачно начнет сезон?
— Конечно, мог! Каждый в «Спартаке» хочет побеждать, все понимают тренера и выходят на поле голодными. Заряженность, самоотдача и атмосфера — все это выливается в результат.
Сложно сказать, сказался ли календарь. Прошло всего четыре тура — на дистанции станет понятно. Но мы сделаем все, чтобы и дальше радовать болельщиков.
— Еще два месяца назад все были уверены, что «Спартак» начнет сезон с Паоло Ваноли. Тебя шокировало его решение уйти?
— Это футбольная жизнь, такое случается. При этом я очень благодарен Ваноли за все, что он сделал для меня и для «Спартака». Я многому у него научился.
— Как тебе Абаскаль?
— Классный тренер, мы хорошо понимаем друг друга. У Гильермо очень качественные и продуктивные тренировки. Он привнес свежие идеи — лично я учусь у него многим вещам. Это круто! Еще бросается в глаза то, насколько детально мы разбираем каждого нового соперника.
— При нем «Спартак» начал играть по схеме с «ромбом» в центре — насколько она комфортна для тебя?
— Я поиграл на многих позициях, поэтому мне не важно, где именно выходить. Тем более тренер замечательно все объясняет. Например, в матче с «Уралом» я успел поиграть и на фланге, и в центре. Схема у нас гибридная, все время меняется. Это хорошо и интересно. Мне очень комфортно.
— Абаскаль работает в «Спартаке» меньше двух месяцев. Ты уже полностью понимаешь все его требования?
— Думаю, да. Но совершенству нет предела. Нужно работать дальше, чтобы не останавливаться в прогрессе. Базовые вещи уже закрепились в головах. С каждым днем понимаем Абаскаля все лучше и лучше. Еще есть много нюансов, над которыми стоит поработать. Надеюсь, мы будем и дальше прибавлять вместе с тренером.
Разгром в Суперкубке, гонка с «Зенитом»
— 0:4 в матче за Суперкубок — что это было?
— Думаю, мы просто не успели подготовиться. Тренировались всего две недели — у «Зенита» было на две недели больше, но это не оправдание. В любом случае все уже в прошлом — мы забыли про тот матч и двигаемся дальше. Сейчас самое главное — сфокусироваться на чемпионате, где совсем скоро у нас новая встреча с «Зенитом». Нужно хорошо подготовиться и показать свой уровень.
— Считаешь, «Зенит» сейчас на одном уровне со «Спартаком»?
— Я привык смотреть только на свою игру и от нее отталкиваться. Нам нужно двигаться от матча к матчу и не думать о «Зените». Нам играть через три недели — тогда и подумаем об этом.
— В следующем туре игра с «Сочи». Какие ожидания?
— Если честно, за этой командой в начале сезона не следил, видел только мельком одну игру. Будем работать, обязательно их разберем. Мы будем готовы на все сто процентов. Не важно, кто играет против нас, у «Спартака» всегда один настрой — выйти и забрать три очка.
— У тебя есть персональные цели на сезон?
— Расскажу в конце года, когда они будут достигнуты. Сейчас могу озвучить лишь одну. Самая ключевая задача — финишировать на первом месте. Все остальное — не так важно.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0