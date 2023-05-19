Футболиста ЦСКА подозревают в связях с букмекерской мафией. Мойзес может быть замешан в махинациях со ставками
Защитника ЦСКА Мойзеса подозревают в махинациях со ставками в матчах чемпионата Бразилии, сообщает O Globo. В государственном министерстве штата Гояс раскрыли схему целой мафии, которая занималась махинациями с букмекерами, давая указания футболистам.
Мойзеса подозревают в умышленном получении карточки, опубликована якобы его переписка с заказчиками
По данным издания O Globo, банда пыталась зарабатывать на ставках, привлекая к схеме действующих игроков. Те должны были совершать фолы, а также получать желтые или красные карточки по указанию группировки. За это исполнители и получали вознаграждения. По информации издания, в махинациях подозреваются аж 40 футболистов.
Одним из фигурантов дела стал Мойзес, который до перехода в ЦСКА мог участвовать в этой схеме, будучи игроком «Интернасьонала». Как пишет O Globo, в матче 18-го тура чемпионата Бразилии-2021/22 против «Сан-Паулу» защитник договорился с группировкой, что получит желтую карточку. В той игре Мойзес и правда заработал предупреждение уже на 21-й минуте — за споры с судьей. В протоколе сообщается, что Мойзес был наказан за «неодобрение решения судьи словами или жестами».
Издание опубликовало оказавшуюся в руках следователей переписку игрока с заказчиком. В мессенджере Мойзесу прислали фотографию с пачками денег и заверением, что эти средства будут переданы ему. После игры футболисту отправили сообщение о том, что сделка выполнена.
Та игра была последней для Мойзеса в Бразилии — через две недели он перешел в ЦСКА на правах аренды. В начале мая сообщалось о том, что армейцы намерены выкупить футболиста у «Интернасьонала».
Сам бразильский клуб на запрос издания давать комментариев не стал, сославшись на то, что игрок находится в России. Агент футболиста Луис Фернандо Гарсия также не дал конкретных разъяснений.
«Мойзес мог покинуть «Интернасьонал» из-за скандалов со ставками? Я по этому поводу не владею никакой информацией. Ничего про это не знаю», — сказал Гарсия «СЭ».
В деле фигурируют десятки футболистов: они также получали деньги за желтые и красные карточки
Ситуация с Мойзесом — лишь один из эпизодов серьезного букмекерского скандала в Бразилии. Следствие уже направило дело в суд, фигурантами которого могут быть десятки футболистов. Пока в деле упоминаются 16 человек за мошенничество в матчах серии А и серии Б. Следствие изучает около 20 матчей, где мошенники делали ставки после сговора с футболистами.
Пока в деле упоминаются малоизвестные бразильские игроки и лишь несколько — из высшей лиги Бразилии: помимо Мойзеса это опорный полузащитник Ричард из «Крузейро», центральный защитник «Сантоса» Эдуардо Бауэрманн, а также защитник Виктор Рамос из «Шапекоэнсе». Остальные фигуранты — представители клубов низших лиг.
O Globo опубликовал суммы, которые игроки получали за выполнение указаний. К примеру, Жуниор Мораес в составе «Жувентуде» в прошлом году наиграл на желтую карточку в игре с «Палмейрасом», за что получил 5 тысяч евро. Он же через неделю в игре с «Форталезой» заработал еще 11 тысяч за очередной «горчичник».
Одна из самых больших выплат упоминается в контексте игрока «Операриро» из серии Б — Фернандо Нето. В матче против «Спорта» за удаление он должен был получить 90 тысяч евро, однако в той игре заработал лишь желтую карточку. А вот хавбек «Ново-Амбургу» Николас Сантос из чемпионата Гаушу в матче с «Бенто Гонсалвеш» заработал красную карточку и получил от мафии 15 тысяч евро.
Сделки с бандой включали в себя в основном умышленное получение футболистами карточек. Футболистам переводили аванс до стартового свистка как гарантию, а после матчей передавали оставшуюся сумму.
Большинство игроков, которых обвинили в связях с букмекерской мафией, уже отстранены своими клубами. А кто-то даже пытается помочь следствию. Например, Жуниор Мораес подписал уголовное соглашение и привлечен к делу как свидетель, помогая в раскрытии всей схемы.
По данным O Globo, некоторые клубы, игроки которых участвовали в махинациях на ставках, могут подать в суд на этих игроков и потребовать возмещения убытков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
10
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6