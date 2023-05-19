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Скандалы

19 мая, 22:15

Футболиста ЦСКА подозревают в связях с букмекерской мафией. Мойзес может быть замешан в махинациях со ставками

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Защитник ЦСКА Мойзес Барбоза.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Защитник ЦСКА Мойзес Барбоза.
Фото Global Look Press
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Масштабный скандал в бразильском футболе.

Защитника ЦСКА Мойзеса подозревают в махинациях со ставками в матчах чемпионата Бразилии, сообщает O Globo. В государственном министерстве штата Гояс раскрыли схему целой мафии, которая занималась махинациями с букмекерами, давая указания футболистам.

Мойзеса подозревают в умышленном получении карточки, опубликована якобы его переписка с заказчиками

По данным издания O Globo, банда пыталась зарабатывать на ставках, привлекая к схеме действующих игроков. Те должны были совершать фолы, а также получать желтые или красные карточки по указанию группировки. За это исполнители и получали вознаграждения. По информации издания, в махинациях подозреваются аж 40 футболистов.

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Одним из фигурантов дела стал Мойзес, который до перехода в ЦСКА мог участвовать в этой схеме, будучи игроком «Интернасьонала». Как пишет O Globo, в матче 18-го тура чемпионата Бразилии-2021/22 против «Сан-Паулу» защитник договорился с группировкой, что получит желтую карточку. В той игре Мойзес и правда заработал предупреждение уже на 21-й минуте — за споры с судьей. В протоколе сообщается, что Мойзес был наказан за «неодобрение решения судьи словами или жестами».

Издание опубликовало оказавшуюся в руках следователей переписку игрока с заказчиком. В мессенджере Мойзесу прислали фотографию с пачками денег и заверением, что эти средства будут переданы ему. После игры футболисту отправили сообщение о том, что сделка выполнена.

Та игра была последней для Мойзеса в Бразилии — через две недели он перешел в ЦСКА на правах аренды. В начале мая сообщалось о том, что армейцы намерены выкупить футболиста у «Интернасьонала».

Сам бразильский клуб на запрос издания давать комментариев не стал, сославшись на то, что игрок находится в России. Агент футболиста Луис Фернандо Гарсия также не дал конкретных разъяснений.

«Мойзес мог покинуть «Интернасьонал» из-за скандалов со ставками? Я по этому поводу не владею никакой информацией. Ничего про это не знаю», — сказал Гарсия «СЭ».

Защитник ЦСКА Мойзес Барбоза.
Фото Global Look Press

В деле фигурируют десятки футболистов: они также получали деньги за желтые и красные карточки

Ситуация с Мойзесом — лишь один из эпизодов серьезного букмекерского скандала в Бразилии. Следствие уже направило дело в суд, фигурантами которого могут быть десятки футболистов. Пока в деле упоминаются 16 человек за мошенничество в матчах серии А и серии Б. Следствие изучает около 20 матчей, где мошенники делали ставки после сговора с футболистами.

Пока в деле упоминаются малоизвестные бразильские игроки и лишь несколько — из высшей лиги Бразилии: помимо Мойзеса это опорный полузащитник Ричард из «Крузейро», центральный защитник «Сантоса» Эдуардо Бауэрманн, а также защитник Виктор Рамос из «Шапекоэнсе». Остальные фигуранты — представители клубов низших лиг.

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O Globo опубликовал суммы, которые игроки получали за выполнение указаний. К примеру, Жуниор Мораес в составе «Жувентуде» в прошлом году наиграл на желтую карточку в игре с «Палмейрасом», за что получил 5 тысяч евро. Он же через неделю в игре с «Форталезой» заработал еще 11 тысяч за очередной «горчичник».

Одна из самых больших выплат упоминается в контексте игрока «Операриро» из серии Б — Фернандо Нето. В матче против «Спорта» за удаление он должен был получить 90 тысяч евро, однако в той игре заработал лишь желтую карточку. А вот хавбек «Ново-Амбургу» Николас Сантос из чемпионата Гаушу в матче с «Бенто Гонсалвеш» заработал красную карточку и получил от мафии 15 тысяч евро.

Сделки с бандой включали в себя в основном умышленное получение футболистами карточек. Футболистам переводили аванс до стартового свистка как гарантию, а после матчей передавали оставшуюся сумму.

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Большинство игроков, которых обвинили в связях с букмекерской мафией, уже отстранены своими клубами. А кто-то даже пытается помочь следствию. Например, Жуниор Мораес подписал уголовное соглашение и привлечен к делу как свидетель, помогая в раскрытии всей схемы.

По данным O Globo, некоторые клубы, игроки которых участвовали в махинациях на ставках, могут подать в суд на этих игроков и потребовать возмещения убытков.

Футбол
ФК Интернасьонал
ФК ЦСКА (Москва)
Мойзес Барбоза
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
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 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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Кр. Советов – Урал
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Спартак – ЦСКА
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