«Краснодар» и «Зенит» победителя не выявят, а «Спартак» оступится в Самаре. Прогнозы на 10-й тур РПЛ
Алексей Игонин — 1:0. У «Акрона» есть проблемы. Хочется, чтобы он свои дела поправил. Это команда со своим видением футбола. Но в этом матче она проиграет.
Вячеслав Малежик — 2:1. «Ростов» победит в этой встрече. Он поменял тренера, и это должно сыграть ему на пользу. Игроки будут находиться на эмоциональном подъеме.
Алексей Игонин — 0:0. Здесь прогнозирую ничью. У «Оренбурга» есть преимущество в виде домашнего поля. Многим тяжело на искусственном газоне. Но, думаю, Евсеев подготовит команду к таким условиям.
Вячеслав Малежик — 2:2. «Оренбург» очень прилично играет у себя дома. Но при этом махачкалинское «Динамо» при Евсееве очень хорошо. Думаю, победителя в этой встрече не выявят.
Алексей Игонин — 0:2. Воронежцам сейчас крайне тяжело. Несмотря на не лучшее положение дел у «Локомотива», он победит уверенно по счету, но не по игре.
Вячеслав Малежик — 1:1. Мне симпатичен тренер «Локомотива», в этой встрече буду поддерживать железнодорожников. Но максимум, чего они добьются в Воронеже, — это ничьей.
Алексей Игонин — 0:2. Красно-белые победят. У них класс выше. Самарцам будет тяжело наиграть даже на один гол. Пауза на международные матчи окажется в пользу красно-белых.
Вячеслав Малежик — 2:2. «Спартак» по-театральному преобразился — его интересно смотреть. Но «Крылья Советов» в Самаре победить крайне сложно — разойдутся миром.
Алексей Игонин — 1:1. «Краснодар» выглядит предпочтительнее с точки зрения турнирной таблицы, также играет дома. Но тут неизвестно, в каком состоянии вернутся футболисты, которые уезжали в свои сборные. «Зенит» в последних матчах хорошо выглядел и своих очков недобрал. Думаю, краснодарцы будут согласны на ничью и станут защищать такой результат.
Вячеслав Малежик — 1:1. Мне очень нравится деятельность Галицкого. «Краснодару» будет очень сложно, думаю, все завершится ничьей. Переживать в этой встрече буду больше за краснодарцев. «Зенит» меня не убедил на турнире в Китае.
Алексей Игонин — 2:2. Здесь мне виднеется результативная ничья. Две крепкие команды. «Ахмат» перед паузой выглядел неярко, но такой опытный тренер, как Черчесов, может очень продуктивно воспользоваться перерывом.
Вячеслав Малежик — 2:2. У меня замечательные отношения с тренерами этих клубов. Черчесов приезжал ко мне на концерт в Кисловодске, а Талалаев мне симпатичен с точки зрения футбольной экспертности, и я ему в этом признавался. Нравятся мозги Андрея Викторовича. Хочется, чтобы получилась боевая, хорошая ничья с обилием голов.
Алексей Игонин — 2:0. Тут для всех очевидна победа армейцев. Пауза поможет «Родине» пропустить не так много, но победы ЦСКА не миновать. Красно-синие завладеют преимуществом и сохранят свои ворота в неприкосновенности.
Вячеслав Малежик — 2:1. Армейцы победят. «Родина» — какая-то странная команда. Думал, что это продолжение «Химок», но оказалось, что это какой-то непонятный внебрачный ребенок подмосковного клуба.
Алексей Игонин — 1:2. Матч на три исхода. Мне нравится, как играет «Динамо», но ему еще не хватает стабильности. Многое зависит от лидеров и их состояния. Рискну и предположу, что москвичи все-таки добьются успеха.
Вячеслав Малежик — 1:2. По инерции болею за московское «Динамо». В последних матчах оно радует. Москвичам понравилось побеждать. Верю в гол Тюкавина. Казанцы здорово болеют за хоккейный клуб, но футбол пока им не так интересен.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1