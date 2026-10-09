«Краснодар» и «Зенит» победителя не выявят, а «Спартак» оступится в Самаре. Прогнозы на 10-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин и музыкант Вячеслав Малежик.

«Ростов» — «Акрон»

Алексей Игонин — 1:0. У «Акрона» есть проблемы. Хочется, чтобы он свои дела поправил. Это команда со своим видением футбола. Но в этом матче она проиграет.

Вячеслав Малежик — 2:1. «Ростов» победит в этой встрече. Он поменял тренера, и это должно сыграть ему на пользу. Игроки будут находиться на эмоциональном подъеме.

«Оренбург» — «Динамо» Мх

Алексей Игонин — 0:0. Здесь прогнозирую ничью. У «Оренбурга» есть преимущество в виде домашнего поля. Многим тяжело на искусственном газоне. Но, думаю, Евсеев подготовит команду к таким условиям.

Вячеслав Малежик — 2:2. «Оренбург» очень прилично играет у себя дома. Но при этом махачкалинское «Динамо» при Евсееве очень хорошо. Думаю, победителя в этой встрече не выявят.

«Факел» — «Локомотив»

Алексей Игонин — 0:2. Воронежцам сейчас крайне тяжело. Несмотря на не лучшее положение дел у «Локомотива», он победит уверенно по счету, но не по игре.

Вячеслав Малежик — 1:1. Мне симпатичен тренер «Локомотива», в этой встрече буду поддерживать железнодорожников. Но максимум, чего они добьются в Воронеже, — это ничьей.

«Крылья Советов» — «Спартак»

Алексей Игонин — 0:2. Красно-белые победят. У них класс выше. Самарцам будет тяжело наиграть даже на один гол. Пауза на международные матчи окажется в пользу красно-белых.

Вячеслав Малежик — 2:2. «Спартак» по-театральному преобразился — его интересно смотреть. Но «Крылья Советов» в Самаре победить крайне сложно — разойдутся миром.

«Краснодар» — «Зенит»

Алексей Игонин — 1:1. «Краснодар» выглядит предпочтительнее с точки зрения турнирной таблицы, также играет дома. Но тут неизвестно, в каком состоянии вернутся футболисты, которые уезжали в свои сборные. «Зенит» в последних матчах хорошо выглядел и своих очков недобрал. Думаю, краснодарцы будут согласны на ничью и станут защищать такой результат.

Вячеслав Малежик — 1:1. Мне очень нравится деятельность Галицкого. «Краснодару» будет очень сложно, думаю, все завершится ничьей. Переживать в этой встрече буду больше за краснодарцев. «Зенит» меня не убедил на турнире в Китае.

«Ахмат» — «Балтика»

Алексей Игонин — 2:2. Здесь мне виднеется результативная ничья. Две крепкие команды. «Ахмат» перед паузой выглядел неярко, но такой опытный тренер, как Черчесов, может очень продуктивно воспользоваться перерывом.

Вячеслав Малежик — 2:2. У меня замечательные отношения с тренерами этих клубов. Черчесов приезжал ко мне на концерт в Кисловодске, а Талалаев мне симпатичен с точки зрения футбольной экспертности, и я ему в этом признавался. Нравятся мозги Андрея Викторовича. Хочется, чтобы получилась боевая, хорошая ничья с обилием голов.

ЦСКА — «Родина»

Алексей Игонин — 2:0. Тут для всех очевидна победа армейцев. Пауза поможет «Родине» пропустить не так много, но победы ЦСКА не миновать. Красно-синие завладеют преимуществом и сохранят свои ворота в неприкосновенности.

Вячеслав Малежик — 2:1. Армейцы победят. «Родина» — какая-то странная команда. Думал, что это продолжение «Химок», но оказалось, что это какой-то непонятный внебрачный ребенок подмосковного клуба.

«Рубин» — «Динамо»

Алексей Игонин — 1:2. Матч на три исхода. Мне нравится, как играет «Динамо», но ему еще не хватает стабильности. Многое зависит от лидеров и их состояния. Рискну и предположу, что москвичи все-таки добьются успеха.