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РПЛ-2026/27 прогнозы на 10 тур: Краснодар — Зенит, Крылья Советов — Спартак, ЦСКА — Родина, Рубин — Динамо и другие

«Краснодар» и «Зенит» победителя не выявят, а «Спартак» оступится в Самаре. Прогнозы на 10-й тур РПЛ

Дарик Агаларов
корреспондент
Джон Кордоба, Густаво Мантуан, Вендел.
Фото ФК «Краснодар»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин и музыкант Вячеслав Малежик.

«Ростов» — «Акрон»

Алексей Игонин — 1:0. У «Акрона» есть проблемы. Хочется, чтобы он свои дела поправил. Это команда со своим видением футбола. Но в этом матче она проиграет.

Вячеслав Малежик — 2:1. «Ростов» победит в этой встрече. Он поменял тренера, и это должно сыграть ему на пользу. Игроки будут находиться на эмоциональном подъеме.

«Оренбург» — «Динамо» Мх

Алексей Игонин — 0:0. Здесь прогнозирую ничью. У «Оренбурга» есть преимущество в виде домашнего поля. Многим тяжело на искусственном газоне. Но, думаю, Евсеев подготовит команду к таким условиям.

Вячеслав Малежик — 2:2. «Оренбург» очень прилично играет у себя дома. Но при этом махачкалинское «Динамо» при Евсееве очень хорошо. Думаю, победителя в этой встрече не выявят.

«Факел» — «Локомотив»

Алексей Игонин — 0:2. Воронежцам сейчас крайне тяжело. Несмотря на не лучшее положение дел у «Локомотива», он победит уверенно по счету, но не по игре.

Вячеслав Малежик — 1:1. Мне симпатичен тренер «Локомотива», в этой встрече буду поддерживать железнодорожников. Но максимум, чего они добьются в Воронеже, — это ничьей.

«Крылья Советов» — «Спартак»

Алексей Игонин — 0:2. Красно-белые победят. У них класс выше. Самарцам будет тяжело наиграть даже на один гол. Пауза на международные матчи окажется в пользу красно-белых.

Вячеслав Малежик — 2:2. «Спартак» по-театральному преобразился — его интересно смотреть. Но «Крылья Советов» в Самаре победить крайне сложно — разойдутся миром.

«Краснодар» — «Зенит»

Алексей Игонин — 1:1. «Краснодар» выглядит предпочтительнее с точки зрения турнирной таблицы, также играет дома. Но тут неизвестно, в каком состоянии вернутся футболисты, которые уезжали в свои сборные. «Зенит» в последних матчах хорошо выглядел и своих очков недобрал. Думаю, краснодарцы будут согласны на ничью и станут защищать такой результат.

Вячеслав Малежик — 1:1. Мне очень нравится деятельность Галицкого. «Краснодару» будет очень сложно, думаю, все завершится ничьей. Переживать в этой встрече буду больше за краснодарцев. «Зенит» меня не убедил на турнире в Китае.

«Ахмат» — «Балтика»

Алексей Игонин — 2:2. Здесь мне виднеется результативная ничья. Две крепкие команды. «Ахмат» перед паузой выглядел неярко, но такой опытный тренер, как Черчесов, может очень продуктивно воспользоваться перерывом.

Вячеслав Малежик — 2:2. У меня замечательные отношения с тренерами этих клубов. Черчесов приезжал ко мне на концерт в Кисловодске, а Талалаев мне симпатичен с точки зрения футбольной экспертности, и я ему в этом признавался. Нравятся мозги Андрея Викторовича. Хочется, чтобы получилась боевая, хорошая ничья с обилием голов.

ЦСКА — «Родина»

Алексей Игонин — 2:0. Тут для всех очевидна победа армейцев. Пауза поможет «Родине» пропустить не так много, но победы ЦСКА не миновать. Красно-синие завладеют преимуществом и сохранят свои ворота в неприкосновенности.

Вячеслав Малежик — 2:1. Армейцы победят. «Родина» — какая-то странная команда. Думал, что это продолжение «Химок», но оказалось, что это какой-то непонятный внебрачный ребенок подмосковного клуба.

«Рубин» — «Динамо»

Алексей Игонин — 1:2. Матч на три исхода. Мне нравится, как играет «Динамо», но ему еще не хватает стабильности. Многое зависит от лидеров и их состояния. Рискну и предположу, что москвичи все-таки добьются успеха.

Вячеслав Малежик — 1:2. По инерции болею за московское «Динамо». В последних матчах оно радует. Москвичам понравилось побеждать. Верю в гол Тюкавина. Казанцы здорово болеют за хоккейный клуб, но футбол пока им не так интересен.

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Алексей Игонин
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ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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