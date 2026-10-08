Альба снова в деле! Возглавил «Родину» до 2028 года — клуб подтвердил официально
Джонатан Альба возглавил «Родину». С 44-летним испанским специалистом подписали контракт до 2028 года — об этом московский клуб сообщил официально.
Уже в команде
Согласно заявлению «Родины», Альба приступил к работе. «В тренерский штаб вошли Альваро и Мануэль Сайабера. Специалисты уже присоединились к команде», — рассказала пресс-служба клуба.
Москвичи тепло поприветствовали нового тренера. «Желаем Джонатану и его штабу больших успехов вместе с нами», — отметили в клубе.
В «Родине» Альба сменил другого испанца — Хуана Диаса. 48-летний специалист был уволен в середине сентября, его отставка стала первой в нынешнем сезоне РПЛ. Специалист работал с москвичами с сентября 2025 года, вывел их в элитный дивизион, но на новом уровне не справился — оставил команду на 15-м месте и с пятью очками на счету по итогам девяти туров.
Несмотря на слабые результаты, «Родина» тогда красиво попрощалась с бывшим наставником.
«Наша работа строилась на взаимном доверии и уважении. Но даже при таких вводных любая история имеет свой конец. Мы поговорили с Хуаном и совместно пришли к тому, что наступило время прощаться. Благодарны ему за работу, за умение заряжать людей и исторические достижения, которых мы добились плечом к плечу», — говорил генеральный директор клуба Александр Погонин в интервью пресс-службе.
Вторая попытка Альбы
Новый тренер «Родины» еще недавно возглавлял «Ростов». В донском клубе Альба работал с 2018 года, где начинал с должности тренера-аналитика в штабе Валерия Карпина. Вместе с ним же Джонатан в 2021 году отправился в сборную России, где трудится до сих пор. На пост главного тренера «Ростова» испанец был назначен в феврале 2025 года после ухода Карпина.
Дончане уволили Альбу в конце сентября. Причины объяснили плохими результатами и работой испанца на сборную — но при этом подчеркнули, что расставание произошло в позитивном ключе.
«Есть определенные результаты, моменты. Вместе с руководством было принято такое решение. Финансовые проблемы? Нет. Тут все в совокупности. С финансами все в порядке. Хочется делать только хорошее для клуба, который выступает в РПЛ. Мы очень хорошо попрощались с Альбой, на хорошей ноте. Мы очень уважаем Джонатана и очень ему благодарны», — сказал генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка в разговоре с «СЭ».
За 67 матчей во главе с Альбой южане одержали 21 победу, 15 раз сыграли вничью и потерпели 31 поражение. По итогам девяти туров нынешнего сезона команда занимает 12-е место в РПЛ, имея на счету 8 очков. Новый главным тренером «Ростова» стал Дмитрий Кириченко.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1