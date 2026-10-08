Альба снова в деле! Возглавил «Родину» до 2028 года — клуб подтвердил официально

Сменил испанца Хуана Диаса.

Джонатан Альба возглавил «Родину». С 44-летним испанским специалистом подписали контракт до 2028 года — об этом московский клуб сообщил официально.

Уже в команде

Согласно заявлению «Родины», Альба приступил к работе. «В тренерский штаб вошли Альваро и Мануэль Сайабера. Специалисты уже присоединились к команде», — рассказала пресс-служба клуба.

Москвичи тепло поприветствовали нового тренера. «Желаем Джонатану и его штабу больших успехов вместе с нами», — отметили в клубе.

В «Родине» Альба сменил другого испанца — Хуана Диаса. 48-летний специалист был уволен в середине сентября, его отставка стала первой в нынешнем сезоне РПЛ. Специалист работал с москвичами с сентября 2025 года, вывел их в элитный дивизион, но на новом уровне не справился — оставил команду на 15-м месте и с пятью очками на счету по итогам девяти туров.

Несмотря на слабые результаты, «Родина» тогда красиво попрощалась с бывшим наставником.

«Наша работа строилась на взаимном доверии и уважении. Но даже при таких вводных любая история имеет свой конец. Мы поговорили с Хуаном и совместно пришли к тому, что наступило время прощаться. Благодарны ему за работу, за умение заряжать людей и исторические достижения, которых мы добились плечом к плечу», — говорил генеральный директор клуба Александр Погонин в интервью пресс-службе.

Генеральный директор «Родины» Александр Погонин и Джонатан Альба. Фото ФК «Родина»

Вторая попытка Альбы

Новый тренер «Родины» еще недавно возглавлял «Ростов». В донском клубе Альба работал с 2018 года, где начинал с должности тренера-аналитика в штабе Валерия Карпина. Вместе с ним же Джонатан в 2021 году отправился в сборную России, где трудится до сих пор. На пост главного тренера «Ростова» испанец был назначен в феврале 2025 года после ухода Карпина.

Дончане уволили Альбу в конце сентября. Причины объяснили плохими результатами и работой испанца на сборную — но при этом подчеркнули, что расставание произошло в позитивном ключе.

«Есть определенные результаты, моменты. Вместе с руководством было принято такое решение. Финансовые проблемы? Нет. Тут все в совокупности. С финансами все в порядке. Хочется делать только хорошее для клуба, который выступает в РПЛ. Мы очень хорошо попрощались с Альбой, на хорошей ноте. Мы очень уважаем Джонатана и очень ему благодарны», — сказал генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка в разговоре с «СЭ».

За 67 матчей во главе с Альбой южане одержали 21 победу, 15 раз сыграли вничью и потерпели 31 поражение. По итогам девяти туров нынешнего сезона команда занимает 12-е место в РПЛ, имея на счету 8 очков. Новый главным тренером «Ростова» стал Дмитрий Кириченко.