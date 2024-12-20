Розовая кофта, штаны с сеткой и тапки D&G. Глушенков появился на пляже в отпуске в женской одежде
Полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова засняли в отпуске на Мальдивах в женской одежде. В видео, опубликованном в соцсетях его девушки Анны Нечаевой, игрок идет по пляжу в обтягивающей розовой кофте, штанах с сеткой на бедрах и тапочках D&G (стоят около 20 тысяч рублей). Футбольная общественность удивилась и даже немного насторожилась, но спокойно: этому есть объяснение.
Проиграл в карты
По информации Telegram-канала Baza, вместе с Глушенковым отпуск проводит еще один игрок «Зенита» — Юрий Горшков. Они сразились в карточную игру UNO, и Максим проиграл желание. Именно поэтому он отправился на прогулку в одежде своей девушки. Нечаева также написала об этом в своих соцсетях.
«Сколько было смешных моментов в этом отпуске, парочку успела запечатлеть. Проиграли в UNO и выполняли желания, пытались снять милый тренд, бесились с Соней, приручили попугая», — сообщила Анна.
Надо сказать, что Нечаева активно ведет свои соцсети. Ранее, во время одного из стримов своей девушки, Глушенков резко ответил подписчикам: «Уважаемые клоуны, в «Зените» все хорошо». А потом во время матча на Суперкубок, празднуя гол в ворота «Краснодара» (4:2), показал трибунам «клоунский нос».
Видео с Максимом стало одной из самых обсуждаемых тем дня в российском футболе. Похожая ситуация была совсем недавно, когда в скандал угодил Рикарду Мангаш.
Еще одно видео
В летнее трансферное окно в РПЛ разгорелся скандал с участием теперь уже защитника «Спартака» Рикарду Мангаша. Его переход был под угрозой срыва из-за эпатажного ролика, на котором португалец засветился в нестандартном образе.
На видео, опубликованном в соцсетях Кайлир Сантуш, девушки Мангаша, футболист был одет в женское платье, накрашен и держал в руках сумочку. Подпись к посту гласила: «Когда вы с парнем случайно надели одинаковый наряд».
Шуточный ролик вызвал бурю негативных эмоций в российских соцсетях. Сначала на Мангаша накинулись футбольные болельщики, обвинившие португальца в нетрадиционной сексуальной ориентации и пропаганде ЛГБТ* (движение признано в России экстремистским и запрещено). А затем к ним подключились общественники, которые потребовали проверить Рикарду на предмет нарушения закона.
К счастью для «Спартака» и самого защитника, все закончилось хорошо. Он перебрался в Москву и сыграл 13 матчей за красно-белых во всех турнирах до зимней паузы, отметившись одним голом.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3