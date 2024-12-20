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Розовая кофта, штаны с сеткой и тапки D&G. Глушенков появился на пляже в отпуске в женской одежде

Футболист «Зенита» Глушенков посетил пляж на Мальдивах в женской одежде
Егор Сергеев
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Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков
Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков оделся в женскую одежду.
Фото соцсети, ФК «Зенит»
Не по собственной воле.

Полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова засняли в отпуске на Мальдивах в женской одежде. В видео, опубликованном в соцсетях его девушки Анны Нечаевой, игрок идет по пляжу в обтягивающей розовой кофте, штанах с сеткой на бедрах и тапочках D&G (стоят около 20 тысяч рублей). Футбольная общественность удивилась и даже немного насторожилась, но спокойно: этому есть объяснение.

Проиграл в карты

По информации Telegram-канала Baza, вместе с Глушенковым отпуск проводит еще один игрок «Зенита» — Юрий Горшков. Они сразились в карточную игру UNO, и Максим проиграл желание. Именно поэтому он отправился на прогулку в одежде своей девушки. Нечаева также написала об этом в своих соцсетях.

«Сколько было смешных моментов в этом отпуске, парочку успела запечатлеть. Проиграли в UNO и выполняли желания, пытались снять милый тренд, бесились с Соней, приручили попугая», — сообщила Анна.

Надо сказать, что Нечаева активно ведет свои соцсети. Ранее, во время одного из стримов своей девушки, Глушенков резко ответил подписчикам: «Уважаемые клоуны, в «Зените» все хорошо». А потом во время матча на Суперкубок, празднуя гол в ворота «Краснодара» (4:2), показал трибунам «клоунский нос».

Видео с Максимом стало одной из самых обсуждаемых тем дня в российском футболе. Похожая ситуация была совсем недавно, когда в скандал угодил Рикарду Мангаш.

Рикарду Мангаш перешел в &laquo;Спартак&raquo;. «Спартак» купил защитника. Репутация Мангаша была подмочена еще до трансфера: он снялся в женской одежде

Еще одно видео

В летнее трансферное окно в РПЛ разгорелся скандал с участием теперь уже защитника «Спартака» Рикарду Мангаша. Его переход был под угрозой срыва из-за эпатажного ролика, на котором португалец засветился в нестандартном образе.

На видео, опубликованном в соцсетях Кайлир Сантуш, девушки Мангаша, футболист был одет в женское платье, накрашен и держал в руках сумочку. Подпись к посту гласила: «Когда вы с парнем случайно надели одинаковый наряд».

Шуточный ролик вызвал бурю негативных эмоций в российских соцсетях. Сначала на Мангаша накинулись футбольные болельщики, обвинившие португальца в нетрадиционной сексуальной ориентации и пропаганде ЛГБТ* (движение признано в России экстремистским и запрещено). А затем к ним подключились общественники, которые потребовали проверить Рикарду на предмет нарушения закона.

К счастью для «Спартака» и самого защитника, все закончилось хорошо. Он перебрался в Москву и сыграл 13 матчей за красно-белых во всех турнирах до зимней паузы, отметившись одним голом.

Максим Глушенков
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«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
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Спартак – Оренбург
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