«Кажется, что в нашей сборной люди играют лишь по блату...» Почему Веретенников не выступал за первую команду страны?
«Садырин, видимо, не забыл о моем отъезде из ЦСКА»
Впервые об Олеге Веретенникове применительно к сборной России заговорили в конце 1993 года. По итогам того сезона полузащитник «Ротора» занял второе место в гонке бомбардиров, пропустив вперед Виктора Панченко. А по оценкам «СЭ» волгоградец едва не стал лучшим футболистом всего чемпионата, лишь на одну сотую балла уступив Виктору Онопко.
Журналисты и болельщики тогда посчитали, что главному тренеру сборной России Павлу Садырину стоило бы позвать в свою команду результативного хавбека. Сам Олег особых иллюзий на сей счет не питал: «На моем месте там сейчас острая конкуренция — Шалимов, Добровольский, Пятницкий, Ледяхов».
Однако жизнь внесла свои коррективы. 17 ноября на свет появилось печально известное «Письмо 14», расколовшее сборную на два лагеря. Легионеры, включая Шалимова и Добровольского, требовали отставки Садырина и так и не вернулись в национальную команду. Тренерский штаб в срочном порядке искал замену бунтарям для товарищеских матчей против США (1:1) и Мексики (4:1) в конце января — начале февраля 1994 года. Из «Ротора» были приглашены Веретенников и Геращенко, которые, впрочем, не провели на поле ни минуты.
— Обидно, что не удалось проверить их в деле, — говорил Юрий Семин, помощник Садырина. — Но во время первой игры в манеже мы не рискнули выпустить волгоградцев — это не их футбол. А затем Веретенников сильно натер ногу и против мексиканцев выступить не смог.
У Веретенникова была несколько иная версия случившегося.
— Наша сборная под руководством Павла Федоровича, готовясь к чемпионату мира в США, проводила товарищеские игры в Америке. Из «Ротора» он взял меня и Геращенко, однако не дал сыграть и минуты. После возвращения домой он сказал, что несмотря ни на что, держит нас в поле зрения и обязательно будет следить за нашими выступлениями. И хотя темы моего отъезда из ЦСКА мы не касались, думаю, об этом он не забыл.
— Так что же это за тема с «побегом» из ЦСКА?
— В Севастополе проводилось первенство Вооруженных сил, где я играл за наш округ. Главным судьей соревнований был Шапошников, который в то время как раз закончил работать с ЦСКА. По-видимому, он и порекомендовал меня в армейский клуб. Вскоре в Свердловск пришел приказ командировать меня в Москву. Ничего изменить нельзя было, хотя я очень не хотел уезжать.
— И какие остались впечатления от московской командировки?
— Как и ожидал — не самые приятные. И во многом из-за того, что ЦСКА, выходивший тогда в высшую союзную лигу из первой, очень быстро меня заявил. Я еще не успел прийти в себя, как Садырин поставил в основной состав на матч о саратовским «Соколом». Причем на забытую позицию левого полузащитника, от которой я уже успел отвыкнуть. Наверное, сыграл плохо, так как меня заменили уже на 30-й минуте. К тому времени мы уже проигрывали. После этого собрал вещи и уехал домой...
Естественно, в Москве были не в восторге от моего поступка и быстро вернули назад. Сначала хотели посадить на гауптвахту, а потом направили в роту, базирующуюся около аэровокзала. Там я и служил, пока не встретил Штромбергера. Он предложил мне поиграть за ЦСКА-2, который тренировал. Я провел за дубль восемь матчей, после чего в клуб пришла директива: командировать меня и еще нескольких игроков в ростовский СКА, который в то время пытался остаться в первой лиге.
«Веретенников? Есть Мостовой, Цымбаларь, Добровольский»
Веретенников вновь занял второе место в опросе «СЭ» на звание лучшего игрока чемпионата России-1995, уступив только Илье Цымбаларю. Тогда как раз и появились слухи о его возможном переходе в «Спартак».
— Но вы можете дать четкий ответ — есть у вас желание перейти в московский или зарубежный клуб? — пытали Олега журналисты.
— Ну все, достали вы меня. Есть желание, есть. В московский клуб. А за границу особо не стремлюсь. Не даются мне иностранные языки и, боюсь, никогда не дадутся. Хотя, с другой стороны, медведя же научили на велосипеде ездить.
— Хотите в Москву, потому что отсюда в сборную попасть легче?
— Наверное, поэтому.
— Напрасно вы раздражаетесь...
— А я и не раздражаюсь. Слишком щепетильный вопрос. Конечно, можно отделаться фразой типа: надо играть лучше в Волгограде, тогда и в сборную пригласят. Но в жизни, вы правы, прямой путь в национальную команду только из столичного клуба.
— Представим, вам поступило предложение из «Спартака», и что...
— Надо сначала, чтобы оно поступило, тогда и поговорим.
Сменивший Садырина в сборной Олег Романцев в ходе отборочного цикла Евро-1996 лишь однажды пригласил Веретенникова — на гостевой матч с финнами (6:0). Волгоградец не попал в заявку на ту игру.
— Олег Романцев звал вас в «Спартак» дважды. А в каких сезонах? — спросили Веретенникова уже в 2017 году.
— Не дважды. Больше. Конкретные годы сейчас не вспомню. Один разговор, кажется, состоялся в конце 1995-го, когда сборная готовилась к отборочному матчу чемпионата Европы с Финляндией и тренировалась в Тарасовке. Вот тогда меня Романцев и пригласил.
— Отказывались категорично?
— Нет, почему? Рассматривал предложение, вел диалог. Вот в тот раз сказал, что в Волгограде у меня семья и квартира, перевезли родителей, все уже есть. А разговора о том, что в Москве «Спартак» сразу поможет с жильем, не шло. Бросать же ничего не хотелось. Да и в «Роторе» все нравилось. Так что зачем сейчас об этом вспоминать?
— Думаю, из тогдашнего «Ротора» в сборной могли играть человек пять как минимум, — говорил Веретенников уже в интервью еженедельнику «Футбол» в 2003 году. — Это Володя Геращенко, Саша Шмарко, Валера Есипов, Володя Нидергаус. Ну а пятого вы сами назвали. Не хочется нахваливать самого себя. А почему так получилось? Не знаю. Может быть, самобытный стиль «Ротора» сильно отличался от так называемого спартаковского...
Олег Иванович оставался непреклонным и не включил волгоградского бомбардира даже в расширенный список кандидатов для участия в Евро-1996.
— Некоторые журналисты удивлены отсутствием Веретенникова даже в числе кандидатов в сборную. Почему так? - задали Романцеву неудобный вопрос накануне поездки в Англию.
— Помимо того что Веретенников хороший парень и футболист, он еще и игрок определенной позиции. Представьте, что у нас пять вратарей класса Харина, Черчесова. Но играть-то будет один. Если бы Веретенников был крайним левым хавом, он бы по всем параметрам мог претендовать на место в сборной. А сейчас на его позицию у нас большой выбор — Мостовой, Цымбаларь, Добровольский. Поэтому он в лучшем случае третий, если не четвертый претендент на это место.
«Надо выступать за московский клуб, чтобы оказаться в сборной»
В итоге Веретенников дебютировал за сборную уже при Борисе Игнатьеве — 28 августа 1996 года в товарищеском матче с самими бразильцами. Новый тренер включил его в стартовый состав. В центре поля Олег вышел вместе с Омари Тетрадзе. Однако уже на 12-й минуте волгоградец был вынужден попросить замену из-за травмы.
— Это был один из самых черных эпизодов в моей карьере, — рассуждал атакующий хавбек в декабре 1998 года. — Ведь до этого у меня практически никогда не было проблем с травмами. Оказывается, бразильцы тоже бьют исподтишка...
После той игры Веретенников провел за сборную всего три матча. 45 минут в товарищеской встрече с югославами, две минуты против швейцарцев... И, наконец, в домашнем поединке отборочного цикла ЧМ-1998 с Болгарией (4:2) он вышел на замену при счете 4:0.
— Сейчас предложений у Веретенникова хватает. На днях его едут смотреть даже из Англии. Будь у него за плечами уже десять игр за сборную, как того требуют иммиграционные английские службы, то именно этот вариант стал бы для него самым приемлемым. Но по совершенно непонятным и непостижимым для меня причинам Веретенников оказывается каждый раз не нужен нашей сборной! — негодовал президент «Ротора» Владимир Горюнов в интервью «СЭ» летом 1997 года. — Вызывают его, дергают, один раз даже в Америку свозили, но ни разу не дали человеку шанса. Говорят, что он не вписывается в тренерскую концепцию. Какую? Веретенников забил больше всех в чемпионате России! Мне иногда кажется, что в нашей сборной футболисты играют лишь по какому-то блату. Наверное, надо выступать за московский клуб, чтобы рассчитывать на майку национальной команды. В последний раз, после игры со сборной Израиля, в которой Олегу снова не дали возможности выйти на поле, он вернулся страшно разочарованным. В подавленном настроении. Мне было больно на него смотреть.
— Его привлекали в сборную как раз тогда, когда он к ней был не готов, — это уже мнение главного тренера «Ротора» Виктора Прокопенко. — Я тысячу процентов давал, что он не сможет показать себя во встрече с бразильцами, зная его состояние. И зимой на турнире в Гонконге он был еще далек от своей лучшей формы. Сможет ли он заиграть в европейском клубе? Для Запада он уже созрел, но поначалу ему будет очень трудно в новой команде. Он так слился с «Ротором», что многие уже не представляют его без нашего коллектива. По моему глубокому убеждению, свой талант Олег реализовал на 50 процентов.
«Олег не может сломать стереотип, выработанный в «Роторе»
А вот аргументы Бориса Игнатьева, изложенные им в интервью «СЭ» в июле 1997 года. Наставник национальной команды обозначил главную проблему супербомбардира — его психологию.
— Сборная — такой организм, вписаться в который очень сложно. Очень многое зависит от характера. Есть люди раскованные, очень легко находящие себя в новом коллективе. Олег же в этом плане несколько обособлен. Для того чтобы заиграть в новой команде так же, как в «Роторе», необходимо время для адаптации.
Вторая причина, по мнению Бориса Петровича, — тактическая выучка волгоградца:
— В «Роторе» многое зависит от действий этого футболиста, его настроения, состояния. В сборной это исключено. Веретенников очень умелый игрок в атаке, но он не может сломать стереотип, наработанный в Волгограде, где оборонительные действия выполняет значительно слабее, чем наступательные.
— В «Роторе» сетуют на то, что Веретенникову не предоставили шанса в сборной.
— Мы поставили его в стартовый состав против сборной Бразилии (!), но уже в начале игры он получил травму. Мы возили его на турнир в Гонконг, однако там должным образом он проявить себя не смог.
Спросили Игнатьева тогда и про то, почему Веретенников не вышел на поле в матче с Израилем.
— Радимов смотрелся предпочтительнее Веретенникова. Никакой предубежденности к Олегу у меня нет. Я его очень уважаю и как человека, и как футболиста. Но для того, чтобы ему закрепиться в сборной, Веретенникову надо себя проявить, причем для начала — на предыгровом сборе.
«Каков Веретенников на поле, мы, в общем-то, знаем, — писал «СЭ — Футбол» в 1998 году. — Не очень силен в обводке, но хорош в приеме и обработке мяча, не быстр, но мало у кого так поставлен удар. Бывает неудержим на поле Центрального стадиона в Волгограде, но не всегда заметен в гостях. Для того чтобы использовать его козыри, как говорится, на все сто, главный тренер «Ротора» Виктор Прокопенко строит свою команду строго под Веретенникова. Причем этого он не скрывает, а когда команда проигрывает, чаще всего объясняет это не очень вдохновенной игрой капитана. В этом отчасти и кроется ответ на вопрос, почему «Ротор» пока так и не стал чемпионом».
«Я заслуживал сыграть на чемпионате мира или Европы»
Сменивший Игнатьева в сборной Анатолий Бышовец на бомбардира не рассчитывал. Внешне Олег воспринимал это довольно спокойно.
— Раз Бышовец меня не приглашает, значит, не видит меня в своем составе. Я уже с этим смирился.
— Но еще год назад вы сами отказались от приглашения в сборную...
— Это все слухи. На стыковой матч в Италию я не поехал по договоренности с Игнатьевым. Еще за несколько дней до золотого матча со «Спартаком» я предупредил главного тренера сборной, что у меня возникли проблемы со здоровьем — дала знать о себе старая травма паха. На решающую игру чемпионата страны вышел на уколах. Я не мог пропустить этот матч, так как для «Ротора» он был сродни финалу, к которому мы стремились целых шесть лет.
— А сейчас хотели бы играть за сборную?
— Прежде мне очень этого хотелось. Я вроде бы на виду, много забиваю, раздаю голевые передачи. Да, меня привлекали на сборы, выпускали на поле. Но я такой человек, что мне нужно сыграть хотя бы пару полных матчей, чтобы я начал понимать партнеров, а они — меня. Разве это дело, когда вызывают на одну игру, затем забывают о тебе на полгода, а потом вдруг вновь вспоминают?
В интервью волгоградскому телевидению в 2011 году Олег Александрович признался, что, анализируя свою игровую карьеру, жалеет лишь об одном.
— Моя карьера получилась довольно успешной. Она удалась. Единственный минус — не сыграл на чемпионате мира или чемпионате Европы. Хотя сейчас, по прошествии лет, считаю, я этого заслуживал. Во всяком случае, лучшие бомбардиры ведущих европейских чемпионатов, которые забивают по 18-20 голов, заслуживают большего внимания со стороны сборной.
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