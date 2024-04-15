Рейтинг лучших игроков РПЛ: «Балтика» и «Сочи» — в сборной тура, Файзуллаев врывается в топ-10
Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы развили идею и каждую неделю составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в чемпионате. По итогам 24-го тура чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:
1 (1). Матео Кассьерра («Зенит») — 6,45 (средняя оценка «СЭ» за чемпионат)
Нападающий «Зенита» отметился важным голом в ворота «Краснодара» и упрочил позиции в списке лучших бомбардиров. Также на его счету голевая передача.
2 (2). Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,34
Эдуард невзрачно провел матч против «Зенита», как и вся атакующая группа «Краснодара».
3 (4). Вендел («Зенит») — 6,33
В матче против «Краснодара» бразилец не принимал участия из-за дисквалификации.
4 (3). Джон Кордоба («Краснодар») — 6,33
Нападающий «Краснодара» отыграл полный матч против «Зенита», но не нанес ни одного удара в створ.
5 (6). Максим Глушенков («Локомотив») — 6,32
«Локомотив» потерял очки на последних минутах матча с ЦСКА, но Глушенков сделал все возможное, поучаствовав в трех результативных атаках.
6 (11). Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА) — 6,25
Хавбек ЦСКА стал одним из тех, кто помог армейцам отыграться в сложнейшем матче с «Локомотивом».
7 (8). Антон Заболотный (ЦСКА) — 6,22
В матче с «Локомотивом» Антон качественно вышел на замену: быстро забил, вернув армейцев в игру, и поучаствовал в финальном штурме, который не выдержала команда Михаила Галактионова.
8 (7). Дуглас Сантос («Зенит») — 6,21
Капитан «Зенита» провел не лучший матч против «Краснодара», несмотря на итоговую победу.
9 (10). Квинси Промес («Спартак») — 6,18
Лидер красно-белых по очевидным причинам не играл против «Сочи».
10 (12). Клаудиньо («Зенит») — 6,17
Провел хороший матч против «Краснодара», отметившись голевой передачей.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|23
|12
|7
|4
|36-23
|43
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
|
5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
|
6
|Кр. Советов
|23
|10
|6
|7
|41-33
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|23
|9
|5
|9
|20-29
|32
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|23
|6
|8
|9
|19-25
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|- : -
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6