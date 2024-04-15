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Рейтинг лучших игроков РПЛ: «Балтика» и «Сочи» — в сборной тура, Файзуллаев врывается в топ-10

Представлен рейтинг лучших игроков РПЛ после 24-го тура
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Футболисты Аббосбек Файзуллаев, Матео Кассьерра и Эдуард Сперцян
Аббосбек Файзуллаев, Матео Кассьерра и Эдуард Сперцян.
Обновление списка сильнейших игроков чемпионата от «СЭ».

Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы развили идею и каждую неделю составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в чемпионате. По итогам 24-го тура чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:

Лучшие футболисты РПЛ-2023/24 по итогам 24 туров

1 (1). Матео Кассьерра («Зенит») — 6,45 (средняя оценка «СЭ» за чемпионат)

Нападающий «Зенита» отметился важным голом в ворота «Краснодара» и упрочил позиции в списке лучших бомбардиров. Также на его счету голевая передача.

2 (2). Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,34

Эдуард невзрачно провел матч против «Зенита», как и вся атакующая группа «Краснодара».

Педро, Клаудиньо и&nbsp;Матео Кассьерра. «Краснодар», в главном матче за золото нельзя играть один тайм! Теперь можно смело проводить церемонию награждения «Зенита»

3 (4). Вендел («Зенит») — 6,33

В матче против «Краснодара» бразилец не принимал участия из-за дисквалификации.

4 (3). Джон Кордоба («Краснодар») — 6,33

Нападающий «Краснодара» отыграл полный матч против «Зенита», но не нанес ни одного удара в створ.

5 (6). Максим Глушенков («Локомотив») — 6,32

«Локомотив» потерял очки на последних минутах матча с ЦСКА, но Глушенков сделал все возможное, поучаствовав в трех результативных атаках.

6 (11). Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА) — 6,25

Хавбек ЦСКА стал одним из тех, кто помог армейцам отыграться в сложнейшем матче с «Локомотивом».

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отбивает удар в&nbsp;матче с &laquo;Локомотивом&raquo;. Безумное дерби «Локо» и ЦСКА: кошмар Акинфеева, заряженный Заболотный и 3:3!

7 (8). Антон Заболотный (ЦСКА) — 6,22

В матче с «Локомотивом» Антон качественно вышел на замену: быстро забил, вернув армейцев в игру, и поучаствовал в финальном штурме, который не выдержала команда Михаила Галактионова.

8 (7). Дуглас Сантос («Зенит») — 6,21

Капитан «Зенита» провел не лучший матч против «Краснодара», несмотря на итоговую победу.

9 (10). Квинси Промес («Спартак») — 6,18

Лидер красно-белых по очевидным причинам не играл против «Сочи».

10 (12). Клаудиньо («Зенит») — 6,17

Провел хороший матч против «Краснодара», отметившись голевой передачей.

Символическая сборная 24-го тура РПЛ по оценкам «СЭ»

Джон Кордоба
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Матео Кассьерра
Эдуард Сперцян
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
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