Обновление списка сильнейших игроков чемпионата от «СЭ».

Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы развили идею и каждую неделю составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в чемпионате. По итогам 24-го тура чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:

1 (1). Матео Кассьерра («Зенит») — 6,45 (средняя оценка «СЭ» за чемпионат)

Нападающий «Зенита» отметился важным голом в ворота «Краснодара» и упрочил позиции в списке лучших бомбардиров. Также на его счету голевая передача.

2 (2). Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,34

Эдуард невзрачно провел матч против «Зенита», как и вся атакующая группа «Краснодара».

3 (4). Вендел («Зенит») — 6,33

В матче против «Краснодара» бразилец не принимал участия из-за дисквалификации.

4 (3). Джон Кордоба («Краснодар») — 6,33

Нападающий «Краснодара» отыграл полный матч против «Зенита», но не нанес ни одного удара в створ.

5 (6). Максим Глушенков («Локомотив») — 6,32

«Локомотив» потерял очки на последних минутах матча с ЦСКА, но Глушенков сделал все возможное, поучаствовав в трех результативных атаках.

6 (11). Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА) — 6,25

Хавбек ЦСКА стал одним из тех, кто помог армейцам отыграться в сложнейшем матче с «Локомотивом».

7 (8). Антон Заболотный (ЦСКА) — 6,22

В матче с «Локомотивом» Антон качественно вышел на замену: быстро забил, вернув армейцев в игру, и поучаствовал в финальном штурме, который не выдержала команда Михаила Галактионова.

8 (7). Дуглас Сантос («Зенит») — 6,21

Капитан «Зенита» провел не лучший матч против «Краснодара», несмотря на итоговую победу.

9 (10). Квинси Промес («Спартак») — 6,18

Лидер красно-белых по очевидным причинам не играл против «Сочи».

10 (12). Клаудиньо («Зенит») — 6,17

Провел хороший матч против «Краснодара», отметившись голевой передачей.