«Под фотографией были указаны не те фамилии». Болельщик ЦСКА, которому суд запретил посещение стадионов, рассказал, что пришлось пережить после матча

Поклонник армейцев — о задержаниях после «Зенита».

После матча ЦСКА — «Зенит» 28 ноября полицией было задержано более 400 поклонников красно-синих, а некоторые привлечены к административной ответственности.

После суда «СЭ» поговорил с болельщиком ЦСКА, который представился Сергеем. Его оштрафовали на 15 тысяч рублей и на два года запретили посещение стадионов. Сергей рассказал, как происходило задержание, как помогал клуб и как проходил суд.

— Как происходило задержание?

— После матча нас около трех часов не выпускали с трибуны. Лично я покинул сектор примерно в полдвенадцатого. Сразу после выхода из сектора был организован коридор из сотрудников Росгвардии, который вел сразу в автозак. На данном этапе никаких объяснений, почему нас задержали, не было.

В комнату полиции для составления протокола я не был приглашен, хотя в рапорте это было указано. Меня сразу отвезли в отделение по району Восточное Дегунино. Там примерно до пяти утра мы с другими болельщиками находились в помещении, которое было похоже на школьный класс, где производился сбор данных. Периодически небольшими группами вызывали для опрашивания и составления письменного объяснения, сбора отпечатков.

Некоторых уводили на индивидуальные беседы. Я был в числе этих людей. Нас просили одеться таким образом, как во время матча, встать в определенную позу. Воссоздавали картину, чтобы сравнить с фотографиями, которые были в их распоряжении. Тех, кто был наиболее похож, приглашали в комнату, где составлялся протокол с уже выдвинутыми обвинениями.

— Пока вы были на стадионе, вам говорили, почему вас не отпускают?

— Нет, были только догадки, за что нас задержали. Выходы были перекрыты только с нижнего яруса трибуны А, на котором как раз и использовали пиротехнику.

Мне не говорили, за что я был задержан. Причины задержания больше трех часов тоже не разъясняли.

С какими-либо материалами дела ознакомиться не дали. Только на следующий день в зале суда в присутствии адвоката я смог ознакомиться с материалами дела.

— Какое решение было вынесено судом?

— Мы прибыли в зал суда где-то в 15.00. До этого с 5.00 до 14.00 мы находились в камере предварительного заключения. Было ощущение, что, кроме нас, не было ни одного сотрудника. Невозможно было до них докричаться, выйти в туалет или получить еду. Обвинения были выдвинуты в восемь часов вечера в суде.

По решению суда всем пятерым гражданам, которые были привлечены к делу, вынесен приговор. Четырем лицам выписан штраф на сумму 20 тысяч рублей и два года запрета на посещение спортивных мероприятий. Мне сократили штраф до 15 тысяч рублей. Мне кажется, что решение было принято задолго до нашего приезда. На это указывали протоколы с многочисленными ошибками буквально на каждой странице дела.

Фотографии, которые были приобщены к делу, изображали совершенно других людей, в другой одежде. Нас доставили напрямую со стадиона. Возможности переодеться у нас не было. Доходило до того, что под фотографией были указаны не те фамилии и имена с отчествами. Связь между фотографиями и реальными людьми отсутствовала.

— Поддерживал вас клуб в этот момент?

— Да, поддержка со стороны клуба была, я бы хотел отметить это. Когда нас вывели на улицу из отдела и сказали, что мы следуем в здание Савеловского суда, у меня появилась возможность связаться с внешним миром. До этого такой возможности не было. Никто не знал, где я нахожусь.

На официальных ресурсах клуба появилась информация, что будет оказана юридическая поддержка. Я связался по указанному номеру, и мне предоставили адвоката. Он порекомендовал мне по прибытии в суд ходатайствовать о переносе дела, так как не был ознакомлен с деталями.

По прибытии в суд из фан-клуба поступил звонок, что удалось договориться с адвокатом. Он приехал в суд со всей информацией. Участвовал во всех слушаниях. Могу сказать, что мне он помог — указал на все недочеты. Сразу после игры у нас была негативная реакция к клубу, но хочу сказать спасибо за помощь.

— Что теперь вы собираетесь делать?

— Мы с адвокатом и представителями отдела по работе с болельщиками ЦСКА сразу же проговорили, что будем подавать апелляцию. Мы не согласны ни с решением, ни с тем, как был организован процесс.

Мария Куцубеева