Финал голодных. Рабинер — о битве «Спартака» и «Динамо» за БЕТСИТИ Кубок России

Победителя узнаем в воскресенье на переполненных «Лужниках».

Лучшей вывески для первого с 2007 года финала Кубка России в «Лужниках» вообразить было невозможно.

Не обижайтесь, уважаемые болельщики «Зенита», ЦСКА, «Локомотива». Просто ваши кумиры за последние 15 лет, да и вообще в XXI веке, и так выиграли очень много. Если считать с 2001-го, у армейцев — семь Кубков, у железнодорожников — шесть, у зенитовцев — три.

У ЦСКА прибавляем шесть комплектов золотых медалей, семь Суперкубков страны и Кубок УЕФА — и получаем 21 трофей в новом веке. У «Зенита» — восемь чемпионств, шесть Суперкубков России, Кубок и Суперкубок УЕФА. Итого — 19. У «Локо» — по три чемпионства и Суперкубка. В общей сложности — 12.

Они все — в той или иной степени, но сытые.

«Динамо» на нынешнем веку не выигрывало вообще ничего. Его последний Кубок брал, как все знают, в 1995 году легендарный Константин Бесков — и это был его последний трофей, единственный в российские времена. Его возрастной рекорд — 74 с половиной года — до сих пор не побит, хотя об этом мечтает Юрий Семин. Выигрывавший, кстати, Кубок СССР 1970 года в «Динамо» под руководством Бескова.

Последнее чемпионство у бело-голубых и вовсе случилось весной 1976-го. После развала СССР трофей у динамовцев был один-единственный. Тот самый Кубок-95.

«Спартак» — «Динамо». Александр Федоров, Фото «СЭ»

У «Спартака» еще была победная эра в девяностые. Но после того, как Олег Романцев в 2003-м выиграл Кубок и тут же был уволен Андреем Червиченко, поток трофеев иссяк. За 19 лет было только одно золото-2017 при Массимо Каррере и вслед за ним — Суперкубок страны.

Если сложить кубковый «голод» динамовцев (27 лет) и спартаковцев (19) — получится 47.

Если сложить чемпионский «голод» динамовцев (46 лет) и спартаковцев (5) — получится 51. А если вспомнить, что до Карреры красно-белые не становились чемпионами еще 16...

Вывод прост. Это будет финал голодных. При этом — благородных, именитых и титулованных: достаточно вспомнить, что «Спартак» — 12-кратный чемпион СССР и 10-кратный — России, 10-кратный обладатель Кубка Советского Союза, а «Динамо» побеждало в чемпионатах СССР 11 раз, в Кубках Союза — семь.

Обедневшие аристократы отечественного футбола. Не по деньгам, а по трофеям.

При этом «Спартак» и «Динамо» на двоих 34 (тридцать четыре!) раза играли в финалах Кубка СССР и России, но, как многие из вас уже наверняка знают, встречались в них один-единственный раз — 6 ноября 1950 года.

71 с половиной год назад.

Дух захватывает.

«Спартак» тогда выиграл — 3:0, взяв Кубок в пятый раз из 11 розыгрышей. А теперь у него — лишь один Кубок из последних 23 попыток.

Никита Симонян в том матче играл, но не забил, а отдал голевую передачу Виктору Терентьеву. Авторы голов — Олег Тимаков, Терентьев и Николай Дементьев (почти стихотворение). Тренировали команды: «Спартак» — Абрам Дангулов, «Динамо» — Виктор Дубинин. Капитаном «Спартака» был Василий Соколов (Игорь Нетто играл, но до этого статуса к тому моменту еще не дорос), «Динамо» — Константин Бесков.

Матч «Спартака» и «Динамо» в 1950-м году. Олег Неелов, Фото архив «СЭ»

В динамовских воротах был Вальтер Саная. Почему не основной вратарь Алексей Хомич, честно скажу, не знаю, а Лев Яшин в том самом 1950-м, 2 июля, провел свой первый матч в высшей лиге. Против того же «Спартака». Столкнулся на выходе с партнером Всеволодом Блинковым, что позволило форварду красно-белых Николаю Паршину спокойно забить мяч, ставший победным. «Чтобы я этого сосунка на поле больше не видел!» — грохотал в раздевалке ответственный динамовский работник, но тренер Дубинин его ослушался и поставил Яшина на следующий матч с тбилисским «Динамо». 4:4 — и будущий обладатель «Золотого мяча» надолго ушел в дубль, откуда вернулся только в 53-м...

Финал Кубка-1950 судил лучший арбитр в истории СССР Николай Латышев, который дюжину лет спустя обслуживал финал ЧМ-62 Бразилия — Чехословакия. На трибунах старого «Динамо» было 70 тысяч человек.

Пробирает от ощущения истории, нет, даже Истории, которым веет от всех этих фактов. И от ощущения, насколько историческая игра ждет нас в «Лужниках» 29 мая. И от того, что придет на нее еще больше народу, чем тогда в Петровский парк. Если, конечно, чертовы спекулянты, беспрецедентно для нынешнего времени скупившие билеты на финал Кубка, не перестарались...

«Лужники» — стадион настолько огромный, что непонятно даже, как вообще оказался возможен билетный дефицит. Но вот умеем же создать непрофессионализмом проблему на ровном месте.

Финал голодных — он будет еще и финалом недовольных. Недовольных собой.

«Спартак» не может не быть в ярости на себя за то, как сыграл в чемпионате. В год столетия клуба, на всякий случай. Десятое место, дележка худшего в своей российской истории с позорным 2003 годом. Меньше очков в первенствах он не набирал никогда. Две тренерские смены за год. Сохранявшаяся до последних туров опасность попадания в стыки.

«Динамо», так здорово начинавшее, завалило концовку. После зимнего перерыва легкая, веселая игра вдруг сменилась тяжеловесной, неповоротливой. Но тогда выручала более или менее надежная игра сзади — пять пропущенных мячей в восьми первых матчах года. Но в четырех последних она вдруг обрушилась. 16 пропущенных мячей, по четыре в среднем за игру!

Сандро Шварц. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Понятно, что главному тренеру бело-голубых Сандро Шварцу, если он, конечно, в сложившихся обстоятельствах сам не захочет уехать из России (но ведь пока — не захотел!), ничего не угрожает даже в случае поражения в финале. Первую медаль за 14 лет со времен Андрея Кобелева-2008 он, в конце концов, для «Динамо» добыл.

У Паоло Ваноли — другая история. Не убежден, что в случае проигрыша в финале Кубка ему что-либо на следующий сезон гарантировано. В «Спартаке» на расправу скоры, и, как мы видим, даже выход в 1/8 финала из группы Лиги Европы, где были «Наполи» и «Лестер», Рую Витории не помог. Да, Ваноли, в отличие от португальца, креатура «партии Заремы», но и у нее восприятие тех или иных фигур меняется быстро. Шамиль Газизов и Дмитрий Попов не дадут соврать.

«Спартаку» сейчас явно непросто в финансовом плане — и хоть красно-белые после моей недавней версии о денежной подоплеке отсутствия нового контрактного предложения Зелимхану Бакаеву это и отрицали, но внезапное и резкое закрытие «Спартака-2» дало четко понять: по бюджету на следующий сезон проблемы есть, и серьезные. Будем, конечно, надеяться, что драматических перемен не произойдет, но пока сложно прогнозировать, какими предстанут красно-белые во второй половине этого лета.

Поэтому тем более им надо выигрывать то, что можно выиграть сейчас. Пусть и без еврокубковых дивидендов. К тому же Кубок даст «Спартаку» шанс взять и второй трофей в сезон столетия — Суперкубок страны.

Пятнадцать лет назад финал Кубка страны в последний раз проводился в «Лужниках», где тогда — сложно поверить, правда? — был искусственный газон. «Локомотив» Анатолия Бышовца дожал в овертайме «Москву», и обе команды признавались, что из-за адского сочетания жары и синтетики у них словно все горело под ногами. А победный мяч на удивление в таких условиях забил человек северных кровей — шотландец Гарри О'Коннор.

Два года спустя решающий матч в последний до 2022 года раз проходил в московском регионе. Тренировавший тогда ЦСКА бразилец Зико, который с тех пор изрядно поколесил по миру, может, уже и не вспомнит, как в 2009 году на третьей добавленной минуте его полузащитник Евгений Алдонин забил единственный гол чемпиону предыдущего и того года «Рубину».

Паоло Ваноли. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

С тех пор второй по значимости футбольный трофей страны где только не разыгрывался. Ростов-на-Дону и Ярославль. Екатеринбург и Грозный. Каспийск и Астрахань. Казань и Сочи. Волгоград и Самара. Снова Екатеринбург и Нижний Новгород. 11 городов — как число футболистов у одной команды. И вот — снова Москва, снова главная арена страны, у которой со времен очередной реконструкции не осталось постоянного квартиранта, и футбол после финала ЧМ-2018 она принимает по большим праздникам. Может, это только увеличивает значимость матча.

Уже и близко нет того огня в соперничестве «Спартака» и «Динамо», которое было в те годы, когда для основателя красно-белых Николая Старостина не было более принципиального соперника, чем бело-голубые. Чей куратор Лаврентий Берия отправил братьев Старостиных на много лет в ГУЛАГ. Сейчас болельщиков «Спартака» куда сильнее воспламеняют матчи с ЦСКА и «Зенитом».

Старший из Старостиных когда-то, завершая предматчевую установку тренера Николая Гуляева, мог просто взять газету, подойти к окну в Тарасовке, на котором сидела муха, и прибить ее со словами: «У, «Динамо» проклятое!» — и больше никому ничего не надо было объяснять.

«Динамо» для «Спартака» давно уже никакое не проклятое с ударением на «я». Но, вполне возможно, оно до сих пор проклятое с ударением на первое «о». Многие поклонники бело-голубых до сих пор убеждены, что легендарное проклятье жены Александра Севидова, уволенного отвратительным образом в 1979-м главного тренера бело-голубых (на него настучали из-за встречи с эмигрантом в Лос-Анджелесе во время поездки «Динамо» на мини-футбольный турнир), по-прежнему действует. Хотя, если вдуматься, Сан Саныч в середине 1980-х в команду возвращался — и выиграл с ней Кубок СССР 1984 года. Это, по идее, должно было все возможные проклятья снять.

А вот Романцев после не менее беспредельного увольнения от Червиченко в «Спартак» главным тренером не возвращался. И Кубок с тех пор красно-белые не выигрывали...

Давно нет с нами Бескова, с которым последний раз побеждало в кубковом турнире «Динамо», а до того дважды выигрывал чемпионат СССР (но ни разу — Кубок) «Спартак».

Скоро будет 20 лет, как ушел из «Спартака» Романцев, так рано завершивший звездную тренерскую карьеру. И последним клубом в ней было именно «Динамо», которому Олег Иванович спас место в премьер-лиге, но потом все закончилось очень быстро.

Сколько тренеров прошло со времен этих победителей Кубка и через «Спартак», и через «Динамо» — не счесть.

Ни разу ни с теми ни с другими Кубок не выигрывал тренер-иностранец. Сейчас это произойдет непременно, поскольку легионеры тренируют обоих финалистов.

Очень, очень много исторического будет 29 мая в «Лужниках». Идите туда обязательно. Финал голодных подарит вам море эмоций и памяти на годы.

А вот кому какой — узнаем в воскресенье вечером.