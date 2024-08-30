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Судейство

Сегодня, 15:20

Карасев, Федоров, Иванов и Москалев не наказаны и продолжают судить

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сегодня РФС объявил решения экспертно-судейской комиссии, а департамент судейства и инспектирования РФС — назначения рефери на матчи 7-го тура чемпионата России.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что несмотря на допущенные ошибки, Сергей Карасев, Артур Федоров, Сергей Иванов и Владимир Москалев поощрены очередными назначениями.

Карасев допустил ключевую ошибку в игре 6-го тура «Динамо» — «Краснодар» (0:1), не назначив пенальти в ворота гостей. Федоров и Иванов в его действия не вмешались.

Москалев допустил ключевую ошибку в игре 6-го тура «Локомотив» — «Ростов» (3:2), не назначив пенальти в ворота хозяев.

Теперь Карасев будет судить матч «Спартак» — «Рубин», а Иванов — «Пари НН» — «Зенит». У Федорова два назначения — «Химки» — ЦСКА (АВАР) и «Крылья Советов» — «Динамо Мх (ВАР). Москалев будет работать как АВАР в ходе встречи «Оренбург» — «Динамо».

РПЛ
Сергей Иванов (судья)
Владимир Москалев
Сергей Карасев (судья)
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 - : -
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
1.09 19:45
Локомотив – Краснодар
 - : -
1.09 20:00
Ростов – Факел
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П
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 5
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Бителло

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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
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Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
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