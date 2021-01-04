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Как выглядел Олег Романцев и его партнеры по «Спартаку» в 1980 году

Сегодня, 09:00
Январь 1980 года. Капитан «Спартака» Олег Романцев с чемпионским кубком. Фото Сергей Колганов Январь 1980 года. Москва. Валентин Сыч и Олег Романцв на церемонии награждения «Спартака». Фото Сергей Колганов Январь 1980 года. Москва. Валентин Сыч и Константин Бесков. Фото Сергей Колганов Январь 1980 года. Москва. Валентин Сыч и Николай Старостин. Фото Сергей Колганов Январь 1980 года. Москва. Церемония награждения «Спартака». Слева направо: Начальник команды Николая Старостин, главный тренер Константин Бесков, тренер Федор Новиков, ведущий церемонии, массажист Геннадий Беленький, Олег Романцев, Вратарь Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин, Виктор Самохин. Фото Сергей Колганов Январь 1980 года. Москва. Футболисты «Спартака» Сергей Шавло и Юрий Гаврилов. Фото Сергей Колганов Январь 1980 года. Москва. Футболисты «Спартака» на награждении (слева направо): Вагиз Хидиятуллин, Виктор Самохин, Сергей Шавло, Юрий Гаврилов, Владимир Букиевский, Александр Мирзоян, Георгий Ярцев, Евгений Сидоров. Фото Сергей Колганов
Январь 1980 года. Капитан «Спартака» Олег Романцев с чемпионским кубком. Фото Сергей Колганов
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Сегодня самому титулованному тренеру в истории «Спартака» Олегу Романцеву исполнилось 67 лет. «СЭ» вспомнил, как его, капитана красно-белых-1979, и партнеров награждали золотом за победу в союзном чемпионате в январе 1980 года.

Снимки с церемонии награждения «Спартака» в концертном зале уже не существующей гостиницы «Россия» прислал в редакцию Сергей Колганов, фотокорреспондент очень популярного в советские времена еженедельника «Футбол-Хоккей».

Январь 1980 года. Москва. Валентин Сыч и Олег Романцв на церемонии награждения «Спартака». Фото Сергей Колганов
Январь 1980 года. Москва. Валентин Сыч и Олег Романцв на церемонии награждения «Спартака». Фото Сергей Колганов

Вот начальник управления спортивных игр спорткомитета СССР Валентин Сыч вручает 26-летнему капитану «Спартака» Олегу Романцеву чемпионский Кубок. Слева на снимке — главный тренер Константин Бесков и начальник команды Николай Старостин.

Январь 1980 года. Москва. Валентин Сыч и Константин Бесков. Фото Сергей Колганов
Январь 1980 года. Москва. Валентин Сыч и Константин Бесков. Фото Сергей Колганов

На этом снимке Валентин Сыч поздравляет главного тренера Константина Бескова.

Январь 1980 года. Москва. Валентин Сыч и Николай Старостин. Фото Сергей Колганов
Январь 1980 года. Москва. Валентин Сыч и Николай Старостин. Фото Сергей Колганов

А здесь желает удачи начальнику команды, основателю «Спартака» Николаю Старостину.

Январь 1980 года. Москва. Церемония награждения «Спартака». Слева направо: Начальник команды Николая Старостин, главный тренер Константин Бесков, тренер Федор Новиков, ведущий церемонии, массажист Беленький, Олег Романцев, Вратарь Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин, Виктор Самохин. Фото Сергей Колганов
Январь 1980 года. Москва. Церемония награждения «Спартака». Слева направо: Начальник команды Николая Старостин, главный тренер Константин Бесков, тренер Федор Новиков, ведущий церемонии, массажист Геннадий Беленький, Олег Романцев, Вратарь Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин, Виктор Самохин. Фото Сергей Колганов

В 79-м красно-белые не только стали чемпионами СССР, но и завоевали большинство престижных советских трофеев: приз Григория Федотова как самой результативной команде, приз «Двумя составами» (лучшее выступление основы и и дубля), приз за лучшую разность мячей, приз за победы с крупным счетом и приз «Агрессивный гость» за наибольшее число очков, набранных на выезде. Четыре из этих трофеев оказались на сцене.

Январь 1980 года. Москва. Футболисты «Спартака» Сергей Шавло и Юрий Гаврилов. Фото Сергей Колганов
Январь 1980 года. Москва. Футболисты «Спартака» Сергей Шавло и Юрий Гаврилов. Фото Сергей Колганов

Хавбек Сергей Шавло пришел на церемонию награждения в элегантном кожаном пиджаке, а полузащитник Юрий Гаврилов повесил на лацкан комсомольский значок.

Январь 1980 года. Москва. Футболисты "Спартака" на награждении (слева направо): Вагиз Хидиятуллин, Виктор Самохин, Сергей Шавло, Юрий Гаврилов, Владимир Букиевский, Александр Мирзоян, Георгий Ярцев, Евгений Сидоров. Фото Сергей Колганов
Январь 1980 года. Москва. Футболисты «Спартака» на награждении (слева направо): Вагиз Хидиятуллин, Виктор Самохин, Сергей Шавло, Юрий Гаврилов, Владимир Букиевский, Александр Мирзоян, Георгий Ярцев, Евгений Сидоров. Фото Сергей Колганов

Сейчас большинство спартаковцев, завоевавших в 1979 году золотые медали чемпионата СССР, до сих пор выходят на поле в составе команды ветеранов или работают в футболе (слева направо): Вагиз Хидиятуллин, Виктор Самохин, Сергей Шавло, Юрий Гаврилов, Владимир Букиевский, Александр Мирзоян, Георгий Ярцев, Евгений Сидоров.

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