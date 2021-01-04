Как выглядел Олег Романцев и его партнеры по «Спартаку» в 1980 году
Снимки с церемонии награждения «Спартака» в концертном зале уже не существующей гостиницы «Россия» прислал в редакцию Сергей Колганов, фотокорреспондент очень популярного в советские времена еженедельника «Футбол-Хоккей».
Вот начальник управления спортивных игр спорткомитета СССР Валентин Сыч вручает 26-летнему капитану «Спартака» Олегу Романцеву чемпионский Кубок. Слева на снимке — главный тренер Константин Бесков и начальник команды Николай Старостин.
На этом снимке Валентин Сыч поздравляет главного тренера Константина Бескова.
А здесь желает удачи начальнику команды, основателю «Спартака» Николаю Старостину.
В 79-м красно-белые не только стали чемпионами СССР, но и завоевали большинство престижных советских трофеев: приз Григория Федотова как самой результативной команде, приз «Двумя составами» (лучшее выступление основы и и дубля), приз за лучшую разность мячей, приз за победы с крупным счетом и приз «Агрессивный гость» за наибольшее число очков, набранных на выезде. Четыре из этих трофеев оказались на сцене.
Хавбек Сергей Шавло пришел на церемонию награждения в элегантном кожаном пиджаке, а полузащитник Юрий Гаврилов повесил на лацкан комсомольский значок.
Сейчас большинство спартаковцев, завоевавших в 1979 году золотые медали чемпионата СССР, до сих пор выходят на поле в составе команды ветеранов или работают в футболе (слева направо): Вагиз Хидиятуллин, Виктор Самохин, Сергей Шавло, Юрий Гаврилов, Владимир Букиевский, Александр Мирзоян, Георгий Ярцев, Евгений Сидоров.
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