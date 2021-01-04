Как выглядел Олег Романцев и его партнеры по «Спартаку» в 1980 году

Сегодня самому титулованному тренеру в истории «Спартака» Олегу Романцеву исполнилось 67 лет. «СЭ» вспомнил, как его, капитана красно-белых-1979, и партнеров награждали золотом за победу в союзном чемпионате в январе 1980 года.

Снимки с церемонии награждения «Спартака» в концертном зале уже не существующей гостиницы «Россия» прислал в редакцию Сергей Колганов, фотокорреспондент очень популярного в советские времена еженедельника «Футбол-Хоккей».

Январь 1980 года. Москва. Валентин Сыч и Олег Романцв на церемонии награждения «Спартака». Фото Сергей Колганов

Вот начальник управления спортивных игр спорткомитета СССР Валентин Сыч вручает 26-летнему капитану «Спартака» Олегу Романцеву чемпионский Кубок. Слева на снимке — главный тренер Константин Бесков и начальник команды Николай Старостин.

Январь 1980 года. Москва. Валентин Сыч и Константин Бесков. Фото Сергей Колганов

На этом снимке Валентин Сыч поздравляет главного тренера Константина Бескова.

Январь 1980 года. Москва. Валентин Сыч и Николай Старостин. Фото Сергей Колганов

А здесь желает удачи начальнику команды, основателю «Спартака» Николаю Старостину.

Январь 1980 года. Москва. Церемония награждения «Спартака». Слева направо: Начальник команды Николая Старостин, главный тренер Константин Бесков, тренер Федор Новиков, ведущий церемонии, массажист Геннадий Беленький, Олег Романцев, Вратарь Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин, Виктор Самохин. Фото Сергей Колганов

В 79-м красно-белые не только стали чемпионами СССР, но и завоевали большинство престижных советских трофеев: приз Григория Федотова как самой результативной команде, приз «Двумя составами» (лучшее выступление основы и и дубля), приз за лучшую разность мячей, приз за победы с крупным счетом и приз «Агрессивный гость» за наибольшее число очков, набранных на выезде. Четыре из этих трофеев оказались на сцене.

Январь 1980 года. Москва. Футболисты «Спартака» Сергей Шавло и Юрий Гаврилов. Фото Сергей Колганов

Хавбек Сергей Шавло пришел на церемонию награждения в элегантном кожаном пиджаке, а полузащитник Юрий Гаврилов повесил на лацкан комсомольский значок.

Январь 1980 года. Москва. Футболисты «Спартака» на награждении (слева направо): Вагиз Хидиятуллин, Виктор Самохин, Сергей Шавло, Юрий Гаврилов, Владимир Букиевский, Александр Мирзоян, Георгий Ярцев, Евгений Сидоров. Фото Сергей Колганов

Сейчас большинство спартаковцев, завоевавших в 1979 году золотые медали чемпионата СССР, до сих пор выходят на поле в составе команды ветеранов или работают в футболе (слева направо): Вагиз Хидиятуллин, Виктор Самохин, Сергей Шавло, Юрий Гаврилов, Владимир Букиевский, Александр Мирзоян, Георгий Ярцев, Евгений Сидоров.