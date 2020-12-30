Интервью экс-капитана «Спартака», при Дмитрии Аленичеве работавшего в тренерском штабе красно-белых.

Тедеско

— Что удивило больше — нежелание Доменико Тедеско продлевать летом контракт со «Спартаком» или заявление клуба о полном доверии немцу, который продолжит работу до конца сезона? — вопрос Егору Титову.

— Первое. Не ожидал, что после поражения от «Зенита» тренер в прямом эфире произнесет такие слова. Хотя первый звонок прозвучал туром ранее, в Сочи, когда Тедеско на пустом месте раздул скандал. Выглядело это не очень красиво. Ну а на пресс-конференции в Петербурге он ясно дал понять — ребята, я не хочу здесь оставаться, заплатите неустойку, и поеду домой. Я с уважением отношусь к Тедеско. Но так поступать нельзя.

— Вы о синдроме «хромой утки»?

— Да. Когда команда узнает, что тренер уходит, к нему сразу меняется отношение. Это бьет и по мотивации, и по игровой дисциплине. Не стоит забывать, что в «Спартаке» есть футболисты, у которых через полгода тоже заканчивается контракт. Теперь они в раздумьях — стоит ли подписывать новый? Ведь неизвестно, кто придет на смену Тедеско. В общем, немец не прав. Если уж ты принял решение, публично объявил о нем, имей совесть, уйди сам. Без всякой компенсации. А то, что происходит сейчас, меня просто убивает. С одной стороны, он говорит — мол, пандемия, в Германии локдаун, хочу больше времени проводить с семьей. С другой — остается в России еще на полгода. Где логика? Уходя — уходи!

— Как полагаете, почему «Спартак» все-таки сохранил Тедеско? Хочет сэкономить на неустойке? Или не нашел подходящей кандидатуры?

— Любой тренер понимает, что прийти в «Спартак» за 11 туров до финиша — огромный риск. У тебя нет возможности перестроить команду под себя, а главное, нет гарантий, что с тобой в мае не попрощаются, если из этих 11 матчей выиграешь три. Допускаю, у руководителей клуба уже есть договоренность с каким-то европейским специалистом — с прицелом на лето. Ну а пока будет работать Тедеско. Дай бог, чтобы у него хватило запала и эмоций. Чтобы не потерял нити управления командой и удержал ее в тройке.

— Как тренер он вам симпатичен?

— Да. Жаль, что решил не продлевать контракт со «Спартаком». Помимо профессиональных качеств Тедеско импонирует тем, что в России активно взялся за изучение языка. Его ответы на русском на пресс-конференциях приятно удивили. Кого-то раздражает беготня немца по бровке во время матча. Не мне судить, хорошо это или плохо. Наверное, сегодня так модно.

Валидол

— «Если Тедеско не разнообразит игру, «Спартак» вряд ли попадет в призеры» — сказал мне недавно Владимир Быстров. Разделяете мысль?

— Конечно. Все уже привыкли, что с любым соперником немец играет по схеме 3-5-2. Плюс сам футбол какой-то однобокий. Закрытый, предсказуемый, отсутствует быстрый переход из обороны в атаку. Нужно что-то менять. Если сначала при Тедеско команда прогрессировала, то последние матчи говорят о стагнации. Например, «Зениту» сгорели вообще без шансов, игра шла в одни ворота. И это с командой, которая провалилась в Лиге чемпионов! Да что «Зенит» — даже полурезервный состав «Тамбова» полтора тайма ни в чем не уступал «Спартаку»!

— Это правда.

— К перерыву я лично не был уверен, что «Спартак» возьмет три очка. Помог ВАР, засчитавший гол Понсе. Счет стал 2:0, ну а дальше довести матч до победы было делом техники... Я уже и не вспомню, когда последний раз «Спартак» играл так, чтобы крикнуть: «Вау!» Наоборот, сплошной валидол. Хотя на старте сезона команда выдавала классные матчи. Ребята и бежали, и забивали. Но в какой-то момент все пропало. Сейчас ни игры, ни эмоций, ни результата.

— Прагматизм Тедеско не вызывает у вас тоску?

— Бессмысленно ностальгировать по старому «Спартаку». Тот футбол уходит в прошлое, хотим мы этого или нет. Думаю, Тедеско даже не знает, что такое спартаковский стиль. У немца свои представления об игре. Вот что всегда отличало мою родную команду?

— Что?

— Контроль мяча. Причем на первый план тут выходят нюансы. Сила паса, техника, дают мяч в дальнюю ногу или ближнюю, верхом или низом... При Тедеско у «Спартака» в позиционной атаке часто бывают ситуации, когда видишь — нужно сделать забегание, подвинуть защитников, и сразу появится пространство для маневра. Вместо этого люди стоят и ждут, что придумает футболист, владеющий мячом. Они даже не понимают, что можно сыграть по-другому!

— Печально.

— К сожалению, российский чемпионат деградирует. Отсюда и провал в еврокубках. Нет звезд масштаба Халка, Витселя, Промеса, Фернанду, Вагнера Лав. Я скучаю по тем временам, когда с нетерпением ждал матчей «Спартака» с «Зенитом», ЦСКА, «Локомотивом», «Краснодаром». Это было яркое зрелище. Эмоции зашкаливали. Сегодня сотворить что-то подобное в РПЛ способны единицы.

Кокорин

— Лучший игрок «Спартака» на данный момент?

— С радостью назвал бы Максименко, но не могу. В последних матчах, в том числе с «Зенитом», у Саши было многовато ляпов. Хотя до этого смотрелся прекрасно, регулярно выручал. Джикия и Жиго выделяются, ребята опытные, духовитые, но в центре обороны не всегда надежны. На мой взгляд, нет в «Спартаке» футболиста, который отыграл бы 19 туров на одном уровне, без спада.

— А Зобнин?

— Ему тоже не хватает стабильности. Может играть сильнее. Я Рому очень уважаю. Скромный, порядочный, трудолюбивый, перенес две тяжелейшие травмы. Но в «Спартаке» на правах лидера должен больше брать игру на себя. Айртон временами хорош, в каждом матче утюжит левую бровку от флажка до флажка. Правда, иногда настолько увлекается атакой, что не успевает возвращаться назад, оголяет зону. Именно поэтому Тедеско предпочитает трех центральных защитников. Кто-то обязательно должен бразильца страховать. А в Ларссоне, который неплохо выглядел в отдельных матчах, смущает то, что всегда играет на чистых мячах.

— Главное разочарование в «Спартаке» за 19 туров — Кокорин?

— Нет. То, что из-за коронавируса клуб остался без фанатской поддержки. Когда на каждом матче стадион заполнен минимум на 25 тысяч, это создает неповторимую атмосферу и реально помогает команде. Болельщики гонят ее вперед, заряжают эмоциями. При пустых трибунах драйв уже не тот. А Кокорин... Похоже, сегодняшний «Спартак» — просто не его команда. С точки зрения игровой стилистики Саше больше подходит «Сочи». Там сразу заиграл. А здесь с первого тура буксует. Да еще из-за травм много пропустил.

— Говорят, «Сочи» зимой готов взять его в аренду. В нынешней ситуации это оптимальный вариант — и для «Спартака», и для самого Кокорина?

— Мне бы хотелось, чтобы Саша раскрылся в «Спартаке». У парня колоссальный потенциал, таких футболистов в России очень мало. Возможно, при новом тренере Кокорин проявит себя во всей красе. В то же время нельзя забывать о понятии «цена — качество». Игрок высокооплачиваемый, в этом смысле к нему наверняка возникают вопросы. Даже не представляю, какое решение в итоге примет руководство.

Трансферы

— Какие позиции нужно укрепить «Спартаку» в первую очередь?

— Чтобы попасть в еврокубки и выглядеть там достойно, усиление требуется в каждую линию, кроме вратарской. Пока этот «Спартак» гораздо слабее той команды, которая в 2017-м стала чемпионом.

— Отданы в аренду Тил, Мирзов, Ломовицкий, Мелкадзе, Тимофеев и Рассказов. Кто из них зимой мог бы пригодиться «Спартаку»?

— Первым на ум, конечно, приходит Мирзов, который в «Химках» резко преобразился. Забивает, отдает, быстро стал там одной из ключевых фигур. Просто красавец! Но...

— Что?

— Если парень здорово играет в «Химках» или «Уфе», это не гарантирует, что будет и в «Спартаке» блистать. Потому что в топ-клубе совсем другой спрос, не каждый справится с таким давлением.

— Значит, в Мирзове никакой уверенности?

— К сожалению. Здесь, как ни странно, больше шансов у Глушакова.

— Вы серьезно?

— Абсолютно. Денис — тертый калач, в «Химках» набрал великолепную форму и доказал, что с мастерством по-прежнему порядок. В сегодняшнем «Спартаке» он бы спокойно заиграл.

— Ему через месяц 34.

— Ну и что. Поверьте, сейчас в РПЛ такой уровень футбола, что Глушаков в 34 будет смотреться не хуже тех, кто на десять лет моложе. То же самое касается других ветеранов. В нашем чемпионате скорости не слишком высокие, импровизации — минимум. А тактика у многих команд сводится к нехитрому принципу: «Бей вперед — результат придет».

— «Спартак» еще в чемпионской гонке? Или с такой игрой, как в последних турах, об этом можно забыть?

— Думаю, «Зенит» золото уже не упустит. Если б весной он продолжал играть на два фронта, у конкурентов были бы хорошие шансы обойти петербуржцев. При нынешнем раскладе в это верится с трудом. Ну а «Спартак» должен успокоиться. Забыть о скандале в Сочи, сделать выводы из поражения в Питере. В борьбе за второе место у команды уже нет права на ошибку.