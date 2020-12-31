Новогодние пожелания клубам и сборной. Чего ждем в 2021-м году?

Хуже 2020-го, кажется, уже нельзя.

Новогодние праздники — время оптимизма. Все плохое оставляем в старом году, все хорошее — забираем в новый.

Что мы ждем от футбольного 2021-го? О чем мечтаем?

О том, что коронавирус все-таки даст провести все матчи и турниры. А уж если с полными трибунами — вообще сказка.

Главное событие года — конечно, Евро-2020. Даже название намекает, как давно мы его ждем. Пожелаем Станиславу Черчесову, чтобы к моменту решающего сбора и на протяжении турнира у него в распоряжении были все лучшие силы: от Головина и Зобнина до Фернандеса и Дзюбы. Чтобы молодежь прибавляла. Прогресс Дивеева и Евгеньева заставил забыть о головной боли по поводу центра защиты. А команда подготовилась не хуже, чем к ЧМ-2018.

От российских клубов ждем интенсивности и смелости в еврокубках, что позволит за всю осень одержать не одну победу, а хотя бы 6-7 для начала. Не будем уж совсем зарываться и гневить футбольного бога заоблачными пожеланиями.

От «Зенита» — уверенности не только на российской, но и на европейской арене.

От ЦСКА — превращения «пионеротряда Гончаренко» в реального претендента на золото. В 2020-м порой казалось, что клуб уже сделал этот шаг, а потом следовал срыв.

От «Спартака» и «Локомотива» — завершения перестановок в руководстве, перехода от разбрасывания камней к их сбору.

От «Краснодара» — окончания эпопеи с постоянными травмами, отличных плодов от работы нового английского специалиста по физподготовке и красивого футбола на регулярной основе.

От «Динамо» — успеха интересного проекта с немецким креном, где сделана ставка на российскую молодежь.

От «Ростова» — продолжения истории удачного соотношения покупок и продаж без потери качества игры.

От «Сочи» — заполнения трибун прекрасной арены и большей самостоятельности.

От «Рубина» — возвращения в разряд российских топ-команд.

От всех остальных клубов — желания играть в красивый футбол, который нравился бы болельщикам, улучшения материально-технической базы, повышения конкурентоспособности.

От футбольных руководителей — твердых и разумных решений по улучшению дел в детско-юношеском футболе, судействе, РПЛ, ФНЛ и ПФЛ.

Понятно, что всем пожеланиям не суждено сбыться. Но хуже 2020-го в футбольном плане быть уже не может. Если в 2021-м не продолжим падение, а остановим его и сделаем шажок вперед — уже будет хорошее дело.

С Новым футбольным годом!