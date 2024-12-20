ЦСКА и «Ахмат» могли попасть под санкции Евросоюза

По информации «СЭ», ЦСКА и «Ахмат» могли быть включены в санкционный пакет ЕС.

16 декабря РИА «Новости» сообщило, что Венгрии удалось добиться исключения двух российских футбольных клубов из 15-го пакета санкций Евросоюза, в который также могли войти Олимпийский комитет России, патриарх Кирилл и российский постпред при ООН.

ЦСКА и «Ахмат» находятся под санкциями США: московский клуб — с 22 февраля 2022 года, грозненский — с 10 декабря 2020-го.