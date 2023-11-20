Так не бывает! Лоськов повторил 2002-й, Черкизово вернулось на 21 год назад
Так не бывает. Чтобы тот же счет, что 21 год назад, тот же автор гола, та же нога, которой он забил, тоже из-за штрафной, тому же вратарю... Так не бывает!
Бывает. И это уже не первое совпадение в этих каких-то магических ретроматчах. Вспомните, как в Санкт-Петербурге на «Зенит» — «Спартак» Александр Кержаков отличился с паса Андрея Аршавина, и они кувыркались, точно как в 2001-м на «Петровском», когда Керж забил первый из сотен своих мячей в чемпионатах России. После чего, как недавно мне признался, только и почувствовал себя игроком первой команды «Зенита», хотя Юрий Морозов выпускал его уже целый круг...
Что-то в этих моментах нашей футбольной истории есть настолько притягательное — тогда для фанатов «Зенита», теперь «Локомотива», — что история сама решила повториться.
И так же шел после игры к своим самым преданным болельщикам, сидящим на Южной трибуне, Юрий Семин. А они, взрываясь овацией, выдавали ретро уже из другого времени: «Уберите бабу из клуба!»
А персонал команды! Люди, в которых ее душа! Егорыч, Петрович... Когда видишь в раздевалке рядом с Семиным столько лет спустя таких людей, как администратор Анатолий Машков, начальник команды Владимир Коротков, которые десятилетия проработали в «Локо» и не мелькали в прессе, а просто служили клубу, то понимаешь, какой семьей был тот «Локомотив». И почему он добился того, чего добился.
И так, как мы привыкли, жонглировал мячом на своем левом фланге Юрий Жирков. Да, в Золотом матче 2002 года он еще не играл, взрослея в тамбовском «Спартаке». Как не играли и многие другие участники ретроматча, пришедшие чуть позже или ушедшие чуть раньше. Но это всё — люди той эпохи. Эпохи лучшего «Локомотива» в истории. Эпохи ЦСКА, для которого то поражение стало началом самой большой победы — в Кубке УЕФА-2005. С золотым голом того самого Жиркова, о котором еще никто не знал, что он Валентинович...
И аплодировал своим фанатам, так же как и соперники, прервавшим на эту игру свой бойкот, Валерий Газзаев. И красиво атаковала, и создавала больше моментов, чем у соперников, его команда. Хотя и те порой огрызались «парашютом» Динияра Билялетдинова в перекладину.
Но хозяйские ворота были заколдованы. Колдовством Юрия Семина изготовления 2002 года.
А в некоторых случаях это колдовство не повторилось в чистом виде, как в случае со счетом и с Лоськовым, а заиграло новыми красками. Что-то невообразимое вчера в Черкизове творил вратарь «Локомотива» Алексей Поляков, в которого на эти 80 минут (столько продолжался матч) вселился дух Сергея Овчинникова. Того Босса, который закрыл на огромный засов ворота «Локо» на весь тот сезон в целом и Золотой матч в частности, а теперь присел на лавку рядом с Семиным, потому что, по его словам, возраст уже не позволяет. А засов передал Полякову, который, казалось, вчера отыгрывался у злодейки-судьбы за всю свою карьеру запасного. Он тащил все и от всех. Например, от Дмитрия Кириченко из пределов вратарской под штангу. Или от Дениса Попова — уже не помню, столько их у ЦСКА было, этих моментов.
И точно как Овчинников вытащил в концовке Золотого матча выход один на один Ролана Гусева, так и теперь Поляков — штрафной от него же. А выход один на один — от Алана Кусова после тонкого гусевского паса. Но мог ли Поляков (он же — Овчинников) допустить, чтобы Семину, Лоськову, всему «Локомотиву» сорвал ТАКОЙ ремейк Кусов, который в чемпионатах России не забил за ЦСКА ни одного мяча?!
А вот Руслан Нигматуллин пропустил далеко не самый сложный удар Лоськова. Не спас и тогда, 21 год назад. Всё почему? Потому что лучшие свои матчи в карьере, начиная с гениального «Тироля», он провел за «Локо», за Семина...
Мне понравились слова Димы Лоськова перед игрой о золотом голе-2002: «Не знал, что буду бить. Нормальный человек не ударит!» Нормальный человек и не способен на мгновение сделать ненормальными тысячи людей. Лоськов — смог. А сейчас напомнил, как это было. При 11 тысячах в приличный мороз — даже в теплую погоду на «Локо» сегодня ходят максимум столько же.
Я же, посмотрев этот ретроматч, начал искать ретроснимки с банкета после него там же, в ресторане на старом «Динамо», куда хлебосольный клуб Семина и Валерия Филатова позвал всю работавшую на матче бригаду «СЭ» безотносительно ее болельщицких пристрастий. И как мы там искренне радовались за нового чемпиона, впервые за всю историю примерившего золотые медали, поднимали бокалы с Семиным и Лоськовым и фотографировались с чемпионским Кубком вместе с южноафриканцем Джейкобом Лекхето. Веселым, добрым, компанейским Яшкой, который годы спустя умрет от СПИДа. Но это уже совсем другая, ужасная история.
А этот ретроматч, как и другие, придуманные РФС и Лигой легенд, — память о настоящей жизни, которой пульсировал тогда наш футбол. Ведь тот «Локо» в конце 90-х дважды выходил в полуфинал Кубка кубков, в первой половине 2000-х — из группы Лиги чемпионов. А ЦСКА чуть позже одним ударом возьмет и раскурочит всех на пути к Кубку УЕФА.
И как знать, случилось бы это, если бы 21 ноября 2002 года армейцы Газзаева не проиграли Золотой матч «Локомотиву» Семина...
...А договорняка — скатаем, мол, вничью, а там уж серия пенальти рассудит — вчера быть не могло, потому что близкие друзья Семин и Газзаев и раньше между собой ничего не расписывали — спортивный интерес и азарт не позволяли. Сейчас, что ли, начинать? Нет, играть так играть. На результат. И пусть лучше 1:0, чем 5:5...
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3