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Так не бывает! Лоськов повторил 2002-й, Черкизово вернулось на 21 год назад

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Обозреватель «СЭ» — о ретроматче красно-зеленых и красно-синих.

Так не бывает. Чтобы тот же счет, что 21 год назад, тот же автор гола, та же нога, которой он забил, тоже из-за штрафной, тому же вратарю... Так не бывает!

Бывает. И это уже не первое совпадение в этих каких-то магических ретроматчах. Вспомните, как в Санкт-Петербурге на «Зенит» — «Спартак» Александр Кержаков отличился с паса Андрея Аршавина, и они кувыркались, точно как в 2001-м на «Петровском», когда Керж забил первый из сотен своих мячей в чемпионатах России. После чего, как недавно мне признался, только и почувствовал себя игроком первой команды «Зенита», хотя Юрий Морозов выпускал его уже целый круг...

Что-то в этих моментах нашей футбольной истории есть настолько притягательное — тогда для фанатов «Зенита», теперь «Локомотива», — что история сама решила повториться.

И так же шел после игры к своим самым преданным болельщикам, сидящим на Южной трибуне, Юрий Семин. А они, взрываясь овацией, выдавали ретро уже из другого времени: «Уберите бабу из клуба!»

Ретроматч &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА (1:0). Дмитрий Лоськов и&nbsp;Дмитрий Сычев. Лоськов вернул нам 2002-й: его гол-близнец из золотого матча принес «Локо» победу над ЦСКА в ретродерби

А персонал команды! Люди, в которых ее душа! Егорыч, Петрович... Когда видишь в раздевалке рядом с Семиным столько лет спустя таких людей, как администратор Анатолий Машков, начальник команды Владимир Коротков, которые десятилетия проработали в «Локо» и не мелькали в прессе, а просто служили клубу, то понимаешь, какой семьей был тот «Локомотив». И почему он добился того, чего добился.

И так, как мы привыкли, жонглировал мячом на своем левом фланге Юрий Жирков. Да, в Золотом матче 2002 года он еще не играл, взрослея в тамбовском «Спартаке». Как не играли и многие другие участники ретроматча, пришедшие чуть позже или ушедшие чуть раньше. Но это всё — люди той эпохи. Эпохи лучшего «Локомотива» в истории. Эпохи ЦСКА, для которого то поражение стало началом самой большой победы — в Кубке УЕФА-2005. С золотым голом того самого Жиркова, о котором еще никто не знал, что он Валентинович...

И аплодировал своим фанатам, так же как и соперники, прервавшим на эту игру свой бойкот, Валерий Газзаев. И красиво атаковала, и создавала больше моментов, чем у соперников, его команда. Хотя и те порой огрызались «парашютом» Динияра Билялетдинова в перекладину.

Но хозяйские ворота были заколдованы. Колдовством Юрия Семина изготовления 2002 года.

А в некоторых случаях это колдовство не повторилось в чистом виде, как в случае со счетом и с Лоськовым, а заиграло новыми красками. Что-то невообразимое вчера в Черкизове творил вратарь «Локомотива» Алексей Поляков, в которого на эти 80 минут (столько продолжался матч) вселился дух Сергея Овчинникова. Того Босса, который закрыл на огромный засов ворота «Локо» на весь тот сезон в целом и Золотой матч в частности, а теперь присел на лавку рядом с Семиным, потому что, по его словам, возраст уже не позволяет. А засов передал Полякову, который, казалось, вчера отыгрывался у злодейки-судьбы за всю свою карьеру запасного. Он тащил все и от всех. Например, от Дмитрия Кириченко из пределов вратарской под штангу. Или от Дениса Попова — уже не помню, столько их у ЦСКА было, этих моментов.

Игроки &laquo;Локомотива&raquo; Динияр Билялетдинов, Алексей Смертин и&nbsp;вратарь Алексей Поляков с&nbsp;главным трофеем матча.

И точно как Овчинников вытащил в концовке Золотого матча выход один на один Ролана Гусева, так и теперь Поляков — штрафной от него же. А выход один на один — от Алана Кусова после тонкого гусевского паса. Но мог ли Поляков (он же — Овчинников) допустить, чтобы Семину, Лоськову, всему «Локомотиву» сорвал ТАКОЙ ремейк Кусов, который в чемпионатах России не забил за ЦСКА ни одного мяча?!

А вот Руслан Нигматуллин пропустил далеко не самый сложный удар Лоськова. Не спас и тогда, 21 год назад. Всё почему? Потому что лучшие свои матчи в карьере, начиная с гениального «Тироля», он провел за «Локо», за Семина...

Юрий Семин и&nbsp;Валерий Газзаев. «После победы ЦСКА в Кубке УЕФА Юра сказал моей жене: «Ты не представляешь, что он сделал!» Семин и Газзаев — перед ретроматчем

Мне понравились слова Димы Лоськова перед игрой о золотом голе-2002: «Не знал, что буду бить. Нормальный человек не ударит!» Нормальный человек и не способен на мгновение сделать ненормальными тысячи людей. Лоськов — смог. А сейчас напомнил, как это было. При 11 тысячах в приличный мороз — даже в теплую погоду на «Локо» сегодня ходят максимум столько же.

Я же, посмотрев этот ретроматч, начал искать ретроснимки с банкета после него там же, в ресторане на старом «Динамо», куда хлебосольный клуб Семина и Валерия Филатова позвал всю работавшую на матче бригаду «СЭ» безотносительно ее болельщицких пристрастий. И как мы там искренне радовались за нового чемпиона, впервые за всю историю примерившего золотые медали, поднимали бокалы с Семиным и Лоськовым и фотографировались с чемпионским Кубком вместе с южноафриканцем Джейкобом Лекхето. Веселым, добрым, компанейским Яшкой, который годы спустя умрет от СПИДа. Но это уже совсем другая, ужасная история.

Штрафной у ворот «Локомотива» в ретроматче против ЦСКА
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

А этот ретроматч, как и другие, придуманные РФС и Лигой легенд, — память о настоящей жизни, которой пульсировал тогда наш футбол. Ведь тот «Локо» в конце 90-х дважды выходил в полуфинал Кубка кубков, в первой половине 2000-х — из группы Лиги чемпионов. А ЦСКА чуть позже одним ударом возьмет и раскурочит всех на пути к Кубку УЕФА.

И как знать, случилось бы это, если бы 21 ноября 2002 года армейцы Газзаева не проиграли Золотой матч «Локомотиву» Семина...

...А договорняка — скатаем, мол, вничью, а там уж серия пенальти рассудит — вчера быть не могло, потому что близкие друзья Семин и Газзаев и раньше между собой ничего не расписывали — спортивный интерес и азарт не позволяли. Сейчас, что ли, начинать? Нет, играть так играть. На результат. И пусть лучше 1:0, чем 5:5...

Дмитрий Лоськов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
Юрий Семин
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Лоськов вернул нам 2002-й: его гол-близнец из золотого матча принес «Локо» победу над ЦСКА в ретродерби
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
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26.11 19:00
Ростов – Пари НН
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Иван Обляков

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ЦСКА

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И К Ж
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