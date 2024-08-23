«Отравили паленой водкой». Считался ведущим защитником в СССР, олимпийский чемпион-1956, нелепо умер в 47
14 августа 1979 года ушел из жизни олимпийский чемпион-1956 Михаил Огоньков.
«Он здорово рисовал. Сам Репин не смог бы отличить копию от оригинала»
Михаил Огоньков появился на небосклоне советского футбола в 1954 году, дебютировав за московский «Спартак». В сезоне-1954 левый крайний защитник провел за красно-белых в чемпионате страны 15 матчей. Под руководством Василия Соколова спартаковцы завоевали серебряные медали, пропустив вперед только столичное «Динамо».
Огонькова включили в список «33 лучших» под третьим номером. На своей позиции он уступил только одноклубнику Юрию Седову и московскому динамовцу Борису Кузнецову.
Мэтр советской спортивной журналистики Мартын Мержанов в своей книге «Играет «Спартак» дал Огонькову такую характеристику: «Умел хорошо отбирать мяч, легко его обрабатывать и точно передавать партнерам. Он всегда был зачинателем контратак».
Из воспоминаний бывшего нападающего «Спартака» олимпийского чемпиона-1956 Анатолия Исаева:
— С Мишей мы родились с разницей в один месяц и жили почти рядом — в районе завода «Красный пролетарий». Там же играть начали. Кстати, Михаил был и хорошим художником. Он, например, заново написал картину «Иван Грозный убивает сына» и сделал это настолько умело, что, наверное, сам Репин не смог бы отличить оригинал от копии. Интересно, что начинал Огоньков как крайний правый нападающий, а в «Спартаке» уже играл левым защитником и быстро вытеснил из основного состава Юру Седова, считавшегося незаменимым.
«Вообще надо сказать, что «Спартак» пятидесятых годов превосходил другие команды в техническом отношении, тактическом, в игровом мышлении, — говорил в одном из интервью легенда советского футбола Никита Симонян. — Никто из спартаковцев не ограничивался лишь рамками заданной роли, демонстрировал широкий диапазон действия. Так играли Нетто, Сальников, Огоньков...»
В 1955 году «Спартак» снова остановился в шаге от золотых медалей, опять не догнав динамовцев. Огоньков же, по мнению советских журналистов, стал лучшим левым защитником чемпионата страны. В «Список 33» он уже был включен под первым номером в своем амплуа. Гавриил Качалин пригласил его в сборную СССР. Дебют Михаила за национальную команду состоялся 26 июня 1955 года в товарищеской игре со шведами (6:0, хет-триком отметился Эдуард Стрельцов).
1956 год — самый успешный в карьере Огонькова. «Спартак» стал чемпионом страны, Михаил в составе сборной СССР выиграл Олимпиаду в Мельбурне. Вот состав нашей золотой команды в финальном поединке против Югославии: Лев Яшин, Борис Кузнецов, Анатолий Башашкин, Михаил Огоньков, Анатолий Масленкин, Игорь Нетто (к), Борис Татушин, Анатолий Исаев, Никита Симонян, Сергей Сальников, Анатолий Ильин.
«Прошу прекратить уголовное дело в отношении Стрельцова, так как я ему прощаю»
Огоньков должен был сыграть и на чемпионате мира-1958 в Швеции. Все рухнуло в один день. 25 мая Михаил отправился отдыхать за город вместе с одноклубником Борисом Татушиным и торпедовцем Эдуардом Стрельцовым, пригласив на дачу девушек. На следующий день футболисты были обвинены в изнасиловании...
— Если бы я остался в Тарасовке, то Борис Татушин, уверен, не попал бы в ту нелепую историю, — сокрушался Анатолий Исаев в интервью «Советскому спорту» в 2003 году. — Ведь я хорошо знал, как могут вести себя Эдик Стрельцов и Миша Огоньков даже после одной рюмки водки, поэтому уговорил бы Татушина не проводить с ними свободное время.
— Так что же произошло?
— На следующий день после контрольного матча игроки и тренеры отправились в Москву примерять костюмы, сшитые для поездки в Швецию. После этого всем до утра был предоставлен отдых. Стрельцов и Огоньков поинтересовались у Татушина, как он собирается провести свободное время, и, узнав, что Борис приглашен на дачу к Караханову, упросили его взять их с собой. Мягкосердечный Татушин просто не мог отказать друзьям. Но главное, на даче Борис пробыл недолго, вскоре уехал с подругой к ней домой и о случившемся узнал на следующее утро, когда его арестовали в Тарасовке. По указанию Хрущева, потребовавшего наказать нарушителей по всей строгости закона, никто в детали не стал вникать, и в результате мой друг попал как кур в ощип.
Но друзья были наказаны совсем по-разному. Стрельцов получил реальный тюремный срок (12 лет), а Татушин и Огоньков пожизненно дисквалифицированы за нарушение спортивного режима.
— Однако осужден был только Стрельцов, а Татушина и Огонькова лишь дисквалифицировали. Говорили, будто они пообещали своим подругам жениться на них и уговорили их забрать заявления из милиции... — вопрос Исаеву.
— Не знаю, почему девчата забрали заявления, но не исключено, что Борис и Михаил, которые, в отличие от Эдуарда Стрельцова, были людьми холостыми, действительно пообещали сходить с ними в ЗАГС. Не берусь судить и о том, почему позже Борис женился на другой женщине по имени Валентина, которая родила ему сына.
А вот что пишет главный летописец советского футбола Аксель Вартянан в своей работе «Стрельцов: насильник или жертва»:
«В течение трех последующих дней прокурор Мытищинского района получает от девушек еще два заявления. 27 мая от Тамары:
«Прошу считать мое заявление, поданное Вам 26.05.1958 г., об изнасиловании меня гр. Огоньковым неправильным. В действительности изнасилования не было, а заявление я подала, не подумав, за что прошу меня извинить».
30 мая — от Марины: «Прошу прекратить уголовное дело в отношении Стрельцова Эдуарда Анатольевича, т. к. я ему прощаю».
28 мая Огонькова освобождают, и дело против него прекращают. Стрельцов остается в неволе. Юридически заявление Марины оформлено неправильно. Слово «прощаю» означало признание факта изнасилования. Куда только глядел адвокат? Не поздно еще было ошибку поправить. Но девушку запугали, предупредив, что в случае дачи ложных показаний она из потерпевшей превратится в обвиняемую. Марина берет второе заявление обратно. И дело Стрельцова завертелось со скоростью необыкновенной..."
«Со Стрельцовым, Татушиным и Огоньковым получилась бы сильнейшая сборная СССР всех времен»
На чемпионате мира-1958 сборная СССР без трех важных игроков уступила в четвертьфинале Швеции (0:2).
— Эх, если бы еще нас не подвели наши друзья — Стрельцов, Огоньков и Татушин, — впоследствии заметил бывший полузащитник сборной СССР Виктор Царев. — Неприятная история случилась с ними за несколько дней до отъезда в Швецию, и мы, конечно, переживали. С этой троицей получилась бы, без сомнений, лучшая сборная СССР всех времен. Стрельцов на том чемпионате блистал бы.
В 1961 году Огонькову разрешили возобновить карьеру. Он начал выступать за дубль московского «Спартака», но довольно быстро окончательно повесил бутсы на гвоздь.
— Три года без тренировок, игровой практики не прошли для Михаила бесследно: в основном составе «Спартака» он не смог играть сразу, но в дубле быстро набирал форму, — рассказывал Анатолий Исаев. — Однажды в Алма-Ате наш дублирующий состав выигрывал у «Кайрата» со счетом 5:0 и спокойно доводил матч до победы, но в одном эпизоде соперник резко толкнул Огонькова в спину. В результате Михаил попал на операционный стол и ему удалили почку. На этом его игровая карьера закончилась.
«Если бы не дверь — Мишу можно было откачать»
Огоньков остался в футболе, почти 20 лет проработал в ДЮСШ «Спартака». Вот только семейная жизнь у Михаила не складывалась.
Из воспоминаний Исаева:
— У Михаила Павловича после Олимпиады в Мельбурне не сложилась не только игровая карьера, но и личная жизнь. Он женился на Мире Кольцовой, руководителе танцевального ансамбля «Березка», но прожили они всего один месяц, после чего развелись. В последние годы жизни у Огонькова была другая жена, с которой он состоял, правда, в гражданском браке. Но и с ней у него не все гладко получалось. Помню, однажды он заехал ко мне с какой-то компанией и предложил отдохнуть на природе, но я отказался. Это была наша последняя встреча. Вскоре Огоньков исчез. Казалось бы, долгое отсутствие должно было насторожить работников «Спартака», но они только через две недели стали искать его. Приехали с милиционерами к нему в Коньково на квартиру и, когда открыли дверь, обнаружили труп Огонькова.
— Причина смерти не выяснилась?
— Нет. Да этим всерьез никто и не занимался. Говорят, пропал ковер. На столе обнаружили пустую бутылку, три фужера, а на одном из них была губная помада.
В феврале 2023 года героем знаменитой рубрики «СЭ» «Разговор по пятницам» стал бывший нападающий московского «Динамо» Валерий Урин. Обозреватели издания Юрий Голышак и Александр Кружков спросили у него и про загадочный уход из жизни Огонькова.
— Вы в защитниках понимаете. Лучший в истории советского футбола?
— Наш Боря Кузнецов отлично играл, жестко. Просто здорово! Еще Миша Огоньков мне нравился. Великолепный защитник! По ногам вообще не хлестал.
— Мало кто знает, как сложилась его судьба после истории со Стрельцовым. Чем он занимался?
— Тренировал детей в «Спартаке». Самохина воспитал, Букиевских, Прудникова.
— Что ж умер в 47?
— Отравили!
— Вот это новость.
— Ведь что такое — выпить с Огоньковым? Всё! Миша мало кого к себе подпускал, но был один товарищ. Влез в душу. Приходил к Огонькову домой. Он и притащил паленую водку. Выпили — и Миша пошел в туалет. Дверь открывалась внутрь.
— Так что случилось?
— Уже отравленный, упал. Прижал дверь телом. Этот подергал: «Мишка, ты как там?» Ну ладно, проснется! Ушли.
— Гость был не один?
— Еще кто-то присутствовал. По количеству стаканов. А утром явилась девушка, с которой Огоньков жил: «Миша, Миша!» Дверь не открывается. Вызвала капитана милиции, Мишкиного друга. Тот прибежал, взломал дверь — а Огоньков уже мертвый.
— Этот приятель, угостивший водкой, из футбольной тусовки?
— Крутился среди футболистов. Болельщик из приближенных. Торговал чем-то...
— Потом его встречали?
— Да постоянно. Он тоже болел после пьянки. Но меньше выпил, спасся. Если бы не дверь — Мишу можно было откачать.
Михаилу Олеговичу Огонькову было всего 47 лет.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
|
5
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
6
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
7
|ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|9-4
|7
|
8
|Рубин
|5
|2
|1
|2
|9-11
|7
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
11
|Динамо Мх
|5
|1
|2
|2
|2-4
|5
|
12
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
13
|Акрон
|5
|1
|1
|3
|7-9
|4
|
14
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
15
|Ахмат
|5
|0
|3
|2
|1-7
|3
|
16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|- : -
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|- : -
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0