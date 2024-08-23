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Сегодня, 16:45

«Зенит» — это надолго. Вендел и Клаудиньо продлили контракты

Вендел и Клаудиньо продлили контракты с «Зенитом» до конца сезона-2027/28
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Вендел и Клаудиньо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Хотя оба сомневались.

Питерцы любят долгие контракты. После завоевания шестого чемпионства «Зенит» продлил соглашение с главным тренером Сергеем Семаком — до конца сезона-2029/30. Объявили об этом еще раньше, все для того, чтобы поддержать специалиста в непростой гонке за золото.

Теперь дошла очередь до футболистов. Среди сильнейших игроков «Зенита» почти у всех долгие соглашения — в среднем до 2027 или 2028 года. Судя по данным Transfermarkt, раньше контракты истекают только у Михаила Кержакова (2025), Родригао (2025), Вячеслава Караваева, Ильзата Ахметова (оба — 2026), Александра Ерохина и Ивана Сергеева (оба — 2025).

Нет нужды срочно продлевать кого-то из вышеперечисленных — так что, на первый взгляд, этим летом пролонгаций не ожидалось. Но две кандидатуры все же были — бразильцы Вендел и Клаудиньо. Несмотря на то что у обоих соглашения действовали еще три года, «Зениту» понадобилось их расширить. Зачем?

Вероятно, все дело в том, что оба уже не раз за годы в Санкт-Петербурге показывали характер и периодически пытались покинуть клуб. Вендел практически всю карьеру в «Зените» опаздывал на сборы и дважды порывался окончательно уехать из России. В 2022-м ситуацию чуть притушили продлением контракта, но позднее она разгорелась вновь.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

С Клаудиньо этим летом и вовсе развернулась закулисная драма. Бразилец хотел во «Фламенго» (трансфер был близок), предложение о продлении контракта с «Зенитом» отклонил — в какой-то момент казалось, что он уже «на чемоданах».

Оба футболиста — полезные, но в то же время проблемные активы. Пожалуй, самые проблемные в «Зените». Поэтому очередное продление (либо продажа, но это трудный путь) выглядело отличным вариантом. Оно и случилось — причем, похоже, переговоры в этот раз шли куда тяжелее. В прошлый раз оба полузащитника продлили контракты на два года, в этот раз — тоже на два, но уже по схеме «1+1».

Александр Соболев, Артем Дзюба, Керем Актюркоглу (слева направо). Трансферы РПЛ: «Спартак» хочет подписать Актюркоглу, Дзюба может перейти в «Крылья», где окажется Соболев?

«Зенит» снова хорошо сработал, потушив кризисную ситуацию и сохранив лидеров. Но надолго ли? Эффекта от прошлого продления с трудом хватило на два сезона.

Клаудиньо
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
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24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
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24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

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Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

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