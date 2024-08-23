«Зенит» — это надолго. Вендел и Клаудиньо продлили контракты
Питерцы любят долгие контракты. После завоевания шестого чемпионства «Зенит» продлил соглашение с главным тренером Сергеем Семаком — до конца сезона-2029/30. Объявили об этом еще раньше, все для того, чтобы поддержать специалиста в непростой гонке за золото.
Теперь дошла очередь до футболистов. Среди сильнейших игроков «Зенита» почти у всех долгие соглашения — в среднем до 2027 или 2028 года. Судя по данным Transfermarkt, раньше контракты истекают только у Михаила Кержакова (2025), Родригао (2025), Вячеслава Караваева, Ильзата Ахметова (оба — 2026), Александра Ерохина и Ивана Сергеева (оба — 2025).
Нет нужды срочно продлевать кого-то из вышеперечисленных — так что, на первый взгляд, этим летом пролонгаций не ожидалось. Но две кандидатуры все же были — бразильцы Вендел и Клаудиньо. Несмотря на то что у обоих соглашения действовали еще три года, «Зениту» понадобилось их расширить. Зачем?
Вероятно, все дело в том, что оба уже не раз за годы в Санкт-Петербурге показывали характер и периодически пытались покинуть клуб. Вендел практически всю карьеру в «Зените» опаздывал на сборы и дважды порывался окончательно уехать из России. В 2022-м ситуацию чуть притушили продлением контракта, но позднее она разгорелась вновь.
С Клаудиньо этим летом и вовсе развернулась закулисная драма. Бразилец хотел во «Фламенго» (трансфер был близок), предложение о продлении контракта с «Зенитом» отклонил — в какой-то момент казалось, что он уже «на чемоданах».
Оба футболиста — полезные, но в то же время проблемные активы. Пожалуй, самые проблемные в «Зените». Поэтому очередное продление (либо продажа, но это трудный путь) выглядело отличным вариантом. Оно и случилось — причем, похоже, переговоры в этот раз шли куда тяжелее. В прошлый раз оба полузащитника продлили контракты на два года, в этот раз — тоже на два, но уже по схеме «1+1».
«Зенит» снова хорошо сработал, потушив кризисную ситуацию и сохранив лидеров. Но надолго ли? Эффекта от прошлого продления с трудом хватило на два сезона.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
|
5
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
6
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
7
|ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|9-4
|7
|
8
|Рубин
|5
|2
|1
|2
|9-11
|7
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
11
|Динамо Мх
|5
|1
|2
|2
|2-4
|5
|
12
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
13
|Акрон
|5
|1
|1
|3
|7-9
|4
|
14
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
15
|Ахмат
|5
|0
|3
|2
|1-7
|3
|
16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|- : -
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|- : -
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0