Хотя оба сомневались.

Питерцы любят долгие контракты. После завоевания шестого чемпионства «Зенит» продлил соглашение с главным тренером Сергеем Семаком — до конца сезона-2029/30. Объявили об этом еще раньше, все для того, чтобы поддержать специалиста в непростой гонке за золото.

Теперь дошла очередь до футболистов. Среди сильнейших игроков «Зенита» почти у всех долгие соглашения — в среднем до 2027 или 2028 года. Судя по данным Transfermarkt, раньше контракты истекают только у Михаила Кержакова (2025), Родригао (2025), Вячеслава Караваева, Ильзата Ахметова (оба — 2026), Александра Ерохина и Ивана Сергеева (оба — 2025).

Нет нужды срочно продлевать кого-то из вышеперечисленных — так что, на первый взгляд, этим летом пролонгаций не ожидалось. Но две кандидатуры все же были — бразильцы Вендел и Клаудиньо. Несмотря на то что у обоих соглашения действовали еще три года, «Зениту» понадобилось их расширить. Зачем?

Вероятно, все дело в том, что оба уже не раз за годы в Санкт-Петербурге показывали характер и периодически пытались покинуть клуб. Вендел практически всю карьеру в «Зените» опаздывал на сборы и дважды порывался окончательно уехать из России. В 2022-м ситуацию чуть притушили продлением контракта, но позднее она разгорелась вновь.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

С Клаудиньо этим летом и вовсе развернулась закулисная драма. Бразилец хотел во «Фламенго» (трансфер был близок), предложение о продлении контракта с «Зенитом» отклонил — в какой-то момент казалось, что он уже «на чемоданах».

Оба футболиста — полезные, но в то же время проблемные активы. Пожалуй, самые проблемные в «Зените». Поэтому очередное продление (либо продажа, но это трудный путь) выглядело отличным вариантом. Оно и случилось — причем, похоже, переговоры в этот раз шли куда тяжелее. В прошлый раз оба полузащитника продлили контракты на два года, в этот раз — тоже на два, но уже по схеме «1+1».

«Зенит» снова хорошо сработал, потушив кризисную ситуацию и сохранив лидеров. Но надолго ли? Эффекта от прошлого продления с трудом хватило на два сезона.