Вспомни 15 самых дорогих трансферов россиян в Европу

Матвей Сафонов — в Париже! «ПСЖ» скоро объявит о трансфере российского вратаря. По информации Фабрицио Романо, французский клуб все оформит уже в этом месяце.



А мы решили вспомнить переходы других наших игроков в европейские лиги. Сможешь назвать 15 самых дорогих трансферов россиян из чемпионата России? Сафонова в этом списке пока нет, но звезд очень много!



Все данные указаны по версии Transfermarkt.