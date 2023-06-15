Малком и Дзюба — самые яркие игроки. Федотов — лучший тренер. Так считают авторы «СЭ»

Наши журналисты ответили на ключевые вопросы по сезону-2022/23.

— Момент, который вы не забудете?

Вячеслав Короткин, заместитель главного редактора:

— Для меня это не один момент, а целая серия эпизодов — множество ошибок арбитров. Судьи допускали результативные промахи буквально в каждом туре — и не по одному. В итоге чемпионат превратился в соревнование фейлов рефери.

Константин Алексеев, шеф отдела футбола:

— Футбольный хайлайт — гол Сергеева «Спартаку» в компенсированное время, который принес золото «Зениту». Яркий матч получился. Из околофутбольного — драка спартаковцев и зенитовцев в кубковой встрече.

Артем Калинин, шеф отдела эксклюзивной информации:

— Не момент, а сразу целая серия матчей «Акрона» в Кубке России, где клуб первой лиги выбил последовательно «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак». На мой взгляд, эти матчи команды Евгения Калешина показывают, что Кубок России должен состоять из одной игры на вылет — везде и всегда! Потому что только в таком формате есть нерв, жизнь и интрига. А Double Elimination оставьте, пожалуйста, Кубку лиги.

Леонид Волотко, заместитель шефа отдела футбола:

— Решающий сейв Акинфеева в «Лужниках» и его эмоции от победы в Кубке России. Последний раз такую радость Игоря мы видели во время ЧМ-2018. И, кажется, ради таких моментов он до сих пор в деле.

Марк Бессонов, заместитель шефа отдела футбола:

— Лучше всего запоминается что-то необычное и редкое, потому как тут пройти мимо драки в зимнем матче «Зенита» и «Спартака»?

Виталий Айрапетов, корреспондент:

— Спасения Акинфеева в серии пенальти в суперфинале Кубка России против «Краснодара». От Игоря исходила такая уверенность, что даже после того, как «быки» повели в счете, я не сомневался — трофей возьмут именно армейцы. Жест спартаковца Соболева в адрес защитника ЦСКА Роши тоже врезался в память. Хочется верить, что в следующем сезоне форвард красно-белых своими результативными действиями на поле заставит забыть об этой некрасивой истории.

Владислав Зимагулов, корреспондент:

— Радость Спартака Гогниева после гола Садыгова, когда счет был 6:0 в пользу «Динамо». Его реакция напомнила мем This is Fine про горящий дом — «Химки» выглядели просто ужасно, но тренер на 93-й минуте отмечал гол так, будто это что-то поменяло.

Артем Белинин, корреспондент:

— Поражение «Ростова» от ЦСКА со счетом 1:4. Южане реально могли забрать серебро, но получили жесточайшую пощечину — вряд ли это затмило хороший сезон, но многое перечеркнуло.

Евгений Коростелев, шеф отдела ставок:

- Очень хочется, чтобы чемпионат России как можно чаще ассоциировался не со скандалами, а с красотой и изяществом. А под такие эпитеты лучше всего подходят яркие голы. Думаю, удар Малкома через себя по воротам «Оренбурга» — тот самый момент, который забудется нескоро.

Гильермо Абаскаль и Квинси Промес. Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Кто стал открытием?

Короткин: — Гильермо Абаскаль. Несмотря на не самую удачную весну, при испанце «Спартак» ожил, на его футбол стало интересно смотреть. Продолжит тренер в том же духе — красно-белые превратятся в серьезную силу.

Алексеев: — По первой части сезона назвал бы, конечно, Сычевого. К сожалению, в «Крыльях» он потерялся. Более ровный сезон у Сперцяна и Пиняева. Их знали и раньше, но молодые футболисты вышли на новый уровень.

Калинин: — Однозначно Руслан Литвинов. Исключительно приятные впечатления как от игры, так и от общения с ним. Надеюсь, парень продолжит прогрессировать и не разделит судьбу быстро потухшего Захаряна. Наверное, для этого через два-три года нужно будет уезжать из РПЛ, если уровень лиги не вырастет. Только поменьше внимания к Медиалиге, Руслан! До добра это не доведет.

Волотко: — Артем Карпукас чуть ли не единственный игрок «Локомотива», который прогрессировал, несмотря на осенний кризис. При Галактионове полузащитник продолжил прибавлять. Дмитрия Баринова в «Локо» уже продлили, а если сохранят еще и Карпукаса, то за центр поля в ближайшие годы переживать точно не придется.

Бессонов: — Очень нравится, как прибавил Артем Карпукас — за короткое время прошел путь от игрока резерва до ключевого полузащитника команды. Очень уверенная и не по годам зрелая игра.

Айрапетов: — Пожалуй, назову Артема Дзюбу. Далеко не все верили, что после неудачного опыта в Турции ему удастся так ярко реанимировать свою карьеру в «Локомотиве». Но форвард доказал, что его рановато списывать со счетов.

Зимагулов: — Кривцов из «Краснодара». Редкий случай, когда физически крепкий игрок еще и способен принимать тонкие решения. Весной наконец-то прибавил в конкретике в атаке. Если бы не травма в концовке сезона, наверняка помог бы «Краснодару» забраться в топ-5.

Белинин: — Сергей Пиняев. Сам по себе он, конечно, давно уже не открытие, но то, как Пиняев справился на новом уровне, — очень достойно.

Коростелев: — Не уверен, можно ли назвать Сперцяна главным открытием сезона, но парень, безусловно, заслужил положительную прессу. Буду рад, если 10+12 в его исполнении за «Краснодар» не останутся без внимания европейских клубов и способствуют переезду в команду, участвующую в Лиге чемпионов.

— Три самых ярких футболиста?

Короткин: — Малком, Промес, Пиняев. Думаю, в комментариях эта тройка не нуждается.

Алексеев: — Малком — лучший игрок сезона. Барриос — шикарный опорник. И пусть будет Промес.

Калинин: — Видел не так много матчей «Зенита», но Малком однозначно лучший футболист нашего чемпионата, причем большую часть времени бразилец играет вполноги. Разумеется, это и Квинси Промес, который нашел себя через полтора года после возвращения в «Спартак». Ну и Артем Дзюба, который за три месяца после возвращения в РПЛ заставил всех говорить о себе исключительно в превосходной степени.

Волотко: — Малком — с отрывом лучший игрок РПЛ. У Чалова ярчайший сезон в карьере. Промес — важнейший и системообразующий игрок «Спартака», без которого просядет результативность всей команды.

Бессонов: — Если речь про эффектность игры — Малком, Пиняев и Сперцян.

Айрапетов: — Малком, Сперцян, Пиняев.

Зимагулов: — Малком наконец-то показал свой уровень, который ждали с первого сезона. В этом чемпионате выглядел с отрывом лучшим игроком лиги.

Дзюба — когда все его списали, боялись подписывать, взвешивали риски и сомневались, он взял и исполнил лучший перформанс весны. Во многом именно Артем помог «Локо» выбраться из нижней части таблицы.

Чалов провел свой лучший сезон в карьере, шикарно выглядел как в завершении, так и в подыгрыше. Пожалуй, среди россиян провел самый стабильный год.

Белинин: — Малком, Промес, Дзюба. С первым все ясно, второй оставил смазанные впечатления, но статистика топовая. А Артем просто вернулся по-царски.

Коростелев: — Дзюба, потому что мощно вернулся в РПЛ и вспахал не только штрафные соперников, но и медиаполе. Малком, потому что без его дриблинга и ударов чемпионат был бы сильно беднее. И Соболев, потому что в паузах между бешенством был полезен для «Спартака» и все-таки накидал 13 голов.

Сергей Семак. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Лучший тренер?

Короткин: — Назову двоих. Абаскаля по уже указанным причинам и Сергея Семака: пять чемпионских титулов подряд — это мощно!

Алексеев: — У Владимира Федотова отличный сезон, Михаила Галактионова, Марцела Лички, Владимира Ивича, Сергея Ташуева... Но чья работа действительно восхищает — Сергея Семака. Смешно слышать, что с таким составом и ресурсом любой бы взял золото. Расскажите это Манчини и Луческу. Пять чемпионств подряд — это в первую очередь результат блестящей работы Семака, а потом уже руководителей, которые, конечно, создают премиальные условия.

Калинин: — В конце сезона сам задавал себе этот вопрос. Выбирал между Сергеем Ташуевым и Валерием Карпиным. Сергей Абуезидович провел блестящую работу в «Ахмате», особенно во второй части сезона, но на первое место, пожалуй, поставлю Карпина. «Ростов» лишился легионеров, ездил на выездные матчи обходными путями, но все же до последнего боролся за медали. Учитывая подбор исполнителей, который у ростовчан явно слабее, чем у ЦСКА и «Спартака», для меня Карпин в чемпионате — номер один в соотношении потенциал/результат.

Волотко: — Хочется громко аплодировать Семаку и Федотову, Личке, Ташуеву и Галактионову. Но для меня топ-1 — Карпин, который показал уникальный результат с «Ростовом». Финишировать в топ-4 без легионеров, с тяжелейшей логистикой и с такими мощными конкурентами — это реально впечатляет.

Бессонов: — ЦСКА взял Кубок России и занял второе место. Так как ресурс у столичных команд плюс-минус равный, логично будет назвать Федотова. Хотя и работу Лички не отметить невозможно. В общем, привет «Оренбургу».

Айрапетов: — Владимир Федотов. Еще до начала сезона было понятно, что отобрать титул у «Зенита» практически нереально. Поэтому серебро ЦСКА и победа в кубке на сегодняшний момент — максимальный результат, которого добился Федотов.

Зимагулов: — Владимир Федотов — выиграл кубок и взял серебро. И даже в матчах с «Зенитом» его ЦСКА выглядел конкурентоспособным. Не было видно пропасти, как часто бывает в последние годы, когда питерцы громили конкурентов.

Белинин: — Федотов. В первый же сезон серебро и кубок — у него просто нет конкурентов.

Коростелев: — Владимир Федотов доказал, что не зря был переброшен из Сочи в Москву. По сути с ним армейцы выжали максимальный результат с учетом безоговорочного превосходства «Зенита» — о победе в кубке страны и втором месте в РПЛ остальным остается только мечтать.

Артем Дзюба и Сергей Пиняев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Самый эффективный и провальный трансферы?

Короткин: — Из первой категории — приобретение Дзюбы и Пиняева «Локомотивом». С ними (как и с Глушенковым) команда полностью изменилась, стала похожа именно на футбольный коллектив, а не на набор отдельных игроков, как было до зимней паузы. Из второй — переход Бакаева в «Зенит». В Петербурге экс-спартаковец потерялся, большую часть времени проводя по принципу «поле вижу, мяч держу, на скамеечке сижу».

Алексеев: — Эффективные — Вера, Мойзес, Дзюба, Пиняев, Лантратов. Не оправдали ожиданий — Бакаев, Кассьерра, Агаларов, Дуарте.

Калинин: — В соотношении цена/качество не могу рассматривать свободных агентов, так как они приходят официально бесплатно, поэтому Зелимхана Бакаева тут не будет. Самым провальным назову трансфер Маттео Кассьеры из «Сочи» в «Зенит» за 4,5 миллиона евро. А самым эффективным — переход Лукаса Веры из «Лануса» в «Оренбург».

Волотко: — В плане трансферной эффективности, конечно, нет равных новым боссам «Локомотива». Дзюба — суперпопадание, Глушенков и Лантратов — точечное усиление ключевых позиций. А Пиняев — идеальная сделка: вундеркинд поможет команде в ближайшие пару лет и гарантированно окупит вложения при перепродаже. Если, конечно, она случится.

С провальными сделками тоже все понятно: Кассьеру год назад все называли следующим лучшим бомбардиром РПЛ. Агаларов даже близко не сохранил результативность, которая была в «Уфе». А у Бакаева просто минус год в профессиональной карьере.

Матео Кассьерра. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бессонов: — Очевидно, «Локомотив» попал в яблочко с подписанием Дзюбы, что помогло команде преобразиться весной. Среди провальных всплывают в голове несколько вариантов, но назову Агаларова — слишком резкий контраст с прошлым сезоном.

Айрапетов: — Селекция «Локомотива» полностью себя оправдала. Галактионов, Дзюба, Пиняев, Глушенков однозначно усилили команду. Предположу, что в следующем сезоне «Локо» с этим составом окажется в медалях. Пока неудачным трансфером выглядит приобретение «Спартаком» защитника Дуарте. Да и нападающий Писарский, похоже, совершил ошибку, сменив «Оренбург», на «Крылья Советов». Весной форвард, который по итогам первой части сезона претендовал на звание лучшего бомбардира чемпионата, не забил в РПЛ ни одного гола.

Зимагулов: — Эффективный без вариантов переход Дзюбы. Его появление встряхнуло «Локомотив», который в первом круге выглядел просто безнадежно, а с Артемом предстал другой командой. Даже весной матчи, которые он пропускал, «Локо» проводил слабее.

Провальный — Зелимхан Бакаев в «Зените» просто потерял год карьеры. Грустно видеть, как сильный по меркам РПЛ футболист, вместо того чтобы играть, наблюдает за чемпионством «Зенита» из первого ряда.

Зелимхан Бакаев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Белинин: — Самый эффективный, вероятно, Дзюба. Перезагрузился «Локомотив» прилично. А Кассьерру справедливо отнести к провалам — статистика просто ужас.

Коростелев: — С точки зрения цены и качества потрясающий зимний выбор «Локомотива» в пользу Максима Глушенкова оказался полностью оправдан. По данным «СЭ», москвичи заплатили за атакующего полузащитника «Крыльев» 2,5 миллиона евро, а он за половину сезона сделал 5+4 во всех турнирах. Помимо этого, запомнился умным дриблингом и самоотдачей — натуральный топ.

Провальным трансфером назову Миху Мевлю, от которого «Спартак» и его фанаты наверняка ждали намного большего. Словенец должен был заменить Самюэля Жиго, но оказался супертравматичным и нестабильным игроком. Провел всего восемь неполных матчей в сезоне и ничем не помог команде.

Славиша Йоканович. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Главное разочарование?

Короткин: — Очень коротко: цирк в «Торпедо» и «Химках».

Алексеев: — Судейство и работа Славиши Йокановича. На контрасте с Сандро Шварцем у серба вышло провально.

Калинин: — Полупустые трибуны на большинстве матчей. И ужасное судейство с последующими нелепыми оправданиями руководителей судейского корпуса.

Волотко: — Работа ВАР и атмосфера на стадионах. А еще «Динамо» Славиши Йокановича, завалившее сезон столетия.

Бессонов: — Откровенно неприглядное «Динамо». Опять же, из-за контраста с ярким прошлым сезоном выступление в завершившемся чемпионате прямо вгоняет в тоску.

Айрапетов: — «Химки». Многое из того, что творилось по ходу сезона в этом клубе, вызывало недоумение.

Зимагулов: — Первый круг с 14 голами от Сычевого — заявка на одно из главных открытий сезона. Но в то же время был и очень слабый второй круг, который стал большим разочарованием. Поначалу казалось, что в России появился еще один яркий форвард. Но весенний отрезок затмил период в «Оренбурге» — в Самаре Писарский пока выглядит инородно, из-за его игры отчасти команде и пришлось бороться за выживание до последнего тура.

Белинин: — «Спартак». Федуна нет, модный тренер, порядок с легионерами и трансферами — и все равно какая-то возня. Могли и вовсе закончить без медалей, так нельзя. К тому же пример армейцев доказывает, что в РПЛ возможно почти все, но у красно-белых почему-то не выходит.

Коростелев: — Александр Соболев — безальтернативный победитель этой рубрики. На пару с Промесом он должен был подтащить «Спартак» к «Зениту» и вклиниться в борьбу за звание лучшего бомбардира РПЛ, а вместо этого утонул в скандалах и грязных провокациях.

Сергей Карасев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Лучший судья?

Короткин: — Павел Кукуян. Один из немногих, кто ошибался редко, уверенно управляя большинством доверенных ему матчей.

Алексеев: — Пожалуй, Владислав Безбородов. Открытия — Павел Кукуян, Павел Шадыханов. Виден класс, но может лучше — это о Сергее Карасеве.

Калинин: — Для меня это уже много лет Сергей Карасев. Конечно, он ошибался, но, как в свое время говорили про Пьерлуиджи Коллину, даже это он делал уверенно. У Карасева, в отличие от всех остальных арбитров сезона, не было приступов слепоты. При этом я на 100 процентов уверен в его беспристрастности.

Волотко: — Для меня в нашем футболе есть Карасев с Безбородовым — и все остальные. Да, ошибались оба, но в плане авторитета, уверенности и карьеры именно на них должны ориентироваться все российские арбитры.

Бессонов: — После всех скандалов не хочется называть никого.

Айрапетов: — Затрудняюсь ответить. Судейских ошибок было слишком много.

Зимагулов: — Карасев — но не потому, что не ошибался и судил лучше других. Кажется, он чуть ли не единственный рефери, который в этом сезоне публично признал ошибку — помните видео от РФС с матча «Ростов» — «Зенит», в котором Сергей допустил, что не разобрался в эпизоде с пенальти в штрафной питерцев? Для РПЛ такое поведение арбитра — большая редкость.

Белинин: — В этом сезоне лучших не обнаружено.

Коростелев: — Думаю, Сергей Карасев по-прежнему с отрывом сильнейший арбитр России. В отсутствие международной практики он мог опуститься до уровня остальных менее известных коллег, но нет: судит так же здорово, без колебаний признает ошибки, а еще максимально уважителен и терпелив в общении с участниками матчей.