Агент Лички рассказал о возможной компенсации за переход тренера в «Динамо»

Сергей Новиков, представитель главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички, ответил на вопрос «СЭ» о переговорах с «Динамо».

«Действительно идут переговоры, клубы между собой общаются. Надеемся, что в ближайшее время сможем увидеть Марцела в «Динамо». Компенсация? В конце года Личка переподписал контракт с «Оренбургом», понимая, что клуб должен получить компенсацию в случае предложения. Очень порядочный ход со стороны тренера. Думаю, очень скоро будут официальные новости», — сказал Новиков «СЭ».

Во вторник, 13 июня, ряд изданий и инсайдеров сообщили, что «Динамо» договорилось с «Оренбургом» и выплатит 1 миллион евро в качестве компенсации за переход Марцела Лички в московский клуб. При этом в уральском клубе данную информацию не подтверждают.

Под руководством Лички «Оренбург» завершил сезон-2022/23 на седьмом месте в РПЛ с 46 очками в 30 матчах. 45-летний чех возглавляет оренбуржцев с августа 2020 года.