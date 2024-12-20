Дюков, Митрофанов и Каманцев подвели итоги 2024 года в российском футболе

В пятницу, 20 декабря, состоялся заключительный в 2024 году исполком РФС.

По его окончании президент РФС Александр Дюков, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов и председатель судейского комитета и председатель ЭСК Павел Каманцев ответили на все актуальные вопросы.

Каманцев: «Мы взаимодействуем с правоохранительными органами»

— Вопрос по скандалу вокруг «Крыльев Советов». Была публикация в Telegram-канале «База» о том, что Павел Каманцев рассказал про практики взяток в российском футболе.

— Есть определенное искажение слов, — начал Каманцев. — Детали той встречи, которая была с губернатором, рассказать не могу, идет доследственная проверка. Когда все будет завершено, мы узнаем всю истину. Мы на протяжении пяти лет проводим проверки матчей и судей. За это время многие заканчивали свою карьеру по разным причинам. Мы в полной мере взаимодействуем с правоохранительными органами.

— Вы говорили о практике взяток в российском футболе губернатору Самарской области?

— В таком ключе вопрос не обсуждался.

— В какие сроки планируется завершить проверку?

— Сама проверка завершена. Мы занимаемся обобщением ее результатов. Анализ предоставим правоохранительным органам на следующей неделе, в среду-четверг.

— По тому, как продвигается расследование, у вас сформировалась общая картина? К чему это приведет, будет ли уголовное дело?

— Я в контакте с правоохранительными органами. У Вячеслава Федорищева (губернатора Самарской области. — Прим. «СЭ») были основания поднять этот вопрос. Публично или не публично — его дело. Основания разобраться в клубе были. Приведет ли ситуация к процессуальным решениям, говорить преждевременно. Ситуация сложная. Основания для проверки были.

— Основания в чем?

— К сожалению, более конкретно сказать не могу. Вы же спросили, куда движется расследование. Разумные основания сомневаться в этой ситуации и проверять ее были. Не хотим помешать работе правоохранительных органов. Поэтому сейчас не можем прокомментировать детали. Проявите терпение.

— Александр Валерьевич, вы понимаете, о чем говорит Каманцев? Как вы поняли? - вопрос Дюкову.

— Я понял.

— О каких основаниях вы говорите? — вопрос Каманцеву.

— Источники губернатора являются достаточно достоверными. Сегодня конкретики не будет. Информация из источника была достойна того, чтобы в ней разобраться. Подробности узнаете по завершении проверки.

— Вы знаете, кто человек, который сказал о 36 миллионах?

— Да, я знаю.

— В посте «Базы» упоминается Дмитрий Кондратов (бывший председатель совета директоров «Пари НН». — Прим. «СЭ»). Это он сказал о 36 миллионах?

— Все ответы могут последовать только после завершения проверки правоохранительных органов. До этого времени коллеги из правоохранительных органов меня, мягко говоря, не поймут.

Максим Митрофанов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Обсуждался ли сегодня агентский регламент? Можете рассказать, какое решение по нему было принято?

Митрофанов: 1 января 2024 года ФИФА приостановило действие агентского регламента ФИФА, который регулирует все международные сделки. Соответственно, с этого момента любая международная сделка никак не ограничивается лимитом агентского вознаграждения. Клубы РПЛ ранее обратились в РФС с вопросом о выполнении рекомендаций ФИФА об отмене соответствующих ограничений для сделок, осуществляемых с российскими игроками на территории РФ.

Этот вопрос находится на рассмотрении. ФИФА рекомендовала всем национальным ассоциациям отменить свои регламенты, чтобы регулирование сделок как внутри страны, так и за рубежом было одинаково. РФС не отменил регулирование внутренних сделок и в настоящий момент ведет анализ и консультации.

— С момента последнего исполкома российские пловцы выступили под нейтральным статусом, сегодня допустили фигуристов. Чувствуете ли вы, что лед тронулся? Какое ваше мнение по нейтральному статусу?

Дюков: Что касается нашего неучастия в жеребьевке к чемпионату мира, то для того, чтобы мы там приняли участие, сначала ФИФА и УЕФА должны отменить свои решения. Пока матчи отбора не начались, теоретическая возможность принять участие сохраняется. В индивидуальных видах спорта другой подход, в командных видах спорта иначе. В следующем году я жду положительных изменений и нашего возвращения. Участие наших спортсменов в мировых первенствах — хороший знак.

— Недавно главный тренер сборной России по хоккею Роман Ротенберг заявил, что с приходом нового президента США Дональда Трампа все изменится. Может ли это повлиять и на футбол?

— Правильнее задать вопрос Роману Борисовичу.

— Он говорил про хоккей.

— Я ожидаю, что в следующем году произойдут положительные изменения. Наша сборная, клубы будут возвращены, получат право участвовать в официальных турнирах ФИФА и УЕФА.

Павел Каманцев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Каманцев: «По судьям рекомендация одна: заниматься карьерой и стремиться в РПЛ»

— РФС публикует отчеты о том, какие члены организации выдвигают вашу кандидатуру на должность президента РФС. Их почти 60. Есть ли информация, вы уже точно сможете подать заявку на выборы? С какой концепцией пойдете?

— Эти выдвижения дают мне основания участвовать в выборах. Программа формируется. В ближайшее время я ее озвучу. Хотели бы продолжить работу по реализации программ развития и проектов, которые были запущены.

— Есть ли конкуренты у Александра Дюкова на пост президента РФС? - вопрос Митрофанову.

— До 24 числа избирком принимает заявки. Потом в установленный срок будет сообщение о кандидатурах на должность президента РФС и в исполком РФС. Давайте дождемся информации избиркома.

— Если абстрагироваться от самарской истории, за период вашей работы в судействе до вас доходили сведения, что кто-то должен судьям деньги?

Каманцев: Мы всегда должны разделять источники. Если говорить о том, есть ли такие разговоры в целом, то, безусловно, да. Некоторые такие разговоры мы учитываем при назначениях, чтобы не создавать даже гипотетический конфликт интересов. Это вопрос того, насколько мы доверяем источнику. Сплетни основанием являться не могут. Вы можете помнить, что уже в период нашей работы был матч «Химки» — «Крылья Советов». Тогда ЭСК установила, что были признаки необъективного судейства с двумя ключевыми ошибками, и арбитр Алексей Матюнин завершил свою карьеру. Также были другие, менее очевидные ситуации, которые случаются, и мы стараемся чистить наши ряды.

— Было ли такое, что сотрудники или руководители клуба обращались к вам?

— Нет. Не было такого, чтобы кто-то говорил о вымогательстве.