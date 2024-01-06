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Квинси Промеса могут экстрадировать в Нидерланды? Все из-за одного видео

Промеса могут экстрадировать в Нидерланды из ОАЭ
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Квинси Промес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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К футболисту «Спартака» есть вопросы на родине.

Тревожные новости для красно-белых — 5 января нидерландское издание NH Nieuws сообщило о том, что 32-летний нападающий «Спартака» Квинси Промес может быть экстрадирован из ОАЭ на родину, где ему грозит тюремное заключение. Судя по всему, 4 января футболист отмечал день рождения в Дубае и выдал свое местоположение сам, опубликовав ролик в соцсетях. Как сообщает пресса, Служба государственного прокурора Нидерландов в курсе ситуации.

Дела для Квинси осложняются тем, что у ОАЭ и Нидерландов есть соглашение о выдаче преступников. С Россией у голландцев такого соглашения нет, в Москве Промес может чувствовать себя спокойно. Но в Дубае — другое дело.

Что сделал Промес?

В июне 2023 года футболист «Спартака» был приговорен к лишению свободы за то, что в 2020 году ударил двоюродного брата ножом в колено. Изначально Квинси хотели обвинить в покушении на убийство и посадить на 4 года, но это не доказали — в итоге игрок получил полтора года тюрьмы и штраф в 7000 евро. Промес ни разу не появился на заседаниях суда и на данный момент обжалует приговор.

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Другая причина, по которой его могут экстрадировать, — голландца подозревают в крупной наркоторговле и участии в преступной банде. По данным нидерландских изданий, форвард «Спартака» вместе с семьей вложился в 4 тонны кокаина, но партию перехватили в Антверпене. Кроме того, считается, что Промес в 2019 году якобы выплатил крупному наркодилеру Питеру Вортелу 250 тысяч евро в качестве компенсации за 400 килограммов украденного кокаина. Форвард «Спартака», как утверждают медиа, ссылаясь на Генпрокуратуру Нидерландов, участвовал в транспортировке партии.

В деле по кокаину Промес пока только подозреваемый, его вина не доказана. Однако такой статус предполагает, что Квинси должен содержаться под стражей — достаточный повод запросить экстрадицию.

Квинси Промес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Квинси попался из-за видео с Депаем

О том, что Промес может находиться в Дубае, стало известно 4 января — в день рождения футболиста. Тогда в официальном аккаунте Квинси в соцсетях появилось видео, на котором ему вручают дорогое ювелирное украшение — цепь в бриллиантах с надписью MASK. Среди прочих на кадрах можно заметить нападающего «Атлетико» Мемфиса Депая.

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На видео ничего не говорит о том, что дело происходит в Дубае, кроме надписи из заставки. Компания, создавшая украшение для Промеса, вообще базируется в Лондоне. Впрочем, в видео ювелирной компании, размещенном на их аккаунте и подписанном «русские деньги», футболист «Спартака» находится явно не в российских пейзажах.

Когда и где Промес действительно получил подарок, неизвестно.

Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как отреагировал «Спартак»?

В клубе пока хранят молчание — только юрист красно-белых Татьяна Завьялова в разговоре с «СЭ» отреагировала на ситуацию: «Если решение суда вступит в законную силу, возможно, она когда-нибудь случится. Но так как приговор еще не вступил в силу, об экстрадиции, мне кажется, рановато говорить».

Адвокат Игорь Бушманов в разговоре с «СЭ» также отреагировал на информацию: «Существенное обстоятельство, которое может повлиять на отказ в его выдаче в случае поступления соответствующего запроса, то, что приговор, постановленный нидерландским судом, не вступил в законную силу, поскольку находится в стадии апелляционного обжалования. Кроме того, на принятие решения об отказе могут повлиять и общеполитические обстоятельства, в частности теплые отношения между ОАЭ и Россией».

В прошлом году Промес пропустил сборы «Спартака» в ОАЭ и Турции по «личным причинам». В этом году, по данным «СЭ», футболист получил резидентскую визу, благодаря которой без проблем может пересекать границу.

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Краснодар – Рубин
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