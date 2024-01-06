Квинси Промеса могут экстрадировать в Нидерланды? Все из-за одного видео

К футболисту «Спартака» есть вопросы на родине.

Тревожные новости для красно-белых — 5 января нидерландское издание NH Nieuws сообщило о том, что 32-летний нападающий «Спартака» Квинси Промес может быть экстрадирован из ОАЭ на родину, где ему грозит тюремное заключение. Судя по всему, 4 января футболист отмечал день рождения в Дубае и выдал свое местоположение сам, опубликовав ролик в соцсетях. Как сообщает пресса, Служба государственного прокурора Нидерландов в курсе ситуации.

Дела для Квинси осложняются тем, что у ОАЭ и Нидерландов есть соглашение о выдаче преступников. С Россией у голландцев такого соглашения нет, в Москве Промес может чувствовать себя спокойно. Но в Дубае — другое дело.

Что сделал Промес?

В июне 2023 года футболист «Спартака» был приговорен к лишению свободы за то, что в 2020 году ударил двоюродного брата ножом в колено. Изначально Квинси хотели обвинить в покушении на убийство и посадить на 4 года, но это не доказали — в итоге игрок получил полтора года тюрьмы и штраф в 7000 евро. Промес ни разу не появился на заседаниях суда и на данный момент обжалует приговор.

Другая причина, по которой его могут экстрадировать, — голландца подозревают в крупной наркоторговле и участии в преступной банде. По данным нидерландских изданий, форвард «Спартака» вместе с семьей вложился в 4 тонны кокаина, но партию перехватили в Антверпене. Кроме того, считается, что Промес в 2019 году якобы выплатил крупному наркодилеру Питеру Вортелу 250 тысяч евро в качестве компенсации за 400 килограммов украденного кокаина. Форвард «Спартака», как утверждают медиа, ссылаясь на Генпрокуратуру Нидерландов, участвовал в транспортировке партии.

В деле по кокаину Промес пока только подозреваемый, его вина не доказана. Однако такой статус предполагает, что Квинси должен содержаться под стражей — достаточный повод запросить экстрадицию.

Квинси Промес. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Квинси попался из-за видео с Депаем

О том, что Промес может находиться в Дубае, стало известно 4 января — в день рождения футболиста. Тогда в официальном аккаунте Квинси в соцсетях появилось видео, на котором ему вручают дорогое ювелирное украшение — цепь в бриллиантах с надписью MASK. Среди прочих на кадрах можно заметить нападающего «Атлетико» Мемфиса Депая.

На видео ничего не говорит о том, что дело происходит в Дубае, кроме надписи из заставки. Компания, создавшая украшение для Промеса, вообще базируется в Лондоне. Впрочем, в видео ювелирной компании, размещенном на их аккаунте и подписанном «русские деньги», футболист «Спартака» находится явно не в российских пейзажах.

Когда и где Промес действительно получил подарок, неизвестно.

Квинси Промес. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как отреагировал «Спартак»?

В клубе пока хранят молчание — только юрист красно-белых Татьяна Завьялова в разговоре с «СЭ» отреагировала на ситуацию: «Если решение суда вступит в законную силу, возможно, она когда-нибудь случится. Но так как приговор еще не вступил в силу, об экстрадиции, мне кажется, рановато говорить».

Адвокат Игорь Бушманов в разговоре с «СЭ» также отреагировал на информацию: «Существенное обстоятельство, которое может повлиять на отказ в его выдаче в случае поступления соответствующего запроса, то, что приговор, постановленный нидерландским судом, не вступил в законную силу, поскольку находится в стадии апелляционного обжалования. Кроме того, на принятие решения об отказе могут повлиять и общеполитические обстоятельства, в частности теплые отношения между ОАЭ и Россией».

В прошлом году Промес пропустил сборы «Спартака» в ОАЭ и Турции по «личным причинам». В этом году, по данным «СЭ», футболист получил резидентскую визу, благодаря которой без проблем может пересекать границу.