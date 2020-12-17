РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Промес — третий в истории «Спартака» по системе «гол+пас»

15:20
Квинси Промес. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Квинси Промес. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Теги:

Сегодня «СЭ» сообщил, что форвард Квинси Промес может вернуться в «Спартак».

В 115 матчах за красно-белых в чемпионатах России форвард Промес забил 59 голов и отдал 32 голевых передачи. Результативнее голландца в высшем дивизионе выступали только две легенды клуба — Егор Титов и Андрей Тихонов. Из легионеров в десятку лучших помимо Промеса входят бразильцы Веллитон (шестое место) и Робсон (десятое место).

(Кирилл Бурдаков)

Лидеры «Спартака» по системе «гол+пас» в чемпионатах России:

Игрок

Годы в «Спартаке»

И

Г

П

О

Егор Титов

1995-2008

324

86

84

170

Андрей Тихонов

1992-2000, 2011

192

68

51

119

Квинси Промес

2014-2018

115

59

32

91

Роман Павлюченко

2003-2008

141

69

12

81

Илья Цымбаларь

1993-1999

146

42

36

78

Веллитон

2007-2012

104

57

10

67

Владимир Бесчастных

1992-1994, 2001-2002

104

56

9

65

Дмитрий Комбаров

2010-2019

226

21

41

62

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир