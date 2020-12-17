Промес — третий в истории «Спартака» по системе «гол+пас»
Сегодня «СЭ» сообщил, что форвард Квинси Промес может вернуться в «Спартак».
В 115 матчах за красно-белых в чемпионатах России форвард Промес забил 59 голов и отдал 32 голевых передачи. Результативнее голландца в высшем дивизионе выступали только две легенды клуба — Егор Титов и Андрей Тихонов. Из легионеров в десятку лучших помимо Промеса входят бразильцы Веллитон (шестое место) и Робсон (десятое место).
(Кирилл Бурдаков)
Лидеры «Спартака» по системе «гол+пас» в чемпионатах России:
|
Игрок
|
Годы в «Спартаке»
|
И
|
Г
|
П
|
О
|
Егор Титов
|
1995-2008
|
324
|
86
|
84
|
170
|
Андрей Тихонов
|
1992-2000, 2011
|
192
|
68
|
51
|
119
|
Квинси Промес
|
2014-2018
|
115
|
59
|
32
|
91
|
Роман Павлюченко
|
2003-2008
|
141
|
69
|
12
|
81
|
Илья Цымбаларь
|
1993-1999
|
146
|
42
|
36
|
78
|
Веллитон
|
2007-2012
|
104
|
57
|
10
|
67
|
Владимир Бесчастных
|
1992-1994, 2001-2002
|
104
|
56
|
9
|
65
|
Дмитрий Комбаров
|
2010-2019
|
226
|
21
|
41
|
62
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