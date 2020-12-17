Сегодня «СЭ» сообщил, что форвард Квинси Промес может вернуться в «Спартак».

В 115 матчах за красно-белых в чемпионатах России форвард Промес забил 59 голов и отдал 32 голевых передачи. Результативнее голландца в высшем дивизионе выступали только две легенды клуба — Егор Титов и Андрей Тихонов. Из легионеров в десятку лучших помимо Промеса входят бразильцы Веллитон (шестое место) и Робсон (десятое место).

(Кирилл Бурдаков)

Лидеры «Спартака» по системе «гол+пас» в чемпионатах России: