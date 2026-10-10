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Крылья Советов — Спартак 10 октября 2026: пресс-конференция Хуана Карлоса Карседо после ничьей в Самаре

«Нам предстоит проанализировать, почему сегодня были такие проблемы». Карседо — после ничьей в Самаре

Микеле Антонов
Корреспондент
Хуан Карлос Карседо.
Фото ФК «Спартак»

Слова главного тренера «Спартака» после потери очков в матче с «Крыльями Советов».

«Крылья Советов» и «Спартак» сыграли вничью в матче 10-го тура РПЛ — 1:1.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
10 октября, 17:30. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
1:1
Спартак

Красно-белые остались в меньшинстве на 24-й минуте — красную карточку получил Александр Максименко. На 79-й минуте Манфред Угальде открыл счет. Однако самарцы успели отыграться благодаря голу Мартина Крамарича.

— Сегодня было много забросов за спину в простых ситуациях. С чем вы это связываете? — спросили Карседо на пресс-конференции.

— Единоборства были жесткими. В целом нам не очень давалась борьба за мяч. Первый тайм провели плохо. Дальше было получше. В любом случае надо будет все проанализировать, чтобы найти причины.

— Позитивный момент матча — выход Помазуна. Сколько таких игр нужно ему провести, чтобы выиграть конкуренцию?

— Самое важное, что футболисты, которые находятся на скамейке, всегда готовы и заряжены. Сегодня у него не было возможности полноценно размяться. Я понимаю, насколько это сложно — выходить в такую игру. Тем не менее Илья сыграл очень сконцентрированно, сделал 2-3 хороших спасения. Конкуренция продолжается, посмотрим.

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— Почему не выпустили Даку?

— По ходу матча приходилось принимать разные решения. Сегодня хорошо сыграл Угальде. Забил гол. Нужно было менять другие позиции. Даку получит свой шанс.

— Кто больше виноват в эпизоде с Максименко защитник или вратарь?

— Это как раз последствие длинных передач: выбор дистанции, недостаточно жестко действовали в верховой борьбе... Нам предстоит проанализировать, почему сегодня были такие проблемы, и улучшить это в следующем матче.

— С начала второго тайма «Спартак» оборонялся. Это был план или соперник вынудил так низко сесть?

— Да, у нас был именно такой план. Мы понимали, что «Крылья» проводят хороший матч. Мы не могли высоко прессинговать, поэтому сели в низкий блок, ждали шанса. Говорили с ребятами, что будут контратаки. У нас получилось 2-3 хороших момента, могли выигрывать.

— Почему вы не играли товарищеские матчи в эту международную паузу?

— Часто после возвращения особенно для сборников трудно сразу найти концентрацию, быстро перестроиться. Мы хорошо потрудились последние три недели. Планировали поработать над новыми деталями... Приняли такое решение. Нужно проанализировать, почему сегодня первые 25-30 минут провели так.

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Хуан Карлос Карседо
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ФК Крылья Советов (Самара)
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
10
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
13
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх 4 : 0
10.10 15:15 Факел – Локомотив 0 : 5
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак 1 : 1
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

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 7
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Динамо Мх

 5
П
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Педро

Зенит

 4
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Маркиньос

Спартак

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Юрий Горшков

Крылья Советов

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Матеус Рейс
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