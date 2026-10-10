«Нам предстоит проанализировать, почему сегодня были такие проблемы». Карседо — после ничьей в Самаре

Слова главного тренера «Спартака» после потери очков в матче с «Крыльями Советов».

«Крылья Советов» и «Спартак» сыграли вничью в матче 10-го тура РПЛ — 1:1.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

10 октября, 17:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

Красно-белые остались в меньшинстве на 24-й минут е — красную карточку получил Александр Максименко. На 79-й минуте Манфред Угальде открыл счет. Однако самарцы успели отыгра ться благодаря голу Мартина Крамарича.

— Сегодня было много забросов за спину в простых ситуациях. С чем вы это связываете? — спросили Карседо на пресс-конференции.

— Единоборства были жесткими. В целом нам не очень давалась борьба за мяч. Первый тайм провели плохо. Дальше было получше. В любом случае надо будет все проанализировать, чтобы найти причины.

— Позитивн ый момент матча — выход Помазуна. Сколько таких игр нужно ему провести, чтобы выиграть конкуренцию?

— Самое важное, что футболисты, которые находятся на скамейке, всегда готовы и заряжены. Сегодня у него не было возможности полноценно размяться. Я понимаю, насколько это сложно — выходить в так ую игру . Тем не менее Илья сыграл очень сконцентрирован н о, сделал 2-3 хороших спасения. Конкуренция продолжается, посмотрим .

— Почему не выпустили Даку?

— По ходу матча приходилось принимать разные решения. Сегодня хорошо сыграл Угальде. Забил гол. Нужно было менять другие позиции. Даку получит свой шанс.

— Кто больше виноват в эпизоде с Максименко — защитник или вратарь?

— Это как раз последствие длинны х передач: выбор дистанции, недостаточно жестко действовали в верховой борьбе... Нам предстоит проанализировать, почему сегодня были такие проблемы, и улучшить это в следующем матче.

— С начала второго тайма «Спартак» оборонялся. Это был план или соперник вынудил так низко сесть?

— Да, у нас был именно такой план. Мы понимали, что «Крылья» проводят хороший матч. Мы не могли высоко прессинговать, поэтому сели в низкий блок, ждали шанса. Говорили с ребятами, что будут контратаки. У нас получилось 2-3 хороших момента, могли выигрывать.

— Почему вы не играли товарищеские матчи в эту международную паузу?