«Нам предстоит проанализировать, почему сегодня были такие проблемы». Карседо — после ничьей в Самаре
Слова главного тренера «Спартака» после потери очков в матче с «Крыльями Советов».
«Крылья Советов» и «Спартак» сыграли вничью в матче 10-го тура РПЛ — 1:1.
Красно-белые остались в меньшинстве на 24-й минуте — красную карточку получил Александр Максименко. На 79-й минуте Манфред Угальде открыл счет. Однако самарцы успели отыграться благодаря голу Мартина Крамарича.
— Сегодня было много забросов за спину в простых ситуациях. С чем вы это связываете? — спросили Карседо на пресс-конференции.
— Единоборства были жесткими. В целом нам не очень давалась борьба за мяч. Первый тайм провели плохо. Дальше было получше. В любом случае надо будет все проанализировать, чтобы найти причины.
— Позитивный момент матча — выход Помазуна. Сколько таких игр нужно ему провести, чтобы выиграть конкуренцию?
— Самое важное, что футболисты, которые находятся на скамейке, всегда готовы и заряжены. Сегодня у него не было возможности полноценно размяться. Я понимаю, насколько это сложно — выходить в такую игру. Тем не менее Илья сыграл очень сконцентрированно, сделал 2-3 хороших спасения. Конкуренция продолжается, посмотрим.
— Почему не выпустили Даку?
— По ходу матча приходилось принимать разные решения. Сегодня хорошо сыграл Угальде. Забил гол. Нужно было менять другие позиции. Даку получит свой шанс.
— Кто больше виноват в эпизоде с Максименко — защитник или вратарь?
— Это как раз последствие длинных передач: выбор дистанции, недостаточно жестко действовали в верховой борьбе... Нам предстоит проанализировать, почему сегодня были такие проблемы, и улучшить это в следующем матче.
— С начала второго тайма «Спартак» оборонялся. Это был план или соперник вынудил так низко сесть?
— Да, у нас был именно такой план. Мы понимали, что «Крылья» проводят хороший матч. Мы не могли высоко прессинговать, поэтому сели в низкий блок, ждали шанса. Говорили с ребятами, что будут контратаки. У нас получилось 2-3 хороших момента, могли выигрывать.
— Почему вы не играли товарищеские матчи в эту международную паузу?
— Часто после возвращения — особенно для сборников — трудно сразу найти концентрацию, быстро перестроиться. Мы хорошо потрудились последние три недели. Планировали поработать над новыми деталями... Приняли такое решение. Нужно проанализировать, почему сегодня первые 25-30 минут провели так.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
10
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
13
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|1 : 0
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|4 : 0
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|0 : 5
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|1 : 1
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1