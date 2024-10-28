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Кордоба — невероятный! Джон тащит «Краснодар» к чемпионству

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Джон Кордоба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Константин Алексеев — о сумасшедшем перформансе колумбийца в матче с «Крыльями Советов».

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
28 окт, 18:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
1:2
Краснодар

Что сотворил Кордоба в матче с «Крыльями Советов»! Он же практически не смотрел на ворота, на расположение голкипера. Мельком кинул взгляд, возможно, еще до получения мяча, а потом жахнул по невероятной траектории откуда-то от боковой линии за шиворот Ивану Ломаеву. Тот оторопел, сам не поверил, что такое реально, и как-то неловко провожал залетающий в сетку мяч вместо попытки спасти. А Мурад Мусаев схватился за голову.

Конечно, тут есть вина голкипера, далеко не первый раз пропускающего из-за своего авантюризма, но каков почерк настоящего мастера-форварда! Пожалуй, лучшего игрока нынешней РПЛ (простите, Тюкавин, Вендел, Глушенков). Нужны невероятная уверенность в своих силах, чтобы решиться на такой удар с ходу, и высокое мастерство, чтобы отправить мяч по единственно верной траектории.

Сколько там просил Джон летом у «Спартака»? Пять миллионов евро в год? Сложите зарплаты Абены, Виллиана Жозе и Мангаша, отдайте Кордобе, и будет вам счастье. Говорят, зимой красно-белые предпримут новую попытку забрать 31-летнего колумбийца.

Джон Кордоба и&nbsp;Александр Солдатенков в&nbsp;матче РПЛ &laquo;Крылья Советов&raquo; и &laquo;Краснодар&raquo;. 28&nbsp;октября 2024 года. «А что, так можно было?!» Кордоба уже забил гол сезона — это надо видеть

Но отдаст ли его теперь Сергей Галицкий? Если у него и возникали какие-то сомнения, то они должны испариться после Самары. Владелец «Краснодара» никогда не гнался за финансовой выгодой, умел отказывать, а сейчас, когда его команда лидирует в чемпионате, вряд ли захочет расставаться со своим главным активом. Футболистом, который тащит «быков» к золоту. И умеет делать на поле невероятные вещи.

Джон Кордоба
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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30 тур
26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 1 : 1
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 0 : 0
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 2 : 3
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 1 : 2
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 0 : 2
27.10 16:30
Химки – Динамо
 3 : 4
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 1 : 1
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
 1 : 2
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ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Райан Сенхаджи

Райан Сенхаджи

Факел

 8 1 2
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