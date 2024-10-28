Кордоба — невероятный! Джон тащит «Краснодар» к чемпионству
Константин Алексеев — о сумасшедшем перформансе колумбийца в матче с «Крыльями Советов».
Что сотворил Кордоба в матче с «Крыльями Советов»! Он же практически не смотрел на ворота, на расположение голкипера. Мельком кинул взгляд, возможно, еще до получения мяча, а потом жахнул по невероятной траектории откуда-то от боковой линии за шиворот Ивану Ломаеву. Тот оторопел, сам не поверил, что такое реально, и как-то неловко провожал залетающий в сетку мяч вместо попытки спасти. А Мурад Мусаев схватился за голову.
Конечно, тут есть вина голкипера, далеко не первый раз пропускающего из-за своего авантюризма, но каков почерк настоящего мастера-форварда! Пожалуй, лучшего игрока нынешней РПЛ (простите, Тюкавин, Вендел, Глушенков). Нужны невероятная уверенность в своих силах, чтобы решиться на такой удар с ходу, и высокое мастерство, чтобы отправить мяч по единственно верной траектории.
Сколько там просил Джон летом у «Спартака»? Пять миллионов евро в год? Сложите зарплаты Абены, Виллиана Жозе и Мангаша, отдайте Кордобе, и будет вам счастье. Говорят, зимой красно-белые предпримут новую попытку забрать 31-летнего колумбийца.
Но отдаст ли его теперь Сергей Галицкий? Если у него и возникали какие-то сомнения, то они должны испариться после Самары. Владелец «Краснодара» никогда не гнался за финансовой выгодой, умел отказывать, а сейчас, когда его команда лидирует в чемпионате, вряд ли захочет расставаться со своим главным активом. Футболистом, который тащит «быков» к золоту. И умеет делать на поле невероятные вещи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|10
|3
|0
|27-6
|33
|
2
|Зенит
|13
|9
|3
|1
|29-5
|30
|
3
|Локомотив
|13
|9
|1
|3
|27-17
|28
|
4
|Динамо
|13
|8
|2
|3
|27-15
|26
|
5
|ЦСКА
|13
|7
|3
|3
|22-7
|24
|
6
|Спартак
|13
|6
|4
|3
|19-12
|22
|
7
|Рубин
|13
|5
|3
|5
|16-20
|18
|
8
|Акрон
|13
|3
|4
|6
|17-26
|13
|
9
|Ростов
|13
|3
|4
|6
|16-24
|13
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|3
|7
|12-19
|12
|
11
|Динамо Мх
|13
|2
|6
|5
|6-11
|12
|
12
|Пари НН
|13
|3
|3
|7
|12-24
|12
|
13
|Химки
|13
|2
|5
|6
|14-24
|11
|
14
|Факел
|13
|2
|5
|6
|8-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|1
|6
|6
|12-25
|9
|
16
|Оренбург
|13
|1
|5
|7
|15-24
|8
|26.10
|14:00
|
Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|26.10
|16:30
|
ЦСКА – Факел
|0 : 0
|26.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|2 : 3
|27.10
|12:00
|
Оренбург – Рубин
|1 : 2
|27.10
|14:15
|
Пари НН – Спартак
|0 : 2
|27.10
|16:30
|
Химки – Динамо
|3 : 4
|27.10
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|1 : 1
|28.10
|18:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|1 : 2
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
|1
|3
|
|
Райан Сенхаджи
Факел
|8
|1
|2