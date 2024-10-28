Кордоба — невероятный! Джон тащит «Краснодар» к чемпионству

Константин Алексеев — о сумасшедшем перформансе колумбийца в матче с «Крыльями Советов».

Что сотворил Кордоба в матче с «Крыльями Советов»! Он же практически не смотрел на ворота, на расположение голкипера. Мельком кинул взгляд, возможно, еще до получения мяча, а потом жахнул по невероятной траектории откуда-то от боковой линии за шиворот Ивану Ломаеву. Тот оторопел, сам не поверил, что такое реально, и как-то неловко провожал залетающий в сетку мяч вместо попытки спасти. А Мурад Мусаев схватился за голову.

Конечно, тут есть вина голкипера, далеко не первый раз пропускающего из-за своего авантюризма, но каков почерк настоящего мастера-форварда! Пожалуй, лучшего игрока нынешней РПЛ (простите, Тюкавин, Вендел, Глушенков). Нужны невероятная уверенность в своих силах, чтобы решиться на такой удар с ходу, и высокое мастерство, чтобы отправить мяч по единственно верной траектории.

Сколько там просил Джон летом у «Спартака»? Пять миллионов евро в год? Сложите зарплаты Абены, Виллиана Жозе и Мангаша, отдайте Кордобе, и будет вам счастье. Говорят, зимой красно-белые предпримут новую попытку забрать 31-летнего колумбийца.

Но отдаст ли его теперь Сергей Галицкий? Если у него и возникали какие-то сомнения, то они должны испариться после Самары. Владелец «Краснодара» никогда не гнался за финансовой выгодой, умел отказывать, а сейчас, когда его команда лидирует в чемпионате, вряд ли захочет расставаться со своим главным активом. Футболистом, который тащит «быков» к золоту. И умеет делать на поле невероятные вещи.