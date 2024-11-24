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Сегодня, 16:30

Эмоциональная победа «Крыльев» над «Ахматом»: шедевры Самородова и Ороза, героический сейв Ломаева

«Крылья Советов» одержали волевую победу над «Ахматом» в 16-м туре РПЛ
Роман Кольцов
Корреспондент
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«Крылья Советов» одержали волевую победу над «Ахматом» (2:1) в 16-м туре РПЛ. Игорь Дмитриев забил победный гол.
Фото ФК «Крылья Советов»
Команда Осинькина прервала неудачную серию.

Воскресная программа 16-го тура РПЛ открылась матчем между «Крыльями Советов» и «Ахматом». Игра получилась событийной: красивые голы, спорные судейские решения и незабитый пенальти.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
24 нояб, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
2:1
Ахмат

Незасчитанный гол Дмитриева и проход Самородова

На 21-й минуте нападающий самарцев Игорь Дмитриев убежал один на один с Шелией и отправил мяч в сетку, но главный арбитр матча Павел Шадыханов после ВАР-проверки отменил гол. Причина: положение «вне игры».

А на 43-й минуте встречи форвард «Ахмата» Самородов исполнил шедевр, обыграв сразу несколько защитников «Крыльев». Ломаев выручил свою команду, но игрок грозненцев оказался первым на добивании. Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу коллектива Сергея Ташуева.

Невероятный удар Ороза и травма Ломаева после отражения пенальти

Во второй 45-минутке веселье продолжилось. В самом начале второй половины защитник самарцев Доминик Ороз нанес невероятный по траектории удар: подошел ближе к штрафной площади и выстрелил, а мяч от перекладины отлетел за линию ворот. В шоке был даже Игорь Осинькин.

Затем произошел еще один эпизод, после которого вмешался ВАР-центр. В ворота «Крыльев» назначили спорный пенальти — в штрафной столкнулись Ороз и Садулаев.

К «точке» подошел Даниил Уткин, но не переиграл Ломаева. Иван ценой травмы потащил удар. А через несколько минут покинул поле под аплодисменты трибун, так как не смог продолжить встречу.

Развязка

Кульминация матча наступила на 88-й минуте. Рассказов забросил в свободную зону, куда забежал Дмитриев. Игорь сблизился с Шелией и пробил точно в дальний угол — 2:1 в пользу «Крыльев». Это первая победа самарцев в РПЛ с 13 сентября.

Команда Осинькина набрала 15 очков и переместилась на 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 9 баллами идет на предпоследней, 15-й строчке.

Иван Ломаев
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Крылья Советов (Самара)
Доминик Ороз
Игорь Дмитриев (Спартак)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
10
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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Рубин – Акрон
 3 : 0
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Оренбург – Зенит
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23.11 14:15
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 1 : 2
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Химки – Краснодар
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Спартак – Локомотив
 5 : 2
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 2 : 1
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
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Пари НН – Динамо Мх
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Бителло

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Зенит

 6
И К Ж
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
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Данила Прохин

Оренбург

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