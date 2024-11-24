Эмоциональная победа «Крыльев» над «Ахматом»: шедевры Самородова и Ороза, героический сейв Ломаева
Воскресная программа 16-го тура РПЛ открылась матчем между «Крыльями Советов» и «Ахматом». Игра получилась событийной: красивые голы, спорные судейские решения и незабитый пенальти.
Незасчитанный гол Дмитриева и проход Самородова
На 21-й минуте нападающий самарцев Игорь Дмитриев убежал один на один с Шелией и отправил мяч в сетку, но главный арбитр матча Павел Шадыханов после ВАР-проверки отменил гол. Причина: положение «вне игры».
А на 43-й минуте встречи форвард «Ахмата» Самородов исполнил шедевр, обыграв сразу несколько защитников «Крыльев». Ломаев выручил свою команду, но игрок грозненцев оказался первым на добивании. Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу коллектива Сергея Ташуева.
Невероятный удар Ороза и травма Ломаева после отражения пенальти
Во второй 45-минутке веселье продолжилось. В самом начале второй половины защитник самарцев Доминик Ороз нанес невероятный по траектории удар: подошел ближе к штрафной площади и выстрелил, а мяч от перекладины отлетел за линию ворот. В шоке был даже Игорь Осинькин.
Затем произошел еще один эпизод, после которого вмешался ВАР-центр. В ворота «Крыльев» назначили спорный пенальти — в штрафной столкнулись Ороз и Садулаев.
К «точке» подошел Даниил Уткин, но не переиграл Ломаева. Иван ценой травмы потащил удар. А через несколько минут покинул поле под аплодисменты трибун, так как не смог продолжить встречу.
Развязка
Кульминация матча наступила на 88-й минуте. Рассказов забросил в свободную зону, куда забежал Дмитриев. Игорь сблизился с Шелией и пробил точно в дальний угол — 2:1 в пользу «Крыльев». Это первая победа самарцев в РПЛ с 13 сентября.
Команда Осинькина набрала 15 очков и переместилась на 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 9 баллами идет на предпоследней, 15-й строчке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|34-7
|39
|
2
|Краснодар
|16
|11
|5
|0
|34-9
|38
|
3
|Локомотив
|16
|11
|1
|4
|32-23
|34
|
4
|Спартак
|16
|9
|4
|3
|30-14
|31
|
5
|Динамо
|15
|9
|3
|3
|31-17
|30
|
6
|ЦСКА
|16
|8
|3
|5
|25-12
|27
|
7
|Рубин
|16
|6
|4
|6
|20-22
|22
|
8
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|22-27
|20
|
9
|Акрон
|16
|4
|4
|8
|19-33
|16
|
10
|Кр. Советов
|16
|4
|3
|9
|15-24
|15
|
11
|Динамо Мх
|15
|3
|6
|6
|9-14
|15
|
12
|Пари НН
|15
|4
|3
|8
|15-27
|15
|
13
|Химки
|16
|2
|7
|7
|18-30
|13
|
14
|Факел
|15
|2
|6
|7
|10-23
|12
|
15
|Ахмат
|16
|1
|6
|9
|14-31
|9
|
16
|Оренбург
|16
|1
|5
|10
|16-31
|8
|22.11
|19:00
|
Рубин – Акрон
|3 : 0
|23.11
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|0 : 1
|23.11
|14:15
|
ЦСКА – Ростов
|1 : 2
|23.11
|16:30
|
Химки – Краснодар
|2 : 2
|23.11
|18:00
|
Спартак – Локомотив
|5 : 2
|24.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|2 : 1
|24.11
|16:30
|
Факел – Динамо
|- : -
|24.11
|19:00
|
Пари НН – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|6
|1
|0
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3