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Сумасшедшая концовка в Воронеже: «Факел» вырвал ничью в матче с «Динамо» на 9-й добавленной минуте

«Факел» вырвал ничью в матче с московским «Динамо»
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Мохамед Браими и Эль Мехди Маухуб в матче «Факел» — «Динамо» (1:1) 24 ноября.
Фото ФК «Динамо»
Бело-голубые упустили возможность приблизиться к тройке лидеров.
Россия. Премьер-лига. 16-й тур
24 нояб, 16:30. Факел (Воронеж)
Факел
1:1
Динамо

Накануне основные конкуренты «Динамо» в борьбе за тройку — «Краснодар» и «Локомотив» — потеряли очки, подняв настроение бело-голубым. Но осечкой еще надо было воспользоваться, а динамовцы в Воронеже не выигрывали 23 года — с 2001-го. И после возвращения «Факела» в РПЛ у москвичей только одна победа — в первом туре нынешнего сезона.

Было понятно, что в воскресенье команде Марцела Лички придется максимально сложно. Давно травмированы трое лидеров — Лунев, Майсторович и Бителло. К тому же после паузы на матчи сборных чех решил не брать на выезд Бальбуэну, Нгамале и Гагнидзе, а Карраскаля и лучшего игрока прошлого чемпионата Тюкавина оставил в запасе. Глобальная перетасовка, которая наверняка связана еще с двумя факторами. Во-первых, среди следующей недели бело-голубых ждет ответный кубковый матч с «Локомотивом». А во-вторых, с «Факелом» нет особого смысла в креативных и тонких футболистах типа Карраскаля — их просто затопчут боевитые воронежцы. Здесь главное — не уступить в борьбе.

Игрок &laquo;Динамо&raquo; Луис Чавес (слева) празднует свой гол в&nbsp;ворота &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;. Дубль Чавеса продолжает погоню «Динамо» за тройкой. У бело-голубых лучший первый круг в XXI веке

Матч оправдал предматчевые расклады. Страсть, злость, активность хозяев при сумасшедшей поддержке трибун сразу подавили гостей. Дмитрий Пятибратов отрядил вперед мощных Каштанова и Маркова, на которых постоянно шли забросы, а те здорово цеплялись за мячи.

«Факел» был острее. А Каштанов ударом головой даже открыл счет, но при этом залез в небольшой офсайд. Еще 4-5 раз в штрафной москвичей по-настоящему загоралось, однако подводила точность — до перерыва «Факел» так ни одного удара в створ ворот на свой счет и не записал.

«Динамо», которое обычно имеет много моментов, но плохо реализовывает, на сей раз в первом тайме, наоборот, блеснуло эффективностью. Из нескольких атак бело-голубые выжали максимум. Позиция для удара не выглядела очевидной, но Фомин решился на дальний выстрел, а тот вышел идеальным — без шансов для Гудиева. 0:1.

Впрочем, и о старой проблеме «Динамо» с реализацией тоже довелось вспомнить, но уже после перерыва. Фернандес после углового бил без помех с линии вратарской. Попасть было проще, чем промахнуться, но парагваец умудрился отправить мяч выше перекладины, сохранив интригу. Как и Тюкавин — примерно с той же позиции и туда же, но головой.

В итоге в мощном по эмоциям и накалу матче случилась сумасшедшая концовка. «Факел» навалился, прижал москвичей, в ряде моментов команду выручал Лещук. В какой-то момент в штрафную на угловой пришел Гудиев, и Тюкавин целил в пустые ворота из центра поля — рядом со штангой. На 90+7-й минуте, когда воронежцы пробили мимо ворот, показалось, что это все — судья даст финальный свисток после ввода мяча. Но случилась замена, шло время, одна атака, вторая. И на 90+9-й минуте кульминация — навес, точный удар головой Гиоргобиани и невероятная радость всего Воронежа. Личка так и застыл с рукой, прижатой к часам — мол, откуда еще полторы минуты к добавленным семи?

Хозяева вытащили уже, казалось, проигранный матч, в котором своей самоотдачей и страстью заслужили ничью. «Динамо» же обидно упустило в концовке победу и шанс приблизиться к лидирующей тройке. Теперь бело-голубые идут вровень со «Спартаком».

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1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
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10
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
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16
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