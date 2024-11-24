Сумасшедшая концовка в Воронеже: «Факел» вырвал ничью в матче с «Динамо» на 9-й добавленной минуте
Накануне основные конкуренты «Динамо» в борьбе за тройку — «Краснодар» и «Локомотив» — потеряли очки, подняв настроение бело-голубым. Но осечкой еще надо было воспользоваться, а динамовцы в Воронеже не выигрывали 23 года — с 2001-го. И после возвращения «Факела» в РПЛ у москвичей только одна победа — в первом туре нынешнего сезона.
Было понятно, что в воскресенье команде Марцела Лички придется максимально сложно. Давно травмированы трое лидеров — Лунев, Майсторович и Бителло. К тому же после паузы на матчи сборных чех решил не брать на выезд Бальбуэну, Нгамале и Гагнидзе, а Карраскаля и лучшего игрока прошлого чемпионата Тюкавина оставил в запасе. Глобальная перетасовка, которая наверняка связана еще с двумя факторами. Во-первых, среди следующей недели бело-голубых ждет ответный кубковый матч с «Локомотивом». А во-вторых, с «Факелом» нет особого смысла в креативных и тонких футболистах типа Карраскаля — их просто затопчут боевитые воронежцы. Здесь главное — не уступить в борьбе.
Матч оправдал предматчевые расклады. Страсть, злость, активность хозяев при сумасшедшей поддержке трибун сразу подавили гостей. Дмитрий Пятибратов отрядил вперед мощных Каштанова и Маркова, на которых постоянно шли забросы, а те здорово цеплялись за мячи.
«Факел» был острее. А Каштанов ударом головой даже открыл счет, но при этом залез в небольшой офсайд. Еще 4-5 раз в штрафной москвичей по-настоящему загоралось, однако подводила точность — до перерыва «Факел» так ни одного удара в створ ворот на свой счет и не записал.
«Динамо», которое обычно имеет много моментов, но плохо реализовывает, на сей раз в первом тайме, наоборот, блеснуло эффективностью. Из нескольких атак бело-голубые выжали максимум. Позиция для удара не выглядела очевидной, но Фомин решился на дальний выстрел, а тот вышел идеальным — без шансов для Гудиева. 0:1.
Впрочем, и о старой проблеме «Динамо» с реализацией тоже довелось вспомнить, но уже после перерыва. Фернандес после углового бил без помех с линии вратарской. Попасть было проще, чем промахнуться, но парагваец умудрился отправить мяч выше перекладины, сохранив интригу. Как и Тюкавин — примерно с той же позиции и туда же, но головой.
В итоге в мощном по эмоциям и накалу матче случилась сумасшедшая концовка. «Факел» навалился, прижал москвичей, в ряде моментов команду выручал Лещук. В какой-то момент в штрафную на угловой пришел Гудиев, и Тюкавин целил в пустые ворота из центра поля — рядом со штангой. На 90+7-й минуте, когда воронежцы пробили мимо ворот, показалось, что это все — судья даст финальный свисток после ввода мяча. Но случилась замена, шло время, одна атака, вторая. И на 90+9-й минуте кульминация — навес, точный удар головой Гиоргобиани и невероятная радость всего Воронежа. Личка так и застыл с рукой, прижатой к часам — мол, откуда еще полторы минуты к добавленным семи?
Хозяева вытащили уже, казалось, проигранный матч, в котором своей самоотдачей и страстью заслужили ничью. «Динамо» же обидно упустило в концовке победу и шанс приблизиться к лидирующей тройке. Теперь бело-голубые идут вровень со «Спартаком».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|34-7
|39
|
2
|Краснодар
|16
|11
|5
|0
|34-9
|38
|
3
|Локомотив
|16
|11
|1
|4
|32-23
|34
|
4
|Спартак
|16
|9
|4
|3
|30-14
|31
|
5
|Динамо
|16
|9
|4
|3
|32-18
|31
|
6
|ЦСКА
|16
|8
|3
|5
|25-12
|27
|
7
|Рубин
|16
|6
|4
|6
|20-22
|22
|
8
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|22-27
|20
|
9
|Акрон
|16
|4
|4
|8
|19-33
|16
|
10
|Кр. Советов
|16
|4
|3
|9
|15-24
|15
|
11
|Динамо Мх
|15
|3
|6
|6
|9-14
|15
|
12
|Пари НН
|15
|4
|3
|8
|15-27
|15
|
13
|Химки
|16
|2
|7
|7
|18-30
|13
|
14
|Факел
|16
|2
|7
|7
|11-24
|13
|
15
|Ахмат
|16
|1
|6
|9
|14-31
|9
|
16
|Оренбург
|16
|1
|5
|10
|16-31
|8
|22.11
|19:00
|
Рубин – Акрон
|3 : 0
|23.11
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|0 : 1
|23.11
|14:15
|
ЦСКА – Ростов
|1 : 2
|23.11
|16:30
|
Химки – Краснодар
|2 : 2
|23.11
|18:00
|
Спартак – Локомотив
|5 : 2
|24.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|2 : 1
|24.11
|16:30
|
Факел – Динамо
|1 : 1
|24.11
|19:00
|
Пари НН – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|6
|1
|0
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3