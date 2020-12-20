35-летний полузащитник «Сочи» — об отце, бывшем главе ВМФ Эквадора, о съеденном снеге и пневмонии в первый же день в России, о Бердыеве и Семаке, Черчесове и Ротенберге, Дзюбе и Кокорине, а также бывшей жене-россиянке, с которой Нобоа продолжает воспитывать двоих детей

Судьба Кристиана Нобоа — настоящее кино. Сын крупного военачальника своей теплой страны, он не пошел по отцовской флотской линии, а поехал гонять мяч в далекую холодную Россию. И, попав в жесткое приключение в первый же день, задержался в нашей стране на 13 лет, трижды стал чемпионом страны, забил в Лиге чемпионов победный гол за «Ростов» в ворота «Баварии», женился на русской девушке и стал с ней отцом двоих детей. Затем развелся, но бывшая жена отправилась вслед за ним уже во второй российский город, чтобы они могли вдвоем воспитывать сына и дочь...

Сейчас Нобоа 35, он ровесник Доменико Тедеско, в ворота команды которого на моих глазах забил красивый победный мяч. А ведь в 33 эквадорец перенес разрыв крестообразных связок колена и первую неделю думал: «Это все». Но вернулся и стал сильнее, чем был.

Восемь голов, забитые им в этом сезоне за «Сочи», - уже повторение его личного рекорда результативности, установленного десять (!) лет назад в «Рубине». При этом еще больше трети чемпионата впереди, да и из 19 туров этого сезона он участвовал в 15. Делая пас пяткой, дернул заднюю поверхность бедра в первом матче после возвращения из сборной, пропустил аж шесть недель — но вернулся и словно не вылетал из состава.

Нобоа — мозг команды, которая сенсационно закончила первую часть чемпионата на четвертом, еврокубковом месте. Недаром своим любимым игроком он называет Хави, которого вместе с Месси, Иньестой и Ко 11 лет назад обыграл в Лиге чемпионов на «Камп Ноу» в матче «Барселона» - «Рубин».

А еще он — улыбка «Сочи». Когда тренеры южного клуба во главе с Владимиром Федотовым после интервью спросили, много ли Крис улыбался, и я ответил: «Все время», они рассмеялись: «Представляете, он даже на тренировках постоянно улыбается!»

То, что Нобоа — человек-позитив, я ощущал весь тот час, который был включен диктофон, и он отвечал на отличном русском языке. И даже самые адские истории из своей богатой российской биографии, включавшей в себя «Рубин», «Динамо», «Ростов», «Зенит» и «Сочи», рассказывал радостно. Например, такую.

Съеденный снег в первый день в Казани, пневмония и больница

- Переводчик «Рубина» Юрий Солано рассказал, что вы в первый день в Казани впервые в жизни увидели снег, попробовали его на вкус — и слегли с воспалением легких. Это правда? - спросил я Нобоа. Он и тут рассмеялся:

- Да, реальная история. В Эквадоре не бывает снега. И когда ты видишь его в первый раз, хочется покушать! Да еще и в кино показывали, как снег едят, вот и мне захотелось. А в Казани в январе было минус 25. Но я не смог удержаться. Результат — пневмония, неделя в постели. Четыре дня с температурой 39 лежал в больнице.

- Даже до госпитализации дело дошло?

- Да. В конце декабря подписал контракт, 4 января прилетел на первый сбор «Рубина» в Турцию, а после него нас отпустили на четыре дня. Добрался наконец до Казани, чтобы найти апартаменты, посмотреть город, — а оно вот как вышло. Вместо квартиры получил больничную палату. Первый день, первый мой шаг в России!

- Если бы вам тогда сказали, что вы задержитесь в этой стране на 13 лет...

- ...Я не поверил бы и сказал, что это шутка! Мне казалось, максимум задержусь здесь на год-полтора. Каждую неделю думал, что хочу обратно. Но на самом деле и сейчас, и даже через 10-15 лет, если я проведу их в России, мне будет хотеться домой. Потому что — родное.

Но не знаю, смогу ли жить в Эквадоре, когда закончу карьеру. Уже очень адаптировался здесь. Мне все удобно, живу в красивом месте. Даже не помню, в какое время года в чем дома ходят, какая куртка мне нужна! А здесь все четко, есть верхняя одежда на любую погоду. Там все по-другому.

- А по чему скучаете сильнее всего?

- Есть одно блюдо, которое делают только в моем родном городе, - энсевоядо. Доставить его сюда никак нельзя, сделать можно только на месте. Вот чего мне в России не хватает! Как и жареных бананов.

- Что нужно обязательно увидеть в Эквадоре?

- Галапагосские острова. Красота фантастическая. Таких животных, как там, нет нигде. А какой песок! Розовый, белый, красный, черный... Нереальное место.

- Ваша страна в 1830 году отсоединилась от Колумбии. Матчи с колумбийцами — это для вас такое принципиальное соперничество, как Россия — Украина?

- Мы граничим с Колумбией и Перу. Дерби — больше с перуанцами. С Колумбией мы скорее друзья. А вот с Перу случаются ссоры и очень горячие игры.

- С Аргентиной вы не граничите, но это одна из главных стран континента. Недавно умер Диего Марадона. Можно ли сказать, что он символ, эмблема всей Латинской Америки, ее духа?

- Не думаю, что только Латинской Америки. Мне кажется, так для всего мира. Когда он в 1986 году выиграл чемпионат мира, мне был год. Конечно, не могу этого помнить, но мой папа рассказывает: «Когда Марадона играл, ты смотрел телевизор! В другое время мог плакать, кричать, просить есть, но во время игр сборной Аргентины — никогда!»

Это бог футбола. Когда начинают говорить о его образе жизни, я эти разговоры не поддерживаю. Не могу критиковать человека, который сделал счастливыми столько людей. Нельзя рассуждать: так жить можно, а так — нельзя. Если та жизнь, которую жил он, делала его счастливым, — не надо было заставлять его жить по-другому. А для меня он — топ-футболист.

Сын главнокомандующего ВМФ Эквадора

- Ваш отец по-прежнему главнокомандующий военно-морским флотом Эквадора?

- Нет, вышел на пенсию четыре года назад. Я всегда брал с него пример в том, как он относился к своей работе. Только на сто процентов! Он помнит каждое место, куда когда-либо плавал. Главное для него — дисциплина. Он и меня с первого дня так воспитывал. И я понимаю, что без дисциплины ничего не получится.

- Когда вы были маленьким, вас не увлекала эта морская романтика? Никогда не хотели пойти по отцовским стопам?

- Папа очень хотел, чтобы так и было. И я не раз бывал у него на кораблях. Но в десять лет я сказал: «Буду футболистом!» Он только улыбался. Был уверен, что я еще сто раз передумаю и тоже пойду на флот. Когда мне стало 15, он понял, что у меня есть талант. И еще раз спросил: «Точно не хочешь такую работу, как у меня?» «Нет, я буду футболистом!» - «Ладно. Главное, чтобы ты получал от этого удовольствие!»

И я до сих пор получаю. Когда два года назад в «Зените» порвал «кресты», первую неделю думал — все. Но потом сделал операцию в Барселоне у доктора Кугата, у которого лечит колени вся «Барселона» и «Манчестер Сити», и через три-четыре месяца уже был уверен, что вернусь. И ни одного дня не проходил реабилитацию, потому что надо! Просто чувствовал, что, как и прежде, люблю футбол, хочу выходить на тренировки и матчи. Это и было главной мотивацией.

- Отец сам футбольный болельщик?

- Да он был первым, кто учил меня играть! Папа сам сначала был футболистом, тренировался даже с первой командой в Кито. Но потом все-таки выбрал службу на флоте.

- Что он сказал, когда узнал, что вы едете играть в Россию?

- «Ты с ума сошел!» Сказал, что я еду в самую дальнюю страну в мире. И в самую противоположную по климату — у нас плюс 30, там — минус 30. Причем он еще до меня на своем корабле в России успел побывать — во Владивостоке. А уже потом приезжал ко мне и в Казань, и в Москву, и в Ростов, и в Петербург. До Сочи пока еще не добрался — из-за пандемии. Все закрылось.

- Вы успели переболеть короной?

- Да, когда и вся команда (в конце прошлого сезона. - Прим. И. Р.). Три дня было тяжело, потом — нормально. Не почувствовал, что это сказалось на моих кондициях.

- Когда бывший президент страны Рафаэль Корреа, назначивший вашего отца главнокомандующим ВМФ, бежал в Бельгию и был заочно осужден в Эквадоре за коррупцию, это не ударило по папиной карьере?

- Нет. Если бывший президент что-то сделал плохо, мой папа в этом не виноват. Он занимался своим делом, делал его честно, профессионально и дисциплинированно. Это не его проблемы.

- Прочитал, что Корреа сейчас ведет собственное шоу на испанском языке на российском телеканале Russia Today. Вы его смотрите?

- Честно говоря, даже не знал об этом шоу. И вообще не отношусь к тем людям, которые любят политику. По крайней мере пока. Люблю играть в футбол и смотреть футбол.

- Нынешнего президента Эквадора зовут Ленин Морено. Вы в курсе, кто такой Владимир Ленин, в честь которого его назвали?

- Да, конечно! Главная звезда из России! (Смеется.) Очень важный человек для вашей страны. В честь него даже Санкт-Петербург много лет назывался Ленинградом. Я не мог об этом не узнать, когда играл в «Зените».

Кристиан Нобоа и Курбан Бердыев. Фото Алексей Иванов, «СЭ»

Бердыев — мой второй папа. Он начал меня критиковать еще даже до подписания контракта!

- Как Курбан Бердыев нашел вас в Эквадоре и привез в Россию?

- Был матч чемпионата Эквадора «Насьональ» - «Эмелек». Я играл за «Эмелек», а ему сказали, что в «Насьонале» есть хороший нападающий. Ему в «Рубине» нужен был форвард, и он смотрел из Казани прямую трансляцию. После игры Бердыев сказал: «Этого нападающего я не хочу, а вот 16-й номер из «Эмелека» мне понравился». Агент, с которым он разговаривал, ответил: «Это не мой игрок, не знаю, как это сделать».

Но так вышло, что как раз после той игры меня первый раз вызвали в сборную Эквадора. И первый товарищеский матч был в Испании против сборной провинции Галисия. Я первый раз летел в Европу, мне только тогда сделали загранпаспорт и визу. И там, в гостинице, мы встретились с Бердыевым.

- Неужто он так вас очаровал? Курбан Бекиевич редко кому кажется душкой.

- Он сразу начал меня критиковать! Сказал: «Я видел твою игру. Хочу, чтобы ты изменил то, то и то». Я не поверил своим ушам. Человек еще не мой тренер, мы только познакомились, а он уже рассказывает, в чем мне надо измениться. Но почувствовал — раз он так говорит, значит, относится ко мне хорошо.

Потом Бердыев спросил, какая у меня ситуация в «Эмелеке» с контрактом. Мы разговаривали, кажется, 28 декабря 2006 года, и я сказал: «31-го контракт заканчивается». Он переспросил: «Что?!!» «Да, я через три дня — свободный агент». И тут он вытаскивает большой пакет и протягивает его мне: «Вот твой контракт с «Рубином». Я чуть-чуть посмотрел и сразу подписал.

- Такие хорошие цифры были?

- Цифры были супер, конечно. Разница в контрактах между Россией и Эквадором огромная. Просто я почувствовал, что это мое место и мой тренер. Не знаю почему, но я понял, что этот человек хочет меня учить, а таких встречаешь не каждый день. Еще до подписания контракта сказать, что у тебя плохо это, плохо то... Этим, может, он меня и подкупил.

- Такое впечатление, что вы за Бердыевым хоть на край света пошли бы.

- Знаком с ним с 22 лет. Я ничего тогда не знал ни про другой мир и другие культуры, ни про другой футбол, кроме своего, эквадорского. Бердыев стал для меня вторым папой. Он и сам мне говорил: «Крис, ты мне как сын». Мы с ним и играли на одной позиции, и он многое мне показывал, учил. И сделал меня лучшим футболистом и, конечно, человеком.

Поэтому, когда я играл в ПАОК, и он позвонил: «Хочу видеть тебя в «Ростове», - я не думал ни трех минут, ни одной, а сразу сказал: «Иду». Хотя заключил с греками контракт на два с половиной года, а отыграл к тому моменту только полсезона. Курбан Бекиевич переспросил: «Точно?» «Точно». Я даже не стал узнавать, на первом они месте, на последнем или где-то в середине. Мне было важно только то, что он меня позвал, и не имело значения даже то, что в Салониках тепло и море. В итоге получилось супер.

- Вы же были и в его списке, когда он собирался идти в «Спартак».

- Да. Он приглашал в «Ростов» Сесара Наваса, Сослана Джанаева, меня, еще кого-то... И он нас собрал: «Сложилась такая ситуация, что я могу уйти в «Спартак». И хочу сделать это вместе с вами». Мы сказали: «Никаких проблем. Пока вы в «Ростове» - мы в «Ростове». А дальше ждем развития ситуации. Если сможем перейти вместе с вами - супер!» Но в итоге он в «Спартак» не перешел, а я остался в «Ростове», а потом перешел в «Зенит».

- Вы упомянули ПАОК. Его владелец Иван Саввиди прославился тем, что выскочил на поле с пистолетом и получил за это длительную дисквалификацию. В раздевалке оружием не размахивал?

- (Смеется.) Нет. Горячий человек, эмоциональный, всегда хочет выигрывать. Если судейство ему не нравится, он сразу думает, что вторая команда судью купила. Понимаю, что с пистолетом на поле выскакивать нельзя, но много улыбался, когда он это сделал. Его всегда за это будут помнить! Саввиди — и пистолет!

- В Ростове Бердыев и Саввиди, спонсировавший тогда команду, сильно разругались. Саввиди обвинил тренера в сдаче игры «Мордовии» ближе к концу серебряного сезона-2015/16. Как вы отнеслись к этой ситуации?

- Саввиди сам из Ростова, он очень хотел видеть команду чемпионом. Как и в случае с судейством — если вы проиграли, он думал, что вы продали игру. Такой человек. Я знаю, что это не так, никто ничего не продавал. Но эмоции его захлестывали — и в «Ростове», и в ПАОКе.

- В 2011 году в матче «Рубин» - «Краснодар» вы стали первым футболистом в истории чемпионатов России, который не забил два пенальти в одном матче. Первый пробили выше ворот, второй парировал вратарь. Бердыев сильно ругался?

- Нет. Он же знал, что я хотел забить, — просто был не мой день. Хотя, конечно, после этого я перестал быть штатным пенальтистом, им стал Натхо. И даже если я хотел пробить, то осаживал себя. Снова стал бы бить пенальти, только если бы Бибрас промахнулся. Но я об этом не думал, и прошел минимум год, прежде чем я первый раз пробил 11-метровый после того случая. А ругался Бердыев в других ситуациях. Если игрок на поле не работал, не бегал, не делал то, что его просили. Но точно не из-за незабитого пенальти.

- У Бердыева вы в ЛЧ и в составе «Рубина» обыгрывали «Барселону» Пепа Гвардьолы, и в «Ростове» - «Баварию» Карло Анчелотти. Футболками с кем-то поменялись, как Ерохин с Мюллером?

- В первой игре из четырех с «Барсой» поменялся майками с Хави. Очень его люблю, для меня он лучший из лучших! Хочу играть как он — вернее, учиться этому, потому что такого уровня достичь невозможно. И я поменялся с ним футболкой!

«Бавария» после проигрыша в Ростове уходила с поля на большом стрессе. А я был в полном счастье — и победили, и хороший гол со штрафного забил (Нобоа отправил в ворота немцев победный мяч при 2:2, а также заработал пенальти, с которого Полоз при 1:1 вывел «Ростов» вперед. - Прим. И. Р.). Ростов минимум сто лет будет помнить этот гол и эту победу! И сам я, даже когда буду старый, их не забуду.

— Жаль, что следующей весной вы не забили со штрафного на последней минуте ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «МЮ» Жозе Моуринью и не отправили матч в овертайм. Причем удар-то классный получился, в самую «девятку»!

- Да, но вратарь «МЮ» Ромеро знал, как я бью. Мы не раз играли друг против друга в матчах Аргентины и Эквадора, поэтому он прочитал мой удар.

Кристиан Нобоа празднует забитый мяч. Фото ФК «Сочи»

Ротенберг звонит мне минимум раз в неделю. Спрашивает, как дела в команде

- В «Динамо» вы работали со Станиславом Черчесовым, он вас из-за контрактной ситуации даже в дубль на три недели отправлял, но быстро вернул. Каким он для вас остался?

- Он сказал мне тогда: «Это не я. Я хочу, чтобы ты играл, остался в команде и подписал новый контракт». Ответил: «Тренер, не проблема. Если мне скажут идти даже не в дубль, а в третью или четвертую команду — я туда пойду и проведу там все месяцы до конца контракта, без проблем. Вы мне честно все сказали, у меня к вам нет никаких вопросов. И я не хочу никаких скандалов, хочу уйти хорошо».

- Но вскоре вас вернули в первую команду, и шесть побед в шести матчах группового турнира Кубка УЕФА «Динамо» одержало с вашим участием.

- Даже если бы меня выпускали всего на минуту, я должен был показать, что я — Кристиан Нобоа. Вернулся именно с таким настроем.

- Уйдя из «Динамо», вы сказали: «Отличная команда, отличный тренер, отличное руководство. Все хотели, чтобы я остался, кроме Гурама». И добавили: «Он видел только свою выгоду». Можете об этом поподробнее?

- И сейчас подтверждаю: все хотели, чтобы я остался, кроме него! Почему — не знаю. Не думаю, что он имел ко мне что-то личное. Наверное, просто хотел купить на мою позицию нового футболиста. Своего. Это футбол, в нем так бывает.

- Аджоев говорил, что вы хотели повышения контракта с 2,7 до 3,5 миллиона евро в год. Это правда?

- Вообще нет! Если бы мне сохранили прежний контракт, для меня это было бы супер. Но когда и сумма уменьшилась, и началось: «Давай не два года, а один или полтора», - мне стало понятно, что он просто не хотел со мной ничего подписывать. Когда хочешь — разговор ведется совсем по-другому.

- Когда играете с Тулой, видитесь с Аджоевым? Здороваетесь?

- Я до сих пор ни разу не могу выиграть у «Арсенала»! Это жаль. На поле он не выходит, мы не пересекались, но руку ему пожму. Почему нет? Еще раз: это футбол. Это не война. Праздник.

- Но посреди этого праздника в том же «Динамо» у вас случалось разное с болельщиками. То из пейнтбольных ружей обстреливали, то обрушились на вас после того, как вы появились в торговом центре «Мега» на следующий день после разгрома от «Спартака» в 2012 году и улыбались там. Хотя что в этом такого, если вы всегда улыбаетесь.

- Болельщики всегда хотят, чтобы мы выигрывали. Особенно в таком дерби, как «Динамо» - «Спартак». А мы проиграли — 0:4, и они были очень злые. Я в том матче вышел на замену и быстро получил красную (за 23 минуты две карточки. - Прим. И. Р.). Момент был сложный. Но в тот момент у меня уже почти родился сын Лукас. И мне надо было купить много вещей, приготовить все для того, чтобы жена с ребенком приехали из роддома. Я все понимал, не хотел идти, но надо было. Не был ни на вечеринке, ни в ночном клубе, а просто в полдень приехал в торговый центр. За памперсами и другими вещами.

Болельщик меня увидел и начал: «Что ты тут гуляешь? Почему ты улыбаешься?» Пытался ему объяснить, что я тут, потому что надо. Он ничего не хотел слушать: «Ты должен дома сидеть! Мы с таким счетом проиграли, тебя удалили!» Я не собирался вступать с ним в конфликт, потому что все понимал: человек расстроен, он хотел, чтобы мы выиграли.

- В Эквадоре болельщики такие же?

- Везде одинаково! Все думают, что мы должны жить только футболом. И что не имеем права ни на какие вечеринки и вообще на другую жизнь помимо игры. Но это невозможно.

- И в «Динамо», и в «Сочи» вы играли с Александром Кокориным. Сильно удивились, когда между двумя этими командами он оказался в заключении?

- Конечно. Это было тяжело. Я ему и много видео со словами поддержки отправлял. Всегда называл его своим младшим братом. Когда я пришел в «Динамо», ему было лет двадцать. И всегда думал, что он — топ-нападающий. И сразу после этой истории, когда Саша попал в «Сочи», сказал ему: «Я буду тебя контролировать. Я твой папа сейчас!» Мы и жили рядом.

Когда он присоединился к команде и мы начали тренироваться в Турции, Кокорин был такой счастливый! Так хотел играть и показывать, сколько для него значит футбол!.. Он реально хотел остаться в «Сочи». Но не получилось.

- Почему в «Спартаке» он совсем другой?

- Он такой футболист, что ему нужна поддержка. Надо понимать, куда отдать ему пас. И, играя со мной, он знал, что, если хорошо откроется, я ему обязательно отдам и сделаю это правильно. А главное - у него не получается в «Спартаке» из-за травмы. Когда у меня травмы, я тоже не могу играть как умею.

- Борис Ротенберг был президентом клуба у вас в «Динамо», а теперь вы вновь попали к нему - в «Сочи». У вас с ним тесные отношения еще с динамовских времен?

- Не сказал бы. Тогда у меня к нему было большое уважение как к боссу, но разговаривали мы чуть-чуть. Больше с ним стали общаться позже, начиная с «Ростова». А сейчас мы с ним друзья. Минимум раз в неделю он мне звонит и спрашивает, как команда, как ситуация, что ребятам надо, что не надо, как мы себя чувствуем.

- На матчах «Сочи» он, как я понимаю, в последнее время бывает редко.

- Раньше больше, чем сейчас. Много своей работы. Но смотрит каждую игру. И звонит вне зависимости от того, выиграли мы или проиграли.

- В «Сочи» вы зарабатываете намного меньше, чем в «Зените»?

- Конечно, разница большая.

- В апреле проходила информация, что все игроки «Сочи» согласились на 50-процентное сокращение зарплат из-за паузы в чемпионате. Легко на это пошли?

- Нелегко. Никто не хочет терять деньги. Но мы знали ситуацию — не только в нашем клубе, но и во всем футболе, во всем мире. Сложно было всем. С нами нормально поговорили, и мы показали, что в этой ситуации все находятся на одной стороне.

Даже после моего переезда в «Сочи» Барриос звонил и просил перевести официанту заказ в ресторане

- Скажите честно — сейчас болеете против сборной Италии, потому что ее тренирует Роберто Манчини, с которым вы не сработались?

- Не-ет! У него в «Зените» было тяжелое время, он ушел — и все. У меня не осталось осадка, и я совершенно не желаю ему поражений. Ну, понравился ему другой футболист, а я не понравился. Это футбол, в нем всегда что-то такое бывает.

- Ему и Дзюба не понравился, из-за чего Артему пришлось уходить в «Арсенал». Как вы относитесь к Дзюбе и всему, что вокруг него происходит?

- Главная звезда России! Если даже он будет кушать не правой, а левой рукой — все будут это обсуждать.

- Как у вас складывались отношения?

- Очень хорошо. Он меня называл эквадорским пингвином. Потому что я медленный! (Смеется.) Дзюба — хороший человек и хороший футболист, который забивал и забивает много голов. Всегда на позитиве, все время разговаривает и шутит. Поэтому он капитан «Зенита» и сборной.

У меня вообще ни с кем не было плохих отношений! В каждой команде, за которую я играл, остались друзья. И против кого бы ни играл — у соперника обязательно есть игрок или два, с которыми я где-то пересекался. Как могу относиться к людям плохо, если играю в футбол, делаю то, что люблю, и это праздник для меня?

- Что вы Дзюбе отвечали на «эквадорского пингвина»? Как его называли?

- Старый. Все время говорил ему, что он выглядит старше меня, волос седых много... А он меня сразу толстым медленным пингвином прозвал. Он умный — быстро нашел мне второе имя! Мне понравилось. И все стали меня пингвином называть. Даже когда я делал фото или видео в Instagram, молодые говорили: «Фото пингвина».

- Как Барриос без вас обходится — вы же ему все переводили?

- Очень тяжело! Мы играли вместе полгода, и я ходил с ним везде — в те же рестораны. Помогал ему чем мог, потому что он вообще не говорил по-русски. Даже после моего ухода в «Сочи» Барриос как-то позвонил мне в 8.30 вечера: «Друг, можешь помочь?» «Что случилось?» - «Хочу есть, но не знаю, как заказать это, это, это...» Дал трубку официанту, и я все перевел.

- Когда вы играли в «Зените», могли назвать при всех Семака, допустим, Серегой, как во времена совместной игры в полузащите чемпионского «Рубина»?

- Он для меня и тогда, и сейчас Сергей. А я для него Кристиан. Он мой друг, мой тренер и мой партнер. Как тренер на поле Семак всегда мог на меня накричать. «Ты можешь лучше!», давай туда, давай сюда. И он имеет на это полное право. Там мы — игрок и тренер. А потом уходим с поля и из раздевалки — и мы друзья.

- Чем Семак в роли тренера отличается от себя в роли игрока и капитана?

- Каким он был, таким и остался. Для Семака как футболиста дисциплина была на первом месте. Он всегда на сто процентов отдавался в игре и так же относится к ней сейчас, когда на поле выходят другие. Да, Лига чемпионов не получилась такой, как он хотел, но с «Зенитом» Семак два раза выиграл чемпионат России и лидирует сейчас. А ЛЧ — очень тяжелый турнир. Одна ошибка — гол. Ни про одного тренера вы не скажете, что вот он придет — и «Зенит» выиграет Лигу чемпионов.

- Но одно очко в шести матчах для команды, которая была в первой корзине, - это же реально позор. Что происходит с российским футболом?

- Возьмем ЦСКА — суперкоманда! Но молодая. Здесь ее ошибки могут прощать, но Европа — другой уровень, другие скорости. Думаю, в следующем году армейцы в еврокубках будут намного лучше. В 19-20 они уже будут понимать, как там играть. Проблема в том, что между Европой и российским чемпионатом большая разница.

- Раньше такой разницы не было.

- Раньше было намного больше качественных футболистов. Это я вам точно говорю. Сейчас много молодых, которые только-только начинают. Когда играл в «Рубине», там было два состава, в «Зените», «Спартаке», ЦСКА, «Локомотиве» - то же самое. Сейчас почти у каждой из них один игрок травмирован — и это уже проблема. Тот же «Краснодар» из-за этого и участия в Лиге чемпионов упал с обычного 3-4-го места на 10-е. Только начал просыпаться.

- А насколько вам сейчас физически тяжело играть, учитывая, что в России почти не было межсезонья?

- Конечно, тяжело. Не было ни отпуска, ни времени для хорошей подготовки к сезону. Поэтому много травм. И задние (мышцы задней поверхности бедра. - Прим. И. Р.) рвут, и с коленями у ребят проблемы. Потому что никто не готов. Поэтому и сделали пять замен вместо трех. Я тоже дернул заднюю и выбыл на шесть недель. Если ты играешь чуть-чуть больше, чем другие, - сразу травма.

Моя бывшая жена — молодец! А Сочи — это русский Эквадор

- Вы развелись с вашей бывшей женой Ольгой четыре года назад, но она вслед за вами переехала в Сочи, чтобы вы вместе могли воспитывать детей. В России большинство футболистов разводятся совсем по-другому, с дикими скандалами.

- Она реально молодец! Мы не ссоримся, понимаем друг друга. Но я из Эквадора, она — русская. Ситуация была сложная, я не скрывал, что однажды хочу вернуться... Но поговорили и решили: останемся друзьями. Мы папа и мама двух красивых детей, которые ни в чем не виноваты. И мы всегда будем делать все возможное, чтобы они были счастливы. И чтобы чувствовали, что и отец, и мать с ними рядом. Мы больше думали о детях, чем о самих себе.

И так получилось, что, когда я перешел в «Зенит», Ольга приехала жить в Санкт-Петербург, который она очень полюбила. А потом, когда я сказал, что буду играть за «Сочи» и что хотел бы, чтобы дети тоже были там, она сказала: «Понимаю. Дети — самое главное». Она была свободна, нашла в Сочи себе парня и только что родила третьего ребенка. Чувствует себя счастливой, и я очень рад за нее. Потому что, если она счастлива, дети тоже будут счастливыми.

- Вы, видел, приехали на базу с детьми и с девушкой - кажется, вашей соотечественницей?

- Да, она не просто из Эквадора, а из моего родного города. Она сделала меня очень счастливым. Я все время с ней, и дети часто с нами. Был в отпуске дома и, как свободный человек, часто бывал на вечеринках. На одной из них мы и познакомились. Начал разговаривать с ней и понял — это мой человек!

- Большинство игроков «Сочи» живет в Имеретинской долине, близко к базе и стадиону. Почему вы — в самом Сочи, откуда довольно далеко ехать на тренировки по пробкам?

- Потому что дети учатся там в школе, а сын там же занимается футболом. Здесь жизнь кипит, когда жарко, в курортный сезон, а сейчас многие места закрыты. В Сочи же все активно в любое время года, а доехать за 30-45 минут до базы проблем не составляет. Все-таки я играл и в Питере, и особенно в Москве. Ух! Когда играл в «Динамо», на каждую тренировку добирался минимум два часа!

- Когда вы первый раз услышали слово «Сочи», быстро разобрались, что это не самый характерный для России город в субтропиках у моря?

- Ничего про Сочи не знал. Один раз только тренировались здесь еще с «Рубином», жили при этом наверху (вероятно, Нобоа имеет в виду Красную Поляну. - Прим. И.Р.). Моя девушка сказала мне, что в Сочи очень красиво, там есть это, это и это. Она была здесь на чемпионате мира. Я сказал: «Ну давай посмотрим». И получилось просто супер! Везде — от моря до Красной Поляны, от Сочи до Адлера.

- Для вас этой такой русский Эквадор?

- Да, можно и так сказать! Иногда шучу, что Сочи не Россия. Такая погода!

- Правда, что несколько лет назад вы могли уехать в МЛС?

- У меня всегда были варианты — и в МЛС, и в Европе. Говорили много — «Севилья», еще что-то. Но я мало все это слушал. Всегда оставался здесь, потому что ощущал: здесь мое место.

- Неужели в ту же Испанию, страну вашего языка и топового чемпионата, поехать не хотелось?

- Нет. Я здесь чувствовал и чувствую себя очень хорошо.

- Когда были более сильные эмоции — в год первого, второго чемпионства в «Рубине»? Или третьего — уже в Питере?

- Не менее сильные были в «Ростове», где мы чемпионами не стали, но как сыграли в в Лиге чемпионов! Или сейчас, где пока еще ничего не выиграли, но и футбол, который мы показываем, и голы, которые забиваю, - классное время. 35 лет, и при этом один гол за другим, и тебя постоянно признают лучшим игроком. Это не менее сильные ощущения, чем в «Рубине» или «Зените».

- Главный гол в вашей карьере?

- Такого нет. Вернее, таких много. Первый за сборную в ворота Бразилии. За «Рубин» против «Барселоны». За «Ростов» против «Баварии». А в этом сезоне — за «Сочи» в ворота «Ахмата», когда получилось очень красиво.

- Назовите лучших ваших партнеров на поле за годы в России.

- Миха Мевля. Сколько лет мы с ним играем вместе — в «Ростове», «Зените» и теперь «Сочи»! Сердар Азмун. Сослан Джанаев. Тот же Кокорин. Те, кого я знаю очень давно.

- Телекомментатор Геннадий Орлов говорил летом: «Кто будет пасовать Кокорину в «Спартаке»? «Спартаку» нужен Нобоа!»

- Да, я слышал это. (Улыбается.) Он всегда говорит, что Кокорину не хватает там последнего паса.

- Вы могли бы сейчас представить себя в «Спартаке»?

- Я профессиональный футболист. Если в «Сочи» мне скажут, что я больше не нужен, а у меня при этом будет предложение из «Спартака» - почему нет? Где захотят меня увидеть, там и буду играть.

- Через полгода у вас заканчивается контракт с «Сочи». Уже ведете переговоры о продлении?

- Предложение продлить контракт уже есть. И мой первый выбор — «Сочи». Посмотрим, как все сложится. Когда обе стороны хотят работать друг с другом, переговоры займут две минуты!