«Краснодар» — «Зенит»: вызов для Семака и Мусаева. Колонка Казакова
Мнение
«Краснодар» против «Зенита». Претендент против чемпиона, лучший состав в РПЛ, по мнению многих, против лучшего состава в РПЛ, по мнению большинства, звездные южноамериканцы, свои топовые молодые звезды...
Мы ждем этот матч, предвкушая зрелище — но никто, кажется, еще не предложил посмотреть на предстоящую игру под другим углом. Как на тренерское противостояние в первую очередь — подходим же мы к класико именно так. А к встрече лучших на сегодня клубов РПЛ — нет.
Даже про Сергея Семака после пяти чемпионств подряд нет-нет да слышно что-то скептическое, мол, его заслуга минимальна. Что тогда делать с подобными разговорами Мураду Мусаеву — ходящему пока без титулов?
Между тем, тренерская работа сейчас должна выйти на первый план. Угадать со своим составом и правильно определить чужой — та еще задача.
«Зенит» после покупки Соболева перешел на необычную схему с тремя центральными мощными нападающими, потенциально пожертвовав серединой поля — где организованные соперники чувствовали себя более чем комфортно. Не факт, что чемпион откажется от этой модели — как и не факт, что сохранит. В пользу перемен говорит даже не то, что у «Зенита» пока этот вариант не заработал, а стремительность «Краснодара» в переходных фазах и целостный футбол «быков» именно в середине поля.
Но как тут не ошибиться — и Семаку, и Мусаеву? Особенно если принять за данность то, что многократный чемпион России всегда был против чрезмерного риска, предпочитая осознанную игру на результат. Снова выставить Соболева, Кассьерру, Лусиано с первых минут — и доказывать всем, что система уже сейчас работает? Или отказаться от нее, потому что восстановился Глушенков, а раз так, то это опять выбор, если три форварда сразу на поле, — между Максимом, Венделом и Клаудиньо.
Безумно интересно, как бы играл Семак, не случись перелом руки у лучшего футболиста на старте сезона — пришел бы Соболев вообще, была бы перестройка схемы. Ведь сейчас мы в ожидании уже третьей тактической расстановки петербуржцев, а ведь заканчивается всего лишь первая треть чемпионата.
Семаку надо угадать.
И Мусаеву надо. Потому что это тот самый шанс, который был у «Краснодара» в прошлом сезоне, когда «Зенит» словно дразнил конкурентов по чемпионской гонке: возьми лидерство, попробуй.
Если не взять сейчас, появится ли еще одна возможность? Такая, чтобы все было в руках: победить чемпиона, выйти на первое место и остаться единственным клубом лиги без поражений.
Тренерская будет игра — в том числе и в матч-менеджменте. Выбрать тактику, решить еще до начала встречи, как действовать и что менять — если соперник откроет счет, если последует удаление. Просчитать все, что может случиться, чтобы во время матча уже не терять время на это.
Парадоксальная вещь, конечно, — «Краснодар» сейчас предсказуемее «Зенита», если говорить о составе и схеме. И принимает сине-бело-голубых дома. При аншлаге — билетов уже не достать.
А это значит, что, во-первых, легионерам гостей станет интереснее, о мотивации думать не надо. И, во-вторых, что своя публика «быков» заведет и с первых минут футбол должен пойти от ножа, что для «Зенита» тоже дополнительный плюс — в силу опыта побед он психологически устойчивее. Ну и в-третьих, это будет первый матч с таким грузом ответственности (ноль поражений, скрытая битва за титул) для вратарей. Латышонок уже в сборной России, Агкацев почему-то еще нет, но для них обоих это дебютный сезон в качестве основного голкипера в клубе, где нельзя ошибаться именно в таких встречах. Это ведь тоже большая работа тренера — правильно подвести вратаря к противостоянию, когда все способен решить один гол.
Хотя и Семак, и Мусаев должны сейчас наслаждаться предстоящим вызовом. Это большой матч для обоих — удержаться на вершине или подняться на нее.
Супермотивация.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|22-2
|23
|
2
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|16-5
|21
|
3
|Локомотив
|9
|7
|0
|2
|22-13
|21
|
4
|Динамо
|9
|5
|2
|2
|17-10
|17
|
5
|Спартак
|9
|4
|4
|1
|13-6
|16
|
6
|ЦСКА
|9
|4
|2
|3
|16-6
|14
|
7
|Ростов
|9
|3
|3
|3
|13-15
|12
|
8
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
9
|Кр. Советов
|9
|3
|1
|5
|9-14
|10
|
10
|Динамо Мх
|9
|2
|4
|3
|4-7
|10
|
11
|Пари НН
|10
|3
|1
|6
|9-19
|10
|
12
|Акрон
|9
|2
|2
|5
|12-18
|8
|
13
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|9-16
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|9
|0
|6
|3
|7-15
|6
|27.09
|16:30
|
Оренбург – Пари НН
|1 : 2
|27.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|0 : 0
|28.09
|14:00
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|28.09
|16:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|28.09
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|28.09
|20:00
|
Ростов – Акрон
|- : -
|29.09
|16:30
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|29.09
|19:00
|
Динамо Мх – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1