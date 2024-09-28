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Сегодня, 14:30

«Зенит» больше не внушает страх. У Мусаева появился реальный шанс впервые обыграть Семака?

«Зенит» сыграет с «Краснодаром» в 10-м туре РПЛ
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Максим Глушенков и Матео Кассьерра в матче против «Краснодара»
Зенитовцы Максим Глушенков (третий слева) и Матео Кассьерра в матче против «Краснодара».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
«Краснодар» готов.
Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Зенит

«Краснодар» всего за пару месяцев прочувствовал все стадии давления — от разочарования на старте сезона до команды-прорыва и одного из главных конкурентов «Зенита» прямо сейчас.

Летом это вряд ли можно было представить: для Мурада Мусаева оно началось с ощутимой потери лидеров — за границу уехали Сафонов и Алонсо. Затем «Краснодар» временно лишился Оласы, Кордобы и Кастаньо из-за Кубка Америки.

В итоге к Суперкубку «быки» подошли совершенно разобранными. Да и сам Мусаев, очевидно, не угадал с тактикой — решил биться с «Зенитом» в открытую с высокой линией обороны, явно переоценив возможности своих игроков. За что поплатился поражением 2:4.

В&nbsp;июле в&nbsp;матче за&nbsp;Суперкубок России &laquo;Краснодар&raquo; проиграл &laquo;Зениту&raquo; со&nbsp;счетом 2:4. «Локомотив» не проиграет «Спартаку», а «Зенит» победит «Краснодар». Прогнозы на 10-й тур РПЛ

Дальше проблемы стали спутываться в один большой клубок: «Краснодар» не одержал ни одной победы в первых трех турах РПЛ. Причем в соперниках были отнюдь не топ-клубы — «Ахмат» (1:1) «Динамо» Махачкала (0:0) и «Факел» (0:0).

В какой-то момент показалось, что Мусаев потерял контроль над раздевалкой, но это было обманчивое впечатление. Мурад Олегович не только выправил ситуацию, но и начал победную серию, которая длится уже шесть матчей. Сейчас «Краснодар» вплотную подобрался к «Зениту», и перед очной встречей петербургский клуб не выглядит стопроцентным фаворитом, как было в последние годы.

Сергей Семак и Мурад Мусаев
Сергей Семак и Мурад Мусаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

С этим «Зенитом» можно играть

Новая версия «Зенита» Сергея Семака не внушает страх. В начале сезона команда летела, сносила все на своем пути — во многом благодаря Максиму Глушенкову. Но после травмы полузащитника победы стали добываться большим трудом. Исключением разве что стал матч с «Пари НН» (3:0), в котором мы увидели дебютный бенефис Лусиано Гонду.

В итоге Семак, заполучив в трансферное окно еще и Александра Соболева, пошел на эксперименты. Против ЦСКА (1:0) и «Факела» (3:1) в старте у сине-бело-голубых выходили сразу три высоких нападающих — Кассьерра — Соболев — Гонду. И их игра вместе не оставила положительных впечатлений — только сгенерировала вопрос: зачем?

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Больше всего Сергею Богдановичу достается от критиков за веру в Соболева. Тренер очень хотел видеть у себя именно его — и теперь спешно внедряет в основу, несмотря на не самую лучшую форму Александра. Пока это идет только во вред команде.

Возвращение Глушенкова выглядит реальным спасением и, возможно, заставит Семака отказаться от «трех башен» впереди. Но готов ли восстановившийся после травмы Максим сыграть весь матч? И в какой форме он сейчас находится?

Эдуард Сперцян («Краснодар»)
Эдуард Сперцян («Краснодар»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Краснодар» перестроился и набрал роскошную форму

По ходу сезона «Краснодар» изменился — это по-прежнему 4-3-3 или 4-2-3-1 в зависимости от соперника, но есть мелкие детали, которые не сразу бросаются в глаза. С мячом «быки» стали больше насыщать пространство между линиями, а при обороне — играть более плотно, оставляя меньше свободных зон. Прессинг Мусаева стал умнее.

В последних матчах здорово себя проявили Сперцян и Кордоба, наколотив восемь мячей на двоих. Трудно отрицать, что игра черно-зеленых во многом завязана на их настроении. А оно сейчас отличное.

В одного из лидеров превратился Виктор Са, хотя зимой многие нещадно критиковали его трансфер. Еще одно удивление — Ленини, который неожиданно стал ключевым опорником. Мало кто ожидал, что Кевин сможет закрепиться в основе.

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Мусаев наверняка сделал выводы после поражения в Суперкубке и понимает, что ввязываться с «Зенитом» в открытый футбол равноценно смерти. Главная задача «Краснодара» — не дать свободно принимать мячи и разгонять атаки Венделу и Клаудиньо. Для этого с бразильцами надо сыграть очень плотно, не давать им дышать. Тогда они начнут нервничать и отвлекаться на посторонние вещи.

Звучит парадоксально, но «Краснодар» сейчас стабильнее и предсказуемее «Зенита» — не только по тактической схеме, но и по составу. Плюс на стороне «быков» не только родные стены Колизея, но и усталость петербуржцев от дальней дороги.

Мурад Мусаев никогда не обыгрывал Сергея Семака в своей тренерской карьере. Он вообще лишь один раз огорчал петербургский клуб — в далеком 2018-м (2:1), когда на скамейке сине-бело-голубых находился Роберто Манчини.

Если не выигрывать сейчас, будет ли в ближайшее время еще одна такая возможность? Возможность победить гегемона, забраться на вершину таблицы и остаться единственным клубом в сезоне, который идет без поражений?

Статистика Мусаева в матчах против «Зенита» Семака

РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
9
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
10
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
13
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
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27.09 16:30
Оренбург – Пари НН
 1 : 2
27.09 19:00
Факел – Рубин
 0 : 0
28.09 14:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
28.09 16:30
Локомотив – Спартак
 - : -
28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
28.09 20:00
Ростов – Акрон
 - : -
29.09 16:30
Кр. Советов – Химки
 - : -
29.09 19:00
Динамо Мх – Динамо
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 6 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
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