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Остановит ли Станкович Батракова? Зажгут ли Барко и Бонгонда? «Спартак» против «Локо» — дуэль стилей

«Локомотив» сыграет со «Спартаком» 28 сентября
Максим Никитин
Корреспондент
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Тео Бонгонда («Спартак») и Максим Ненахов («Локомотив»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Максим Никитин — о дерби в Черкизово.
Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак

Михаил Галактионов у руля «Локомотива» выдает потрясающие цифры: на сегодня он — лучший тренер клуба по среднему количеству набранных очков за матч (2,04); за 52 игры в рамках РПЛ у специалиста всего восемь поражений. Отличный результат.

Перед дерби со «Спартаком» важен еще один факт: до встречи с «Краснодаром» Михаил Михайлович с «Локо» проиграл за год в РПЛ только один матч в Черкизово. 17 сентября 2023-го. Тогда в гости к железнодорожникам заехал «Оренбург» и разжился победой — 2:0. А еще три очка с «РЖД Арены» в апреле того же года изъял «Зенит». И все, больше команда Галактионова на своем поле в премьер-лиге не уступала.

В текущем сезоне «Локомотив» идет в тройке тоже не случайно. У него топовые показатели с точки зрения атакующих действий: 22 гола — первое место наравне с «Зенитом», второе после «Динамо» по количеству созданных голевых моментов и точности ударов в створ, третье — по опасности голевых шансов (xG) — впереди лишь «Динамо» и «Краснодар».

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«Локо» не настаивает на владении (49% девятый результат). Команда особенно хороша в контратаках и на стандартах. В частности, железнодорожники — лучшие в РПЛ по стандартам, которые завершаются ударами (40). Одним словом, команда Галактионова очень эффективна. И в этом смысле особенно показателен прогресс Алексея Батракова. Дело не только в его статистике, но и, опять же, в фантастических стандартах, которые он исполняет. Это чистое искусство. На сегодня Алексей не только один из лучших бомбардиров чемпионата (делит первое место с Глушенковым), но и лучший футболист турнира по созданным голевым моментам. Собственно, это подчеркивает его удивительное влияние на игру команды. В 19 лет такое не просто дорого, а бесценно. Актуальный Батраков — лучший игрок лиги. И следующий экзамен для суперталантливого проспекта — московский «Спартак».

Алексей Батраков («Локомотив»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Красно-белые под руководством Станковича не настолько эффективны, относительно мало забивают (13 мячей, вровень с «Ростовом» и на один гол больше «Рубина», «Акрона» и «Оренбурга»), но фундаментальны с точки зрения контроля игры. «Спартаковцы» больше всех владеют мячом, третьи по успешности прессинга и допустили меньше всех опасных моментов по xG. Например, самая мощная атака РПЛ («Динамо») в прошедшем туре сумела создать против «Спартака» только пять голевых шансов — худшие для себя цифры в текущем чемпионате.

Но у «Спартака» есть проблемы в созидании. Последнее время Эсекьель Барко сильно сбавил в эффективности: в последних трех матчах РПЛ у аргентинца — ноль созданных моментов и только одна ключевая передача в матче с «Рубином». Да, Барко — второй дриблер лиги после одноклубника Тео Бонгонды, но его полезность в финальной трети сильно снизилась. Кстати, о Бонгонде. Конголезец в этом сезоне очень активен, но его продуктивность пока выходит в абсолютный ноль: нет забитых мячей, нет передач. То же самое можно сказать о Хесусе Медине, но парагваец хотя бы заработал два важнейших пенальти. У Тео нет и этого. Так что разговоры про усиление флангов атаки «Спартака» забивными футболистами абсолютно обоснованы.

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Пожалуй, единственный представитель группы атаки, к которому ноль вопросов — Манфред Угальде. Костариканец уничтожает скептиков мощнейшим стартом: 6 голов в 9 матчах и гигантский объем работы без мяча. Манфред очень активен: он лучший в турнире по ударам в створ (14).

«Спартак» прямо сейчас очень зависим от результативности Барко и Угальде. На двоих они сделали 10 голов команды из 13. У «Локомотива» такого нет: больше одного мяча уже забили Воробьев (4), Ньямси (3), Самошников и Тикнизян (по два). Но очевидно, что «Локо» в атаке все равно не может без Батракова, который соорудил больше половины голов красно-зеленых.

Эсекьель Барко («Спартак»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» и «Локо» — очень разные. Помимо индивидуальностей, в этом матче результат будет сильно зависеть от работы спартаковского прессинга и эффективности контратак «Локо». Плюс ко всему железнодорожники, в отличие от красно-белых, допускают много остроты у своих ворот (10-е место в РПЛ), а связка Ньямси и Монтеса пока вселяет страх только габаритами. Правда, «Спартак» многочисленные подходы конвертировать в опасные моменты пока так и не научился.

Интересно, что сыграет в итоге: фундаментализм Станковича или легкий футбол Галактионова, разукрашенный этюдами Батракова. Но это точно интересно.

Как у Пушкина в Онегине: «Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень». У Александра Сергеевича в этом сюжете все закончилось трагичной дуэлью.

Ну а что такое футбольный матч, если не дуэль? Вот и посмотрим, кто здесь лед, а кто пламень. Да и кто стреляет точнее.

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ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
9
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
10
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
13
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
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27.09 16:30
Оренбург – Пари НН
 1 : 2
27.09 19:00
Факел – Рубин
 0 : 0
28.09 14:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
28.09 16:30
Локомотив – Спартак
 - : -
28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
28.09 20:00
Ростов – Акрон
 - : -
29.09 16:30
Кр. Советов – Химки
 - : -
29.09 19:00
Динамо Мх – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 6 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
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