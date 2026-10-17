Черная серия «Краснодара». Проблемы «быков» серьезнее, чем кажется

Чемпиону-2025 будет непросто быстро выбраться из кризиса.

Проблема в раздевалке?

«Проблема не в ошибках, не в рикошетах, не в незабитых голах. Проблема глобальная: она внутри там». После пятого официального матча подряд без побед Мурад Мусаев произнес слова, которые прозвучали практически как признание чрезвычайного положения. Еще недавно «Краснодар» уверенно возглавлял таблицу, а теперь проигрывает «Зениту» и «Факелу», теряет лидерство и, судя по реакции тренера, переживает нечто большее, чем обычный игровой спад.

Естественно, сразу заговорили о конфликтах в раздевалке. Тем более что повод появился еще до заявления Мусаева. Никита Кривцов неожиданно выразил недовольство тем, что капитанскую повязку получил Джон Кордоба. По мнению полузащитника, в российской команде капитаном должен быть россиянин. Например, Станислав Агкацев.

Согласитесь, не самое обычное высказывание. Особенно на фоне неудачных результатов. Тут уже напрашивается вывод: внутри «Краснодара» действительно что-то забарахлило.

Но так ли это?

По моей информации, разговоры о расколе в команде сильно преувеличены. Нет противоборствующих лагерей, разделения на россиян и иностранцев, а отношения Кордобы с партнерами остаются нормальными. Разумеется, 5 матчей без побед никому не добавляют хорошего настроения. Возникает раздражение, взаимные претензии, начинаются поиски виноватых. Но это рабочая история — было бы странно, если бы футболисты вчерашнего чемпиона спокойно воспринимали неудачи.

Здесь важно не перепутать причину и следствие. Проблемы в игре способны испортить атмосферу даже в самом дружном коллективе. Однако это не означает, что именно плохие отношения приводят к поражениям.

Эдуард Сперцян. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Незаменимых нет?

Главная беда «Краснодара» не в раздевалке, а в том, что команда фактически лишилась своего футбольного мозга.

Уход Эдуарда Сперцяна изначально представлялся огромной проблемой. Не только потому, что воспитанник клуба был капитаном и одним из лучших игроков чемпионата. За несколько лет вокруг него выстроилась вся атакующая игра. Эдуард задавал направление, определял темп, находил свободные зоны, обострял, забивал сам.

В прошлом сезоне он набрал 29 (13+16) очков по системе «гол+пас» в чемпионате. Но даже эти цифры не отражают его влияния. Сперцян был человеком, через которого проходили ключевые решения в атаке. А еще — лидером раздевалки, настоящим капитаном.

Летом мы понимали, что заменить Эдуарда практически невозможно, но победная серия «быков» на старте сезона и уверенное лидерство в РПЛ заставили забыть об этой проблеме.

«Краснодар» поначалу удивительным образом справился с потерей. В первую очередь благодаря Кривцову, который получил свободу в атаке и успешно взял на себя роль Сперцяна. Новая конструкция приносила результат.

А потом Никита получил тяжелую травму и выбыл на длительный срок. Вот здесь все и посыпалось. Кривцов помог компенсировать потерю Сперцяна, но заменить уже его самого оказалось некем.

Показательна попытка использовать на этой позиции Даниила Уткина в матче с «Зенитом». Когда-то его считали одним из самых талантливых воспитанников академии «Краснодара», но весной полузащитник выступал в Первой лиге. И вот теперь от него требуется руководить атакой лидера РПЛ в матче против чемпиона.

Слишком большая разница в требованиях. И других очевидных вариантов у Мусаева нет.

Джон Кордоба. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Кордоба уже не тот

Отсюда вытекает еще одна важнейшая проблема. Джон Кордоба.

Колумбиец много лет был главным оружием «Краснодара», одним из лучших нападающих РПЛ. Но сейчас мы видим уже не совсем того Джона — всего 2 гола после 10 туров РПЛ.

Во-первых, возраст. Кордобе 33 года, и, хотя для современного форварда это не приговор, сохранять прежнюю взрывную мощь становится сложнее. Особенно футболисту, настолько зависящему от физических кондиций.

Во-вторых, тяжелое лето. В прошлом сезоне колумбиец жил мечтой сыграть на чемпионате мира. Возможно, на главном турнире в карьере. Однако ЧМ закончился травмой, которая фактически лишила Кордобу полноценной предсезонной подготовки. Да и сохранить прежний эмоциональный заряд после чемпионства и исполнения мечты с поездкой на главный турнир планеты непросто. (У Кевина Ленини, к слову, похожая проблема — после ЧМ его не узнать: с «Зенитом» он не вышел даже на замену.)

Есть и в-третьих. Кордоба стал хуже не только потому, что изменился сам. Хуже стала команда, которая должна на него играть.

Раньше рядом был Сперцян, прекрасно чувствовавший движения колумбийца. В начале сезона часть этой работы взял на себя Кривцов. Теперь нет ни того ни другого. Удобные передачи Кордоба получает гораздо реже, а самому нападающему приходится одновременно бороться с защитниками, цепляться за длинные мячи и придумывать продолжение атак.

Спад результативности очевиден.

Фото ФК «Краснодар»

Время перемен

Вообще у близких к «Краснодару» людей победная серия на старте сезона вызывала даже больше удивления, чем последние неудачи. Они гораздо лучше нас понимали масштаб потери Сперцяна, знали о проблемах Кордобы и видели, насколько непросто будет перестраивать игру.

И здесь возникает серьезный вопрос: способен ли нынешний состав «Краснодара» продолжать борьбу за чемпионство без Сперцяна?

Пока ответ неочевиден. Можно ждать возвращения Кривцова, перестраивать схему, искать новые сочетания. Но, похоже, проблема глубже. Команда несколько лет развивалась вокруг двух выдающихся исполнителей. Один ушел, второй постепенно приближается к возрасту, когда рассчитывать на его прежнюю эффективность становится все рискованнее. А полноценной замены пока нет.

Не исключено, что «Краснодару» потребуется серьезная перезагрузка — если не зимой, то следующим летом. Новые лидеры, новые источники креатива.

5 матчей без побед подтверждают, что у «Краснодара» действительно есть проблемы. В этом Мусаев абсолютно прав. Только искать их, похоже, нужно не в отношениях между футболистами, а в силе атакующей линии.