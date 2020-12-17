У «Краснодара» третья победа подряд. Весной «быки» вернутся в большую игру

Единственный представитель России в весенней части еврокубков завершил первую часть сезона победой над «Уфой» (1:0)

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

19-й тур

«Краснодар» — «Уфа» — 1:0 (1:0)

Гол: Берг, 22.

«Краснодар»: Городов, Смольников, Мартынович, Е.Чернов, Сорокин, Газинский (Олссон, 67), Кабелла, Классон (Камболов, 85), Вилена (Ионов, 77), Вандерсон Масиэл (Сулейманов, 77), Берг.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Сухов, Йокич (Бородин, 48), Никитин, Данченко, Кротов, Камилов, Мрзляк, Сысуев, Жамалетдинов (Голубев, 87).

Предупреждения: Кротов, 4. Мрзляк, 48. Газинский, 51. Аликин, 53. Беленов, 81.

Судьи: Левников (Санкт-Петербург). Болховитин, Жвакин (оба — Ленинградская область).

ВАР: Лапочкин (Санкт-Петербург). Мурашов (Москва).

17 декабря. Краснодар. Стадион «Краснодар».

Ровно месяц назад перспективы «Краснодара» и персонально Мурада Мусаева многим казались безрадостными. Как раз тогда пришлось готовить материал на заданную тему, и практически ни одного объективного фактора за отставку главного тренера обнаружить не удалось. Все-таки несколько лет работы в клубе РПЛ научили чувствовать неизбежность перемен, однако у «быков» признаков тупиковой ситуации не наблюдалось. У Мусаева есть доверие со стороны Сергея Галицкого, команда управляема, а игра поставлена.

Очевидный минус — отсутствие результата, но на то были объективные причины в виде чудовищных кадровых проблем. Стоило же больным и травмированным лидерам вернуться в строй, ситуация развернулась на сто восемьдесят градусов. В привычных сочетаниях и характер, в отсутствии которого «Краснодар» периодически упрекают, проявился. Без него не было бы ни ключевой победы над «Ренном» в Лиге чемпионов, ни боевой ничьей с «Челси» на «Стэмфорд Бридж».

В итоге эмоции от европейского прорыва перенеслись на внутреннюю арену. В последних турах, когда южане забили по пять безответных мячей «Ротору» и «Локомотиву», не покидало ощущение, что давно не игравшая в оптимальном составе команда просто не хочет останавливаться. Черно-зеленые получали удовольствие от своего фирменного футбола и забивали на любой вкус.

С «Уфой», правда, особо не разбежишься. Выстраивать оборону Рашид Рахимов умеет прекрасно, а в данном случае ему было проще, так как игра вторым номером — почти исторический стиль башкирской команды. Терпеть и ждать уфимцы умеют прекрасно, и, если бы не офсайд у отправившего мяч в сетку Сысуева, гости вполне могли повести в счете. Но в итоге «Краснодар» забил первым, сделав это скорее в характерном для соперника стиле. Кабелла на бровке обокрал Данченко, и выскочивший один на один Берг со второй попытки все же пробил Беленова.

? Девятый гол Маркуса Берга в этом сезоне



? Смотрите #КраснодарУфа на МАТЧ! ФУТБОЛ-1

? https://t.co/m3NbuPv4d1https://t.co/amy67dMhlQ — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 17, 2020

Замкни Смольников в следующей атаке диагональ Кабелла, хозяевам стало бы проще, однако «Уфа» — слишком неуступчивая команда, чтобы сломаться после единственной ошибки. Гости продолжали гнуть свою линию, которая подразумевала не только лишение краснодарской атаки свободного пространства, но и толковую контригру. С учетом нескольких попаданий Жамалетдинова в положение «вне игры», все было шатко. Когда же уфимский форвард обошел офсайдную ловушку, Сорокину пришлось блокировать удар в отчаянном подкате. Эти эпизоды, впрочем, не ставят под сомнение логичность краснодарской победы. Скорее интригу сохранял Беленов, не позволивший забить Газинскому, Вандерсону Масиэлу и Кабелла.

30 очков — приемлемый с учетом всех обстоятельств результат и хорошая позиция перед второй частью чемпионата. Попробовав на вкус Лигу чемпионов, «Краснодар» хочет туда вернуться. Теперь, чтобы получить шанс пробиться через отборочные раунды, нужно занимать второе место. Так высоко трижды бравшие бронзу «быки» еще не забирались, но почему нет? Тем более календарь предполагает встречи со всеми прямыми конкурентами и соседями по таблице.

Подводных камней там хватает, потому что только с «Динамо» и «Сочи» подопечные Мусаева сыграют дома. У «Спартака», ЦСКА и «Ростова» будет преимущество своего поля, но так ли все очевидно? Два столичных клуба, например, могут поменять главных тренеров, а у Валерия Карпина имеются давние сложности с весенней частью сезона. Хотя «быки» и сами должны разобраться с собственными болевыми точками. Справиться с уязвимостью опорной зоны и как минимум найти наконец качественного центрального защитника. С учетом лимита задача не самая простая, но весной «Краснодар» снова будет в большой игре, и там все уже в его руках.