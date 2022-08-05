Бразилец — главный волшебник РПЛ.

6 августа лидер чемпионата России «Зенит» ждет выезд в Грозный к «Ахмату». Игру четвертого тура примет «Ахмат Арена», начало — в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию начиная с 19.55 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Обслужить встречу доверено бригаде арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — «Зенит» 6 августа 2022 года

«Зенит» — очевидный фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу сине-бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.65, это около 60% вероятности. Ничью предложено взять за 4.20 (23%), успех «Ахмата» идет за самую большую котировку — 5.20 (17%).

Если вам кажется, что дома грозненцы встанут стеной и уберегут хотя бы ничью, взять 1Х можно за 2.32.

Либо подстрахуйте хозяев форой (+1.5) за 1.49. В то же время на «Зенит» с гандикапом (-1.5) мяча коэффициент 2.65.

Букмекер предлагает большой выбор вариантов на количество голов:

тотал больше 2.5 мяча идет за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.10;

ТБ 3.5 — за 2.90, ТМ 3.5 — за 1.41.

Суммарно в последних двух матчах «Зенит» отправил в ворота соперников восемь мячей. ИТБ2 (1.5) оценен в 1.68, ИТБ2 (2.5) — в 3.10.

В играх с «Крыльями Советов» и «Локомотивом» питерцы получили право на три пенальти. Случится ли четвертый? Взять его можно за 2.35. На то, что он будет забит, котировка — 2.75.

Иван Сергеев — автор дубля в матче против железнодорожников. Голевой дуплет в Грозном от одного из игроков доступен за 3.40, хет-трик — за 17.0.

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«Команда — южная, эмоциональная. Будут готовиться на максимально возможном уровне к встрече с чемпионом, дополнительный настрой. Плюс поле очень медленное всегда. На одну из главных ролей выйдут движение, борьба, настрой», — заявил перед матчем в Грозном Сергей Семак. С движением и борьбой у «Зенита» проблем нет — это подтвердила встреча с «Локомотивом», где питерцы дожали противника как раз за счет умных перемещений и строгой игры в центре поля. С настроем, оказывается, тоже полный порядок.

В первом туре против «Химок» этого не хватило, но чемпион исправляется. Матч против «Крыльев», по сути, закончился уже спустя 15 минут, а встреча с «Локомотивом» не завершилась унылым перекатыванием даже при счете 3:0. «Зенит» играет разнообразно, результативно и охотно. Благодаря этому клуб отвоевал первую строчку в РПЛ, хотя набрал столько же очков, сколько ЦСКА и «Спартак».

Выезд в Грозный редко получается для сине-бело-голубых простым: из десяти последних матчей на Кавказе «Зенит» выиграл только два. Но «Ахмат» сейчас только ищет свой футбол и приспосабливается к игре с новичками, в том числе с Гамидом Агаларовым. Лучший бомбардир прошлого сезона не всегда попадает в стартовый состав, но уже забил один мяч за новую команду. На то, что ему удастся отличиться в игре с «Зенитом», котировка 3.41.

Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — «Зенит»

«Зенит» сейчас играет стабильнее остальных команд РПЛ. Если вынести за скобки слабый второй тайм во встрече с «Химками», в целом сине-бело-голубые все время играли на высоком уровне.

Конечно, выезд в Грозный сам по себе отнимет много сил, но за счет убедительной командной игры и индивидуально сильных легионеров гости должны забрать три очка. А Малком и Клаудиньо при поддержке российских игроков сделают матч результативным и незабываемым для фанатов.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» и ТБ 2.5 за 2.48.