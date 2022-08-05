«Ахмат» — «Зенит»: магия Клаудиньо принесет питерцам очередные три очка
6 августа лидер чемпионата России «Зенит» ждет выезд в Грозный к «Ахмату». Игру четвертого тура примет «Ахмат Арена», начало — в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию начиная с 19.55 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Обслужить встречу доверено бригаде арбитров во главе с Сергеем Ивановым.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — «Зенит» 6 августа 2022 года
«Зенит» — очевидный фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу сине-бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.65, это около 60% вероятности. Ничью предложено взять за 4.20 (23%), успех «Ахмата» идет за самую большую котировку — 5.20 (17%).
Если вам кажется, что дома грозненцы встанут стеной и уберегут хотя бы ничью, взять 1Х можно за 2.32.
Либо подстрахуйте хозяев форой (+1.5) за 1.49. В то же время на «Зенит» с гандикапом (-1.5) мяча коэффициент 2.65.
Букмекер предлагает большой выбор вариантов на количество голов:
Суммарно в последних двух матчах «Зенит» отправил в ворота соперников восемь мячей. ИТБ2 (1.5) оценен в 1.68, ИТБ2 (2.5) — в 3.10.
В играх с «Крыльями Советов» и «Локомотивом» питерцы получили право на три пенальти. Случится ли четвертый? Взять его можно за 2.35. На то, что он будет забит, котировка — 2.75.
Иван Сергеев — автор дубля в матче против железнодорожников. Голевой дуплет в Грозном от одного из игроков доступен за 3.40, хет-трик — за 17.0.
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«Команда — южная, эмоциональная. Будут готовиться на максимально возможном уровне к встрече с чемпионом, дополнительный настрой. Плюс поле очень медленное всегда. На одну из главных ролей выйдут движение, борьба, настрой», — заявил перед матчем в Грозном Сергей Семак. С движением и борьбой у «Зенита» проблем нет — это подтвердила встреча с «Локомотивом», где питерцы дожали противника как раз за счет умных перемещений и строгой игры в центре поля. С настроем, оказывается, тоже полный порядок.
В первом туре против «Химок» этого не хватило, но чемпион исправляется. Матч против «Крыльев», по сути, закончился уже спустя 15 минут, а встреча с «Локомотивом» не завершилась унылым перекатыванием даже при счете 3:0. «Зенит» играет разнообразно, результативно и охотно. Благодаря этому клуб отвоевал первую строчку в РПЛ, хотя набрал столько же очков, сколько ЦСКА и «Спартак».
Выезд в Грозный редко получается для сине-бело-голубых простым: из десяти последних матчей на Кавказе «Зенит» выиграл только два. Но «Ахмат» сейчас только ищет свой футбол и приспосабливается к игре с новичками, в том числе с Гамидом Агаларовым. Лучший бомбардир прошлого сезона не всегда попадает в стартовый состав, но уже забил один мяч за новую команду. На то, что ему удастся отличиться в игре с «Зенитом», котировка 3.41.
Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — «Зенит»
«Зенит» сейчас играет стабильнее остальных команд РПЛ. Если вынести за скобки слабый второй тайм во встрече с «Химками», в целом сине-бело-голубые все время играли на высоком уровне.
Конечно, выезд в Грозный сам по себе отнимет много сил, но за счет убедительной командной игры и индивидуально сильных легионеров гости должны забрать три очка. А Малком и Клаудиньо при поддержке российских игроков сделают матч результативным и незабываемым для фанатов.
Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» и ТБ 2.5 за 2.48.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0