«Давно у нас руками играть можно?» Матч «Краснодара» и ЦСКА обернулся судейским скандалом
«Краснодар» обыграл ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ — 4:2. При этом встреча не обошлась без судейского скандала — в первом тайме главный арбитр Сергей Карасев засчитал спорный гол Жоау Батчи, чем вызвал недовольство армейцев.
Повторы изучали пять минут
Эпизод произошел на 40-й минуте при счете 1:1. Все началось с ошибки голкипера ЦСКА Максима Бориско, который далеко выбежал из ворот в попытке перехватить мяч. Джон Кордоба сумел прокинуть его мимо вратаря, после чего защитник армейцев Жоао Виктор неудачно выполнил вынос. Мяч прилетел прямо к Батчи, который без особых проблем отправил его в пустые ворота.
Карасев указал на центр поля, но практически сразу вмешались видеоассистенты Сергей Цыганок и Артур Федоров. Их заинтересовал эпизод с участием Кордобы: возникло подозрение, что колумбиец подыграл себе рукой, когда прокидывал мяч мимо Бориско.
Карасев долго изучал запись и запрашивал разные ракурсы — определить касание по кадрам было трудно. Только спустя несколько минут арбитр подтвердил, что гол забили легально.
Во втором тайме хозяева закрепили преимущество. На 74-й минуте отличился Даниил Уткин, а на 82-й Кордоба оформил дубль. Уже в компенсированное время Кирилл Глебов сократил отставание ЦСКА, установив окончательный счет — 4:2.
«Нет доказательств игры рукой»
Одним из первых на спорный эпизод отреагировал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо. Представитель армейского клуба опубликовал видеозапись момента с участием Кордобы и выразил недоумение решением Карасева.
«Давно у нас руками играть можно?» — написал Брейдо в социальных сетях.
При этом у эксперта по судейству «СЭ» Александра Боброва другое мнение — ВАР вообще не стоило вмешиваться в эпизод.
«Цыганок и Федоров предложили Карасеву посмотреть повторы на мониторе у поля и сначала показали стоп-кадр, якобы доказывающий, что Джон Кордоба в ходе голевой атаки сыграл левой рукой. На самом деле видеозапись этого не подтверждала: не было четко видно, что нападающий действительно нарушил правила и мяч действительно изменил траекторию. В такой ситуации главный вопрос: зачем вмешались видеоассистенты, если у них не было очевидного доказательства фола Кордобы?» — написал Бобров.
Бывший судья ФИФА Алексей Николаев тоже поддержал Карасева, но сначала обратил внимание на ошибки футболистов ЦСКА, которые и привели к голу.
«Для меня шокирующими являются действия вратаря и защитника ЦСКА — они создали ребус для судьи в поле и ВАР-комнаты. Не просто так Карасев долго смотрел эпизод и просил разные ракурсы. Ни один не доказывает, что Кордоба играл рукой. Они больше убеждают, что Джон действовал плечом — это разрешено. Если нет уверенности, судья поддерживает свое же решение», — заявил Николаев в эфире «Матч ТВ».
Бывший арбитр Сергей Лапочкин тоже считает, что причин вмешиваться не было. «Нет никаких видеодоказательств, что Кордоба играл рукой. Зачем влез ВАР и показывал что-то Карасеву, когда нет четких видеодоказательств, мне непонятно. Руку Кордоба вытягивает, а где происходит контакт мяча и руки, непонятно. Когда камера «с лица» показывает, кажется, что в плечо мяч попадает. Плечом можно играть, поэтому именно руки я не вижу. С другого ракурса — тянет руку, дальше вратарь перекрывает. Невозможно определить. Мне кажется, Карасев принял правильное решение», — сказал Лапочкин в эфире телеканала.
Благодаря победе «Краснодар» прервал затяжную неудачную серию и поднялся на промежуточное третье место, набрав 26 очков. ЦСКА опустился на четвертую строчку.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
2
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
|
3
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
4
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
5
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
8
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
9
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
10
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
|
11
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
12
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|0 : 1
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|1 : 2
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|1 : 0
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|4 : 2
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|- : -
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3
|
|
Илья Самошников
Рубин
|10
|1
|2