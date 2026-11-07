«Давно у нас руками играть можно?» Матч «Краснодара» и ЦСКА обернулся судейским скандалом

Карасев засчитал спорный гол.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

07 ноября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

«Краснодар» обыграл ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ — 4:2. При этом встреча не обошлась без судейского скандала — в первом тайме главный арбитр Сергей Карасев засчитал спорный гол Жоау Батчи, чем вызвал недовольство армейцев.

Повторы изучали пять минут

Эпизод произошел на 40-й минуте при счете 1:1. Все началось с ошибки голкипера ЦСКА Максима Бориско, который далеко выбежал из ворот в попытке перехватить мяч. Джон Кордоба сумел прокинуть его мимо вратаря, после чего защитник армейцев Жоао Виктор неудачно выполнил вынос. Мяч прилетел прямо к Батчи, который без особых проблем отправил его в пустые ворота.

Карасев указал на центр поля, но практически сразу вмешались видеоассистенты Сергей Цыганок и Артур Федоров. Их заинтересовал эпизод с участием Кордобы: возникло подозрение, что колумбиец подыграл себе рукой, когда прокидывал мяч мимо Бориско.

Карасев долго изучал запись и запрашивал разные ракурсы — определить касание по кадрам было трудно. Только спустя несколько минут арбитр подтвердил, что гол забили легально.

Во втором тайме хозяева закрепили преимущество. На 74-й минуте отличился Даниил Уткин, а на 82-й Кордоба оформил дубль. Уже в компенсированное время Кирилл Глебов сократил отставание ЦСКА, установив окончательный счет — 4:2.

«Нет доказательств игры рукой»

Одним из первых на спорный эпизод отреагировал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо. Представитель армейского клуба опубликовал видеозапись момента с участием Кордобы и выразил недоумение решением Карасева.

«Давно у нас руками играть можно?» — написал Брейдо в социальных сетях.

При этом у эксперта по судейству «СЭ» Александра Боброва другое мнение — ВАР вообще не стоило вмешиваться в эпизод.

«Цыганок и Федоров предложили Карасеву посмотреть повторы на мониторе у поля и сначала показали стоп-кадр, якобы доказывающий, что Джон Кордоба в ходе голевой атаки сыграл левой рукой. На самом деле видеозапись этого не подтверждала: не было четко видно, что нападающий действительно нарушил правила и мяч действительно изменил траекторию. В такой ситуации главный вопрос: зачем вмешались видеоассистенты, если у них не было очевидного доказательства фола Кордобы?» — написал Бобров.

Бывший судья ФИФА Алексей Николаев тоже поддержал Карасева, но сначала обратил внимание на ошибки футболистов ЦСКА, которые и привели к голу.

«Для меня шокирующими являются действия вратаря и защитника ЦСКА — они создали ребус для судьи в поле и ВАР-комнаты. Не просто так Карасев долго смотрел эпизод и просил разные ракурсы. Ни один не доказывает, что Кордоба играл рукой. Они больше убеждают, что Джон действовал плечом — это разрешено. Если нет уверенности, судья поддерживает свое же решение», — заявил Николаев в эфире «Матч ТВ».

Бывший арбитр Сергей Лапочкин тоже считает, что причин вмешиваться не было. «Нет никаких видеодоказательств, что Кордоба играл рукой. Зачем влез ВАР и показывал что-то Карасеву, когда нет четких видеодоказательств, мне непонятно. Руку Кордоба вытягивает, а где происходит контакт мяча и руки, непонятно. Когда камера «с лица» показывает, кажется, что в плечо мяч попадает. Плечом можно играть, поэтому именно руки я не вижу. С другого ракурса — тянет руку, дальше вратарь перекрывает. Невозможно определить. Мне кажется, Карасев принял правильное решение», — сказал Лапочкин в эфире телеканала.

Благодаря победе «Краснодар» прервал затяжную неудачную серию и поднялся на промежуточное третье место, набрав 26 очков. ЦСКА опустился на четвертую строчку.