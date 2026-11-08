Кордоба вытаскивает «Краснодар» из кризиса. ЦСКА с такой игрой в обороне может не мечтать о медалях
Кошмарные ошибки
Удивительный матч провел ЦСКА в Краснодаре. С одной стороны, очень приличный футбол, особенно в первом тайме. Армейцы в очередной раз доказали, что по качеству игры способны конкурировать с лучшими командами РПЛ. С другой — поражение, четыре пропущенных мяча, грубейшие ошибки в обороне. Москвичи собственными руками уничтожили все хорошее.
Даже после быстрого гола Кордобы на 16-й минуте команда Дмитрия Игдисамова не растерялась, изобретательно шла вперед, легко вспарывала оборону соперника. И отыгралась по делу. Казалось, что армейцы заберут свое. Но дальше случился оборонительный коллапс.
Главной проблемой ЦСКА последних лет называют позицию форварда. В Краснодаре антигероями стали защитники и вратарь.
Если в эпизоде с первым пропущенным голом проигранную Лукиным борьбу за позицию еще можно назвать рабочим моментом, то второй — что-то невообразимое. Бориско зачем-то рванул из ворот, пытаясь перехватить мяч у Кордобы. Не успел. Жоао Виктор первый на мяче, но, вместо того чтобы разрядить ситуацию, чуть ли не от углового флажка отдает голевую передачу сопернику на пустые ворота.
Такое и в матчах любителей редко увидишь, а здесь один из лидеров чемпионата России против прямого конкурента.
Хватало и других эпизодов в первом тайме, когда защита выглядела бледно, и после перерыва армейская оборона продолжила удивлять.
При третьем голе Кордоба здорово ушел от двоих, Круговой лишь в последний момент сумел выбить мяч, но первым на подборе оказался Уткин. А при четвертом гости не мешали ни Кристиану выполнить навес, ни Кордобе — забить головой.
Что говорить, если даже железный и супернадежный Кисляк дважды терял мяч в опасной близости от своих ворот. Так что «Краснодар» вполне мог выиграть крупнее.
Легкие пропущенные мячи явно ударили по морали армейцев — во втором тайме они атаковали уже без прежнего огня и выдумки. С такой игрой в обороне трудно претендовать на медали, а тем более на чемпионство.
Возвращение Кордобы
Впрочем, несправедливо объяснять результат только слабой игрой в защите москвичей. «Краснодар» со своей стороны провел отличный матч. И главное, мы наконец увидели прежнего Джона Кордобу!
Это особенно важно на фоне того, что происходило с командой Мурада Мусаева в последние недели. Семь туров без побед в чемпионате, проблемы с организацией игры, отступление с первой на пятую строчку.
Уход Сперцяна, травма Кривцова и не лучшая форма Кордобы. Колумбиец оставался важнейшим футболистом, но уже не был тем нападающим, который способен в одиночку решить судьбу любого матча.
А против ЦСКА перед нами предстал прежний Кордоба — лучший футболист РПЛ последних двух сезонов.
Два забитых гола, участие еще в двух. Страсть и эмоции, направленные на этот раз в конструктивное русло. Таким мы и привыкли видеть лидера «Краснодара»: мощным, агрессивным, постоянно нацеленным на ворота. Способным продавить защитника, выиграть борьбу, создать момент буквально из ничего. Да и остальные футболисты южан вышли предельно отмобилизованными.
Конечно, говорить о том, что все проблемы «Краснодара» решены, пока рано. Один матч, пусть и против сильного соперника, не перечеркивает два месяца неудач. Но победа над ЦСКА может стать переломным моментом.
Во-первых, прервана неприятная серия. Во-вторых, обыгран прямой конкурент. В-третьих, команда вновь почувствовала уверенность в себе. И самое важное, на прежний уровень вернулся главный лидер.
А следующий матч — с «Динамо», которое минимум до встречи «Зенита» с «Ростовом» лидирует в РПЛ. Встреча в Москве после паузы на сборные покажет, это разовая вспышка «быков» или кризис действительно позади.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
2
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
|
3
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
4
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
5
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
8
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
9
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
10
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
|
11
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
12
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|0 : 1
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|1 : 2
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|1 : 0
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|4 : 2
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|- : -
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3
|
|
Илья Самошников
Рубин
|10
|1
|2