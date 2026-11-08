Кордоба вытаскивает «Краснодар» из кризиса. ЦСКА с такой игрой в обороне может не мечтать о медалях

Константин Алексеев — о победе «быков» над армейцами (4:2).

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

07 ноября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

Кошмарные ошибки

Удивительный матч провел ЦСКА в Краснодаре. С одной стороны, очень приличный футбол, особенно в первом тайме. Армейцы в очередной раз доказали, что по качеству игры способны конкурировать с лучшими командами РПЛ. С другой — поражение, четыре пропущенных мяча, грубейшие ошибки в обороне. Москвичи собственными руками уничтожили все хорошее.

Даже после быстрого гола Кордобы на 16-й минуте команда Дмитрия Игдисамова не растерялась, изобретательно шла вперед, легко вспарывала оборону соперника. И отыгралась по делу. Казалось, что армейцы заберут свое. Но дальше случился оборонительный коллапс.

Главной проблемой ЦСКА последних лет называют позицию форварда. В Краснодаре антигероями стали защитники и вратарь.

Если в эпизоде с первым пропущенным голом проигранную Лукиным борьбу за позицию еще можно назвать рабочим моментом, то второй — что-то невообразимое. Бориско зачем-то рванул из ворот, пытаясь перехватить мяч у Кордобы. Не успел. Жоао Виктор первый на мяче, но, вместо того чтобы разрядить ситуацию, чуть ли не от углового флажка отдает голевую передачу сопернику на пустые ворота.

Такое и в матчах любителей редко увидишь, а здесь один из лидеров чемпионата России против прямого конкурента.

Хватало и других эпизодов в первом тайме, когда защита выглядела бледно, и после перерыва армейская оборона продолжила удивлять.

При третьем голе Кордоба здорово ушел от двоих, Круговой лишь в последний момент сумел выбить мяч, но первым на подборе оказался Уткин. А при четвертом гости не мешали ни Кристиану выполнить навес, ни Кордобе — забить головой.

Что говорить, если даже железный и супернадежный Кисляк дважды терял мяч в опасной близости от своих ворот. Так что «Краснодар» вполне мог выиграть крупнее.

Легкие пропущенные мячи явно ударили по морали армейцев — во втором тайме они атаковали уже без прежнего огня и выдумки. С такой игрой в обороне трудно претендовать на медали, а тем более на чемпионство.

Фото ФК «Краснодар»

Возвращение Кордобы

Впрочем, несправедливо объяснять результат только слабой игрой в защите москвичей. «Краснодар» со своей стороны провел отличный матч. И главное, мы наконец увидели прежнего Джона Кордобу!

Это особенно важно на фоне того, что происходило с командой Мурада Мусаева в последние недели. Семь туров без побед в чемпионате, проблемы с организацией игры, отступление с первой на пятую строчку.

Уход Сперцяна, травма Кривцова и не лучшая форма Кордобы. Колумбиец оставался важнейшим футболистом, но уже не был тем нападающим, который способен в одиночку решить судьбу любого матча.

А против ЦСКА перед нами предстал прежний Кордоба — лучший футболист РПЛ последних двух сезонов.

Два забитых гола, участие еще в двух. Страсть и эмоции, направленные на этот раз в конструктивное русло. Таким мы и привыкли видеть лидера «Краснодара»: мощным, агрессивным, постоянно нацеленным на ворота. Способным продавить защитника, выиграть борьбу, создать момент буквально из ничего. Да и остальные футболисты южан вышли предельно отмобилизованными.

Конечно, говорить о том, что все проблемы «Краснодара» решены, пока рано. Один матч, пусть и против сильного соперника, не перечеркивает два месяца неудач. Но победа над ЦСКА может стать переломным моментом.

Во-первых, прервана неприятная серия. Во-вторых, обыгран прямой конкурент. В-третьих, команда вновь почувствовала уверенность в себе. И самое важное, на прежний уровень вернулся главный лидер.

А следующий матч — с «Динамо», которое минимум до встречи «Зенита» с «Ростовом» лидирует в РПЛ. Встреча в Москве после паузы на сборные покажет, это разовая вспышка «быков» или кризис действительно позади.