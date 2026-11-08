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Кордоба вытаскивает «Краснодар» из кризиса. ЦСКА с такой игрой в обороне может не мечтать о медалях

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Джон Кордоба.
Фото ФК «Краснодар»
Константин Алексеев — о победе «быков» над армейцами (4:2).
Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
07 ноября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
4:2
ЦСКА

Кошмарные ошибки

Удивительный матч провел ЦСКА в Краснодаре. С одной стороны, очень приличный футбол, особенно в первом тайме. Армейцы в очередной раз доказали, что по качеству игры способны конкурировать с лучшими командами РПЛ. С другой — поражение, четыре пропущенных мяча, грубейшие ошибки в обороне. Москвичи собственными руками уничтожили все хорошее.

Даже после быстрого гола Кордобы на 16-й минуте команда Дмитрия Игдисамова не растерялась, изобретательно шла вперед, легко вспарывала оборону соперника. И отыгралась по делу. Казалось, что армейцы заберут свое. Но дальше случился оборонительный коллапс.

Главной проблемой ЦСКА последних лет называют позицию форварда. В Краснодаре антигероями стали защитники и вратарь.

Если в эпизоде с первым пропущенным голом проигранную Лукиным борьбу за позицию еще можно назвать рабочим моментом, то второй — что-то невообразимое. Бориско зачем-то рванул из ворот, пытаясь перехватить мяч у Кордобы. Не успел. Жоао Виктор первый на мяче, но, вместо того чтобы разрядить ситуацию, чуть ли не от углового флажка отдает голевую передачу сопернику на пустые ворота.

Нападающий &laquo;Краснодара&raquo; Джон Кордоба празднует гол в&nbsp;ворота ЦСКА вместе с&nbsp;одноклубником Жуаном Батчи.«Краснодар» вернулся, ярко разбив ЦСКА. Сдержать такого Кордобу невозможно

Такое и в матчах любителей редко увидишь, а здесь один из лидеров чемпионата России против прямого конкурента.

Хватало и других эпизодов в первом тайме, когда защита выглядела бледно, и после перерыва армейская оборона продолжила удивлять.

При третьем голе Кордоба здорово ушел от двоих, Круговой лишь в последний момент сумел выбить мяч, но первым на подборе оказался Уткин. А при четвертом гости не мешали ни Кристиану выполнить навес, ни Кордобе — забить головой.

Что говорить, если даже железный и супернадежный Кисляк дважды терял мяч в опасной близости от своих ворот. Так что «Краснодар» вполне мог выиграть крупнее.

Легкие пропущенные мячи явно ударили по морали армейцев — во втором тайме они атаковали уже без прежнего огня и выдумки. С такой игрой в обороне трудно претендовать на медали, а тем более на чемпионство.

Фото ФК «Краснодар»

Возвращение Кордобы

Впрочем, несправедливо объяснять результат только слабой игрой в защите москвичей. «Краснодар» со своей стороны провел отличный матч. И главное, мы наконец увидели прежнего Джона Кордобу!

Это особенно важно на фоне того, что происходило с командой Мурада Мусаева в последние недели. Семь туров без побед в чемпионате, проблемы с организацией игры, отступление с первой на пятую строчку.

Уход Сперцяна, травма Кривцова и не лучшая форма Кордобы. Колумбиец оставался важнейшим футболистом, но уже не был тем нападающим, который способен в одиночку решить судьбу любого матча.

А против ЦСКА перед нами предстал прежний Кордоба — лучший футболист РПЛ последних двух сезонов.

Два забитых гола, участие еще в двух. Страсть и эмоции, направленные на этот раз в конструктивное русло. Таким мы и привыкли видеть лидера «Краснодара»: мощным, агрессивным, постоянно нацеленным на ворота. Способным продавить защитника, выиграть борьбу, создать момент буквально из ничего. Да и остальные футболисты южан вышли предельно отмобилизованными.

Защитник ЦСКА Мойзес Барбоза и&nbsp;нападающий &laquo;Краснодара&raquo; Джон Кордоба спорят с&nbsp;арбитром Алексеем Сухим.Пять удалений, расизм, скандалы и миллионный штраф. Почему матчи ЦСКА и «Краснодара» превратились в войну?

Конечно, говорить о том, что все проблемы «Краснодара» решены, пока рано. Один матч, пусть и против сильного соперника, не перечеркивает два месяца неудач. Но победа над ЦСКА может стать переломным моментом.

Во-первых, прервана неприятная серия. Во-вторых, обыгран прямой конкурент. В-третьих, команда вновь почувствовала уверенность в себе. И самое важное, на прежний уровень вернулся главный лидер.

А следующий матч — с «Динамо», которое минимум до встречи «Зенита» с «Ростовом» лидирует в РПЛ. Встреча в Москве после паузы на сборные покажет, это разовая вспышка «быков» или кризис действительно позади.

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«Давно у нас руками играть можно?» Матч «Краснодара» и ЦСКА обернулся судейским скандалом

«Спартак» против топов и всех остальных — две разные команды. Почему так происходит?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
2
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
3
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
4
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
5
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
8
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
9
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
10
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
11
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
12
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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30 тур
6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо 1 : 2
7.11 16:30 Ахмат – Родина 1 : 0
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА 4 : 2
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Роберту Алвес Кристиан
Роберту Алвес Кристиан

Краснодар

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 12 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 13 1 3
Илья Самошников
Илья Самошников

Рубин

 10 1 2
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