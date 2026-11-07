«Краснодар» — ЦСКА: у ВАР не было доказательства фола Кордобы. Цыганок зря вмешался

На 40-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Краснодар» — ЦСКА судья Сергей Карасев засчитал гол «быков», однако через некоторое время в его действия вмешались видеоассистенты Сергей Цыганок и Артур Федоров.

Они предложили ему посмотреть повторы на мониторе у поля и сначала показали стоп-кадр, якобы доказывающий, что Джон Кордоба в ходе голевой атаки сыграл левой рукой. На самом деле видеозапись этого не подтверждала: не было четко видно, что нападающий действительно нарушил правила, и что мяч действительно изменил траекторию.

Карасев очень долго смотрел повторы, всматриваясь в кадры на экране монитора. И только на 45-й минуте он объявил, что первоначальное решение остается в силе. «Это гол», — сказал судья.

В такой ситуации главный вопрос: зачем вмешались видеоассистенты, если у них не было очевидного доказательства фола Кордобы?

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — ЦСКА.